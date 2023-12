Threads jsou nově dostupná oficiálně i v ČR. Funguje i přidávání příspěvků

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Poslední dva týdny se horlivě spekulovalo o dostupnosti aplikace Threads. Původně byla spuštěna již zkraje letošních prázdnin, avšak mimo země Evropské unie. Aplikace zaznamenala raketový nástup a během pouhých 5 dnů získala 100 miliónů uživatelů po celém světě. Vše navzdory tomu, že nebyla zpřístupněna v zemích EU, neboť si Meta nebyla jistá, že bude splňovat přísná pravidla pro on-line služby v Evropské unii. Posléze sice zájem o síť upadal, ale nyní se opět chlubí přibližně 100 miliony měsíčně aktivních uživatelů. Počet uživatelů ovlivnili z části i obyvatelé zemí EU, neboť prvních pár dní bylo možné se k sociální síti připojit neoficiálně.

V předminulém týdnu se objevily spekulace, že se Threads dostanou do zemí EU, byť v omezeném režimu. Následně došlo k prozrazení termínu spuštění, který připadal na 14. prosinec. Úderem dnešního poledne společně Meta dodržela svůj slib a sociální síť Threads zpřístupnila v zemích EU. Všechny nově příchozí pak ve svém příspěvku oficiálně uvítal i Mark Zuckerberg.

Profil mobilenet.cz na sociální síti Threads

V tuto chvíli (14. prosince 12:40 hod.) se k sociální síti Threads dostanete nejlépe přes oficiální stránky, kde se přihlásíte svým účtem na Instagramu. S touto sítí je Threads nadále pevně spjatá. Aplikace není v obchodech Google Play a AppStore prozatím oficiálně ke stažení, avšak to by se mělo změnit v řádu několika hodin. Pokud však aplikaci v telefonu už máte, její funkčnost se plně obnovila. Ano, znamená to, že nenaplnily černé scénáře, kdy se spekulovalo o nemožnosti aktivně přidávat obsah. V aplikaci tak můžete vytvářet příspěvky, přidávat fotky i komentovat obsah.

Pokud se na sociální síť Threads hodláte připojit, rozhodně nezapomeňte sledovat i mobilenet.cz, který na síti samozřejmě nechybí.