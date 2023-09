Elon Musk naznačil, že by sociální síť X mohla být jen placená. Co ho k tomu vede?

Fotografie: Elon Musk

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, zažívá turbulentní časy od doby, kdy ji odkoupil miliardář Elon Musk. Zejména od loňského roku se událo hodně věcí a celá platforma se do značné míry proměnila. Vše vyvrcholilo letos, kdy došlo dokonce ke kompletnímu přejmenování.

Elon Musk ve změnách zřejmě hodlá pokračovat a nově navrhl, že by všichni uživatelé sociální sítě X měli za přístup k ní platit. Zmínil se o tom v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, o čemž informuje BBC. Musk svůj možný plán odůvodnil tím, že platební systém je jedinou účinnou zbraní proti botům a falešným účtům. Dle slov majitele firem SpaceX a Tesla by síť X přešla na systém malých měsíčních poplatků.

Lze předpokládat, že základní cena by byla výrazně nižší, než kterou si společnost účtuje za tarif X Premium. Za měsíční částku 217 Kč, případně 2 263 Kč ročně, získáte nejen obligátní modrou fajfku, ale i možnost psát delší příspěvky, vlastní post editovat až pětkrát během jedné hodiny, nahrávat delší videa (max. 1080p), případně psát například kurzívou a tučně.

V tuto chvíli není zřejmé, zda Musk vyslovil jen svou myšlenku či přání, kam síť X směřovat, nebo zda už jde o jasný plán pro nejbližší budoucnost. Zpoplatnění celé sociální sítě pro všechny bez výjimky by totiž sice zastavilo příliv nežádoucích a falešných účtů, ale současně by to pravděpodobně vedlo i k celkovému poklesu aktivních uživatelů, a tím ke snížení příjmu z reklamy, které tvoří drtivou většinu příjmů společnosti.