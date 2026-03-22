Telefony, jaké svět neviděl

Příčina je poměrně jasná. Když Samsung představí Galaxy S26 Ultra, stačí vám matematika první třídy k tomu, abyste věděli, že tu příští rok zhruba ve stejnou dobu bude Galaxy S27 Ultra, a tak můžete začít sledovat úniky, spekulace a v podstatě se celý rok zaobírat detaily, kterými se bude následník lišit od předchůdce.
To je celkem v pořádku, ale ne vždy dokážete telefon jasně zařadit do nějaké linie, zvláště pak, když má být v něčem první. A tady už je dezinformační mlha hustá tak, že by se dala krájet. Zástupcem této kategorie je například ohebný iPhone nebo celá plejáda netradičních displejů od Samsungu. Zde vedle úniků poslouží i dost nevěrohodné zdroje jako jsou patentové přihlášky, designérské skici, nebo čistě autorova fantazie, ve které se zpovídá, co by rád od takového zařízení někdy v budoucnu dostal.
Jestli mají takové články nějakou informační hodnotu, je sporné, ale můžete je číst jako beletrii pro zábavu, slovy mojí babičky je to „lepší než abyste brali drogy“. Ovšem to není poslední kruh pekla, protože v lidské přirozenosti je cokoli zneužít pro své vlastní obohacení.
Zvláště v situaci, kdy se čím dál tím více prosazuje komunitní financování (tzv. crowdfunding) na platformách jako Kickstarter nebo Indiegogo, je velice snadné takovou pozornost kolem neexistujícího telefonu zpeněžit, a maskovat tak podvod za neočekávané selhání vývojového a výrobního procesu. Do dáli zde září podvody spojené s největším drogovým dealerem všech dob, Pablem Escobarem. Ten za nimi samozřejmě nestojí, protože jeho život vyhasl 2. prosince 1993 po třech zásazích na střeše jednoho domu v rodném Medellínu.
Jeho jménem se však nabízejí takové šílenosti jako telefon s ohebným displejem za 10 tisíc korun nebo pozlacený iPhone za stejně směšnou cenu. Ačkoli musí být na první pohled zřejmé, jak moc je taková nabídka podezřelá, stejně se nechal někdo nachytat a oficiální odhalení o podvodu přišlo až po dlouhých letech.
Made in USA
Těžko říct, zda-li se Donald Trump nebo někdo z jeho okolí nechal Escobar Phonem inspirovat, ale podobných prvků je celá řada. V létě loňského roku se objevila nabídka, která spolehlivě zastínila i produkty Applu. Trump Mobile T1 měl být telefon kompletně navržen a vyroben v USA. Kromě hardwaru má být uveden také balíček služeb v podobě předplatného. A k tomu lákavě blyštivá zlatá barva. A teď pozor – měl by stát 499 amerických dolarů, v přepočtu tedy cca 13 tisíc Kč i se zohledněním daně.
Od tohoto bombastického odhalení, které proběhlo v manhattanské Trump Tower, se objevují už jen zprávy, které vyvrací ty původní. Výroba v USA nebude možná, alespoň ne na začátku. A pak celá série zpoždění oddalující původní termín. Ten aktuální v době psaní článku zní konec března 2026, který nahradil srpen a prosinec 2025. Firma ale stále přijímá zálohy ve výši 100 USD (cca 2 300 Kč). Odhaduje se, že si telefon předobjednalo přes 500 000 lidí.
Jestli a kdy tyto telefony uvidíme v provozu se tedy ještě dočkáme. Může to být jen o lehce zpožděný projekt, nebo kolosální podvod – nic není v tomto nejistém světě vyloučené. Spolehnout se tak můžete jen na to, že skutečný telefon je jen ten, který právě držíte v rukou.