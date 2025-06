Trump Mobile: zlatý smartphone „Made in USA“ za 13 tisíc Kč vyvolává otazníky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Neuplyne snad jediný den, abychom neslyšeli o prezidentu Trumpovi, který je mnohými považován za výrazně kontroverzní osobnost. V technologickém světě se například proslavil uvalením zákazu na společnosti Huawei či ZTE a v poslední době střídavě hrozí cly, která by měla zásadní dopad na celosvětovou ekonomiku. Pochopitelně se také nechal několikrát slyšet, že by podle něj měl Apple začít vyrábět iPhony v USA, což je z mnoha důvodů nereálné, a potvrdili to i uznávaní ekonomové a analytici v daném segmentu. Možná však právě v posledním bodě, tedy zajištění výroby iPhonů v USA, zahlédl zajímavou obchodní příležitost.

Jeho rodinná firma, takzvaná Trump Organization, tak oznámila příchod telefonu, který má být produkován v USA a měl by stát 499 amerických dolarů, v přepočtu tedy cca 13 tisíc Kč i se zohledněním daně. Avizovaný smartphone s názvem Trump Mobile byl uveden dětmi Donalda Trumpa a byl představen v manhattanské Trump Tower, přičemž by měl využívat mobilní síť tří velkých amerických operátorů.

Kromě telefonu také balíček předplacených služeb

„Chystáme se uvést celý balíček produktů, kde zákazníci budou moci za jeden paušální měsíční poplatek získat silniční asistenci pro svá auta, neomezené posílání textových zpráv do 100 zemí po celém světě nebo možnost konzultace s doktory,“ řekl nejstarší prezidentův syn, Donald Trump Jr. Tato služba má být dostupná za 47,45 USD měsíčně (tj. zhruba 1 200 Kč), kdy číslovka 45 má být odkazem na to, že Donald Trump byl v rámci jeho prvního prezidentského období 45. americkým prezidentem a nyní je 47. prezidentem v historii Spojených států amerických. Během uvedení této novinky bylo rovněž oznámeno, že telefon bude velmi stylový, bude mít zlatou barvu a bude nejen vyroben, ale také navržen v USA.

Agentura Reuters (viz reuters.com) pak uvádí, že navzdory tomuto oznámení v USA neexistuje žádná rozsáhlá výrobní infrastruktura pro tento typ zařízení, a to především kvůli vysokým mzdovým nákladům, chybějícímu dodavatelskému řetězci a velké míře závislosti na zaoceánské dodavatele. Během představení navíc telefon nebyl ukázán, přestože zmínil jiný Trumpův potomek, Eric Trump, že první smartphony se dostanou na trh již v srpnu, avšak právě tato várka možná nebude vyrobena v USA. Přechod na čistě americkou výrobu je však podle Erica Trumpa v plánu. Podnikání pod jménem Trump svěřil Donald Trump svým dětem, aby se alespoň oficiálně vyhnul střetu zájmů.