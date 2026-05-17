Trumpův telefon T1 vstupuje do prodeje. Láká zlatým designem a startuje v tomto týdnu

Trump Mobile se chystá k oficiálnímu zahájení dodávek svého prvního chytrého telefonu s označením T1 Phone. Generální ředitel firmy pro USA Today potvrdil (viz usatoday.com), že po určitém čekání začnou první kusy odcházet k zákazníkům již koncem tohoto týdne. Zařízení sází především na nepřehlédnutelný design ve zlaté barvě, kterému dominuje nápis „Make America Great Again“ a americká vlajka na zadní straně, čímž cílí zejména na příznivce Donalda Trumpa.
Z hlediska výbavy se telefon snaží profilovat jako moderní zařízení vyšší střední třídy. Nabízí velký 6,78palcový AMOLED displej s plynulou 120Hz frekvencí a trojitý fotoaparát, kde hlavní i ultraširokoúhlý objektiv disponují rozlišením 50 megapixelů. Uvnitř pracuje procesor Snapdragon řady 7 podpořený štědrými 12 GB operační paměti. Energii zajišťuje baterie s kapacitou 5 000 mAh, kterou lze dobíjet výkonem 30 W.
The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1— Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026
Zájemci si mohou telefon pořídit za 499 dolarů, což je v přepočtu přibližně 12,5 tisíce korun i s daní. Jde o velmi sebevědomou cenu, když se přihlédne k faktu, že jde zřejmě jen o jinak zabalené a dva roky staré HTC U24 Pro.
