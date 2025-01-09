mobilenet.cz na sociálních sítích

Trump sliboval USA čtvrtého operátora, ale dopadlo to jako v Česku

Marek Vacovský
1
Trump sliboval USA čtvrtého operátora, ale dopadlo to jako v Česku
Fotografie: pixabay.com
  • EchoStar po letech snah končí s ambicí stát se čtvrtým velkým hráčem na americkém mobilním trhu
  • Místo vlastní 5G sítě prodává za 23 miliard dolarů klíčové frekvence AT&T
  • Situace připomíná českou hru o „čtvrtého operátora“, která skončila podobně – vyšší konkurence se nekoná

Jak připomněl mobileworldlive.com, americký podnikatel Charlie Ergen měl s EchoStar velké plány. V roce 2019 totiž dostal od regulátorů šanci vybudovat čtvrtou americkou síť v rámci fúze T-Mobilu a Sprintu, kdy Dish Network (dnes pod značkou EchoStar) koupila za 5 miliard dolarů část jejich aktiv. V roce 2022 dokonce odstartovala první zcela nová 5G síť s otevřenou architekturou v Las Vegas.

Přijde další zabiják operátorů? Klarna slibuje vstup do Německa a na další trhy
Přečtěte si také

Přijde další zabiják operátorů? Klarna slibuje vstup do Německa a na další trhy

Jenže projekt od počátku narážel na zpoždění, technologické problémy i obrovské zadlužení. Letos už americký telekomunikační regulátor FCC otevřeně zpochybnil budoucnost sítě i využití přiděleného spektra. Prezident Donald Trump se sice snažil situaci zachránit a osobně tlačil na dohodu mezi EchoStarem a FCC, ale výsledek je nyní podle zámořských zpráv jasný – EchoStar své frekvence prodává AT&T.

Za 23 miliard dolarů tak získá AT&T pásma 3,45 GHz a 600 MHz, která může využít především pro rozšíření pevného bezdrátového internetu (FWA). Analytici dodávají, že to výrazně posílí jeho postavení vůči kabelovým operátorům a zároveň umožní být agresivnější i na mobilním trhu. Naopak dodavatelé, kteří s EchoStarem sázeli na technologii open RAN, což je například Samsung, Mavenir nebo Wind River, přicházejí o velký projekt.

Česká stopa: déjà vu na domácím trhu

Příběh má pak jistě pro českého čtenáře povědomou příchuť. I v Česku se totiž, jak jsme vás pravidelně informovali, před několika lety vedly velké diskuze o tom, že stát chce do trhu dostat čtvrtého operátora. Aukce kmitočtů byla prezentována jako šance na levnější mobilní služby a silnější konkurenci. Nakonec se ale, bohužel pro nás, nic z toho nenaplnilo – čtvrtý hráč nevznikl a český trh dál ovládá trojice O2, T-Mobile a Vodafone.

Jak dopadla aukce kmitočtů 5G? Pro zákazníky špatně, ale nový operátor bude
Přečtěte si také

Jak dopadla aukce kmitočtů 5G? Pro zákazníky špatně, ale nový operátor bude

Připomeňme, že stát tehdy za vlády Andreje Babiše sliboval, že klíčové pásmo 700 MHz otevře dveře pro příchod nového silného hráče. Nejhodnotnější frekvence si ovšem mezi sebe rozdělili stávající operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. Menší subjekty jako CentroNet nebo Nordic Telecom sice získaly bloky v pásmu 3,5 GHz, ty však pro celonárodní síť nestačí. Nordic Telecom pak opakovaně mluvil o ambicích stát se „čtvrtým operátorem“, ale nakonec zůstal jen u menšího působení v segmentu fixního internetu a lokálních služeb. Aukce byla proto ostře kritizována odborníky i opozicí – místo vyšší konkurence a nižších cen totiž udělala přesný opak toho, po čem veřejnost volala – upevnila pozici stávající trojky a pro zákazníky znamenala spíše zklamání.

, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jan Kasik
Jan Kasik
No ta podoba s agentem Burešem tam je dost
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze