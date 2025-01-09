Trump sliboval USA čtvrtého operátora, ale dopadlo to jako v Česku

Jak připomněl mobileworldlive.com, americký podnikatel Charlie Ergen měl s EchoStar velké plány. V roce 2019 totiž dostal od regulátorů šanci vybudovat čtvrtou americkou síť v rámci fúze T-Mobilu a Sprintu, kdy Dish Network (dnes pod značkou EchoStar) koupila za 5 miliard dolarů část jejich aktiv. V roce 2022 dokonce odstartovala první zcela nová 5G síť s otevřenou architekturou v Las Vegas.
Jenže projekt od počátku narážel na zpoždění, technologické problémy i obrovské zadlužení. Letos už americký telekomunikační regulátor FCC otevřeně zpochybnil budoucnost sítě i využití přiděleného spektra. Prezident Donald Trump se sice snažil situaci zachránit a osobně tlačil na dohodu mezi EchoStarem a FCC, ale výsledek je nyní podle zámořských zpráv jasný – EchoStar své frekvence prodává AT&T.
Za 23 miliard dolarů tak získá AT&T pásma 3,45 GHz a 600 MHz, která může využít především pro rozšíření pevného bezdrátového internetu (FWA). Analytici dodávají, že to výrazně posílí jeho postavení vůči kabelovým operátorům a zároveň umožní být agresivnější i na mobilním trhu. Naopak dodavatelé, kteří s EchoStarem sázeli na technologii open RAN, což je například Samsung, Mavenir nebo Wind River, přicházejí o velký projekt.
Česká stopa: déjà vu na domácím trhu
Příběh má pak jistě pro českého čtenáře povědomou příchuť. I v Česku se totiž, jak jsme vás pravidelně informovali, před několika lety vedly velké diskuze o tom, že stát chce do trhu dostat čtvrtého operátora. Aukce kmitočtů byla prezentována jako šance na levnější mobilní služby a silnější konkurenci. Nakonec se ale, bohužel pro nás, nic z toho nenaplnilo – čtvrtý hráč nevznikl a český trh dál ovládá trojice O2, T-Mobile a Vodafone.
Připomeňme, že stát tehdy za vlády Andreje Babiše sliboval, že klíčové pásmo 700 MHz otevře dveře pro příchod nového silného hráče. Nejhodnotnější frekvence si ovšem mezi sebe rozdělili stávající operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. Menší subjekty jako CentroNet nebo Nordic Telecom sice získaly bloky v pásmu 3,5 GHz, ty však pro celonárodní síť nestačí. Nordic Telecom pak opakovaně mluvil o ambicích stát se „čtvrtým operátorem“, ale nakonec zůstal jen u menšího působení v segmentu fixního internetu a lokálních služeb. Aukce byla proto ostře kritizována odborníky i opozicí – místo vyšší konkurence a nižších cen totiž udělala přesný opak toho, po čem veřejnost volala – upevnila pozici stávající trojky a pro zákazníky znamenala spíše zklamání.
