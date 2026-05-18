Fiasko u Sony? AI fotky z Xperie 1 VIII zkritizoval i šéf Nothing

Michal Pavlíček
17
Fotografie: Sony
  • Vše se točí kolem funkce AI Camera Assistant, která vylepšuje fotografie
  • Oficiálně zveřejněné snímky však vyvolaly pozdvižení a úsměvné reakce

V minulém týdnu Sony představilo svou novou vlajkovou loď, a to Xperii 1 VIII. Japonský gigant se u tohoto prémiového modelu s ambiciózní cenovkou rozhodl vsadit na současný trend a jako jedno z hlavních lákadel prezentoval nový nástroj „AI Camera Assistant“ poháněný umělou inteligencí Xperia Intelligence. Funkce měla uživatelům pomáhat s vylepšením výsledných fotografií.

Sony Xperia 1 VIII

Aby Sony schopnosti nové technologie demonstrovalo, zveřejnilo na svém oficiálním účtu na sociální síti X (viz x.com) sérii propagačních příspěvků s ukázkami „před a po“. V ten moment však nastal pro marketingový tým šok. Místo obdivu přišlo naprosté zděšení zde stran uživatelů a sledujících. Srovnávací snímky totiž ukazovaly, že původní fotografie bez zásahu AI měly přirozené stíny a vyváženou expozici, zatímco verze „vylepšené“ umělou inteligencí byly drasticky přeexponované, s vybledlými barvami, přepáleným jasem a ztrátou detailů.

Vlny nevole a posměchu na sociálních sítích si okamžitě všiml také Carl Pei, generální ředitel konkurenční značky Nothing. Ten neváhal příspěvek Sony veřejně sdílet s rýpavou otázkou, zda nejde o záměrný „engagement farming“. Tedy o strategii, kdy firma schválně publikuje bizarní nebo chybný obsah, aby vyvolala masivní vlnu reakcí a zvýšila si tak dosah na sociálních sítích.

Komunita na síti X mezitím proměnila nepovedenou kampaň ve virální trend. Uživatelé začali Sony masivně parodovat a sdílet vlastní schválně zkažené a extrémně přesvětlené fotky s ironickými popisky, jak jim funkce od Sony úžasně pomohla. Objevily se dokonce spekulace, zda grafik pouze nešikovně neprohodil popisky „před“ a „po“.

Celá situace nakonec donutila Sony vydat oficiální prohlášení, o kterém informuje server Notebookcheck (viz notebookcheck.net), ve kterém se snažilo marketingové nedorozumění uvést na pravou míru. Firma vysvětlila, že asistent s umělou inteligencí neupravuje hotové fotografie automaticky k horšímu, ale pouze nabízí čtyři různé kreativní směry a nastavení scény ještě před stisknutím spouště.

Martin Jeřábek
Sony třeba tvrdí že má 8.3mm tloušťku ale ve skutečnosti má naměřeno 8.59mm.. Ze Sony je druhá Čína 😂
Mara Studna
Je to všechno Nesmysl,Ty úpravy jsou k ničemu,kdo to vymyslel?Je to zbytečné a akorát dost trapas,aspoň za mne.
Pavel Krejčíř
Je to hrozný trapas :-D Na druhou stranu nic, co by nespravil nějaký ten update.
David Rajtr
Naposledy upraveno: včera 21:16
Někdo to podělal, tohle vypadá jak fotky z nějaké bety. Fotky od youtuberů jsou dost dobrý při použití AI. Ale orginál je originál. Nemám rád AI fotky, vždy mi příjde že jsou dost přisvětlené. Hodně je to vidět u Pixelu.

Jinak na Sony Center, českého obchodu je ke koupi 1 VIII, ale za 39 990 Kč. Takže radši přes Německý Amazon za 36 500 se sluchátky.
