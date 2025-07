Ohebný iPhone se kvapem blíží. Jaké bude mít parametry?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zvěsti o ohebném iPhonu kolují internetem již poměrně dlouhou dobu, až nyní se však zdá, že je takovéto zařízení již konečně na dosah a napovídají tomu i četné úniky od renomovaných zdrojů. Jedním z nich je i profil na sociální síti Weibo s přezdívkou Digital Chat Station (viz weibo.com), který se podělil o nové informace.

Ohebný iPhone podle jeho zdrojů aktuálně prochází testováním a nejnovější prototyp je osazen 7,58" obrazovkou o rozlišení 2 713 × 1 920 pixelů s poměrem stran 14,1:10, což znamená, že se bude jednat o formát à la tablet, nikoliv ohebné véčko. Ohledně displeje dále v tomto reportu není zmíněno nic konkrétního, podle všeho by jej však měl dodávat Samsung, který má s ohebnými obrazovkami bohaté zkušenosti a dodává je také jiným výrobcům skládaček. Například u nejnovější řady ohebných véček Razr 60 dodává Samsung (minimálně) ohebné sklo, tzv. UTG neboli Ultra Thin Glass. Různé technologie související s ohebnými panely od Samsungu pak přejímají i další výrobci.

Render možné podoby ohebného iPhonu od zdroje Digital Chat Station

V případě fotoaparátu se pak máme dočkat dvojice 48Mpx fotoaparátů, větší zajímavostí je však mechanismus pantu. Ten má být vyroben z kompozitního materiálu s využitím tekutého kovu, zatímco tělo bude spoléhat na titanovou slitinu. Tekutý kov v minulosti používalo již více značek, zmínit můžeme například ASUS, který u ZenFonu s otočným fotomodulem nasadil krokový motor vyrobený právě z tekutého kovu. Tento materiál se vyznačuje velmi vysokou odolností, v případě ohebných smartphonů tedy i předpokládanou dlouhou životností. Do fáze produkce se má novinka dostat ke konci září nebo října letošního roku, což znamená, že bychom se mohli ohebného iPhonu dočkat na podzim 2026.

Vnější obrazovka má mít 5,5" a podle všeho by v její blízkosti mohlo být Touch ID namísto Face ID kvůli limitům spojeným s velikostí zařízení. V otevřeném stavu by pak ohebný iPhone měl mít pouze 4,5 milimetru a 9 až 9,5 milimetru v zavřeném režimu. Cena bude přiměřená tomu, na co jsme od Applu zvyklí, a mohla by se pohybovat v rozmezí 50 až 60 tisíc s předpokládaným prodejem mezi 15 a 20 miliony kusů.