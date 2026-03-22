Rok se s rokem sešel a korejský výrobce vzorně dle jízdního řádu přispěchal v únoru se svou druhou velkou globální akcí – Galaxy Unpacked v San Franciscu. Té jsme se i letos přímo účastnili a i na ní bylo zřejmé, že do své stěžejní řady S26 vkládá Samsung hodně úsilí. Nicméně ještě jasnější bylo, jak moc je pro něj stěžejní právě vlajkový model S26 Ultra, který dostal zásadní inovace, kdežto klasické modely S26 a S26+ zůstaly tak trochu v jeho stínu.
Samsung Galaxy S26 Ultra má unikátní displej
Samsung letos u Galaxy S26 Ultra vsadil na sérii promyšlených vylepšení. Novinka přináší jiné materiály, dle očekávání Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, přepracované chlazení, světelnější fotoaparáty, rychlejší nabíjení a především Privacy Display, který omezuje čitelnost displeje z bočních úhlů. Právě ten se stal jednou z nejdiskutovanějších novinek a lze ho označit za malou revoluci. Konečně jsme se mezi mobilními telefony zase dočkali něčeho zcela nového a zároveň zcela jasně užitečného.
Hlavní novinky a změny u Galaxy S26 Ultra
- nový Privacy Display
- hliníkový rám místo dřívějšího titanového
- nový hlavní fotoaparát i 5× zoom s lepší světelností
- rychlejší 60W nabíjení a rychlejší 25W bezdrátové nabíjení
- změněný postprocessing fotografií a novinky u videa i AI
Výbava zůstává na špičkové úrovni a níže přinášíme také srovnávací tabulku s Galaxy S25 Ultra, abyste si mohli udělat hned obrázek o specifikacích a jejich změnách. K dispozici je 6,9" AMOLED displej s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, baterie s kapacitou 5 000 mAh a úložiště o kapacitě až 1 TB. Samsung také slibuje výrazné zlepšení výkonu i efektivity a zároveň zachovává sedmiletou softwarovou podporu.
|Parametr
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Rozměry (mm)
|163,6 × 78,1 × 7,9
|162,8 × 77,6 × 8,2
|Hmotnost
|214 g
|218 g
|Standardně dostupné barevné varianty
|fialová, modrá, černá, bílá
|černá, šedá, stříbrná, modrá
|Odolnost (IP a displeje)
|IP68, Gorilla Glass Armor 2
|IP68, Gorilla Glass Armor 2
|Uhlopříčka a typ displeje
|6,9" Dynamic AMOLED 2X
|6,9" Dynamic AMOLED 2X
|Obnovovací frekvence
|120 Hz (1–120 Hz)
|120 Hz (1–120 Hz)
|Rozlišení displeje
|3 120 × 1 440 pixelů
|3 120 × 1 440 pixelů
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)
|Snapdragon 8 Elite (3 nm)
|Nabízená velikost interního úložiště
|256, 512 GB nebo 1 024 GB
|256, 512 GB nebo 1 024 GB
|Hlavní snímač
|200 Mpx, f/1.4, OIS, Laser AF
|200 Mpx, f/1.7, OIS, Laser AF
|Ultraširokoúhlý objektiv
|50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm
|50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm
|Teleobjektiv (3× zoom)
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|Teleobjektiv (5× zoom)
|50 Mpx, f/2.9, OIS, 0,7 µm
|50 Mpx, f/3.4, OIS, 0,7 µm
|Selfie kamerka
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|Kapacita baterie
|5 000 mAh
|5 000 mAh
|Nabíjení drátově (max.)
|60 W (Super Fast Charging 3.0)
|45 W
|Nabíjení bezdrátově (reverzně)
|25 W (4,5 W)
|15 W (4,5 W)
|Startovací cena
|35 699 Kč
|35 999 Kč
Obsah balení: žádné překvapení
Obsah balení odpovídá dnešnímu standardu. V krabičce najdete telefon, USB-C kabel a nástroj na vyjmutí SIM. Nabíječka chybí, což už nepřekvapí, ale pokud chcete využít 60W nabíjení, je potřeba zakoupit dostatečně výkonný adaptér, protože ty, které máte doma od starších telefonů Galaxy, takový výkon nepodporují.
- bez nabíječky
Konstrukční zpracování: návrat k hliníku a jednotným barvám
Samsung u Galaxy S26 Ultra na první pohled nic dramaticky nemění, zároveň se rozhodl sjednotit design všech modelů S26. Ultra tak už nemá svébytný vzhled modulu fotoaparátů a dokonce i barvy jsou u všech modelů stejné, což je za mě správný přístup. Konečně tak nemusíte řešit dilema, že se vám líbí určitá barva, ale jako na potvoru je dostupná jen u jiného modelu. My máme novinku na test ve verzi Cobalt Violet, která působí ve skutečnosti spíše jako tmavě modrá jen s mírným fialkovým odstínem. Dalšími barvami jsou Sky Blue a klasická bílá a černá.
Při bližším zkoumání je vidět několik důležitých posunů v oblasti konstrukce. Zásadní změnou je návrat k hliníkovému rámu Armor Aluminum. Zatímco předchozí generace Galaxy S25 Ultra vsadila na titan, letos Samsung zjevně přehodnotil priority a vrací se k lehčímu materiálu.
Hliník má totiž oproti titanu několik praktických výhod. Je lehčí, lépe odvádí teplo a v ruce nepůsobí tak kluzce. Titan je sice prémiovější a pevnější, ale zároveň křehčí. Samsung tak volí spíše praktičtější hliník, který dává smysl i vzhledem k výkonnému hardwaru a nárokům na chlazení. Novinka má tak díky hliníku a také nové odpařovací komoře nabídnout o 21 % efektivnější chlazení.
Konstrukce jako celek působí velmi pevně a zpracování je precizní. Telefon je tenký 7,9 mm a váží 214 gramů, což jsou hodnoty odpovídající velké vlajkové lodi. Nic nevrže, vše lícuje přesně a celkově jde o velmi robustní zařízení. Fotoaparáty opět hodně vystupují nad povrch a jsou na boku zadní strany, což znamená jediné – při položení na stole se telefon viklá, jeho ovládání je tak těžší. Rozhodně je to ale o úroveň lepší než u Galaxy Z Fold7, kde je ovládání ležícího zavřeného telefonu skoro nemožné.
Potěší také ochranné sklo Corning Gorilla Armor 2, které přináší vyšší odolnost proti poškrábání i pádům a zároveň výrazně omezuje odlesky. V praxi to znamená lepší čitelnost na slunci a celkově příjemnější práci s displejem.
Zadní strana pak zůstává skleněná s matnou úpravou, která dobře odolává otiskům prstů a zároveň nepůsobí kluzce. Samozřejmostí je pak certifikace IP68, takže telefon bez problémů zvládne vodu i prach. Do těla telefonu je opět integrován stylus S Pen, který nově trochu „vyčuhuje“ z rámu. Není to chyba, ale záměr – a velmi šikovný. Díky tomu totiž pero lépe nahmatáte a vyjmete, což mi potvrdily zejména ženy s dlouhými nehty. Samotný S Pen se nezměnil, na psaní poznámek na displeji je pohodlný, ale stejně jako u minulé generace mu nebyla dána do vínku možnost dálkového ovládání.
- tenčí a lehčí konstrukce
- prémiové zpracování
- odolnost IP68
- prakticky integrovaný S Pen
- výraznější fotomodul způsobuje viklání na stole
Displej: konec nechtěným pohledům
Zřejmě největší inovací S26 Ultra je Privacy Display. Tato funkce, která po zapnutí „zneviditelní“ obsah displeje při pohledu z boků, se hodí nejen v plné tramvaji, metru či výtahu, ale i v mnoha jiných případech, kdy jednoduše nechcete, aby lidé kolem vás viděli to, co máte na displeji. Funkce je zakomponována do 6,9" Dynamic AMOLED 2X panelu s rozlišením 3 120 × 1 440 pixelů a jemností 500 PPI. Samozřejmostí je adaptivní obnovovací frekvence v rozsahu 1 až 120 Hz, která pomáhá jak s plynulostí, tak s úsporou energie. Displej podporuje i HDR a maximální jas se v praxi pohybuje zhruba kolem 2 600 nitů, což je sice podobná hodnota jako u předchůdce, ale stále patří k tomu nejlepšímu na trhu.
Corning Gorilla Armor 2 pak kromě vyšší odolnosti výrazně potlačuje odlesky. Právě to je něco, co má v reálném používání často větší dopad než samotná hodnota jasu. Displej je díky tomu velmi dobře čitelný i na přímém slunci a působí kontrastněji než u většiny konkurence.
Hlavní novinkou je však takzvaný Privacy Display, tedy technologie, která omezuje čitelnost displeje z bočních úhlů. Funguje na úrovni pixelů a při aktivní funkci se efektivní rozlišení displeje při pohledu zpříma sníží. Funkci lze snadno aktivovat v nastavení nebo rychlých přepínačích v notifikační liště. K dispozici je více režimů – od částečné ochrany, například pouze pro notifikace nebo vybrané aplikaci, až po maximální úroveň, kdy je obsah mimo přímý pohled výrazně ztmavený po celou dobu. Ztmavení má dvě úrovně, kdy ta první příliš neovlivňuje kvalitu zobrazení, ale zboku je displej stále mírně viditelný, a poté maximální, kdy displej při pohledu zboku zcela zčerná, ale při pohledu zpříma už je dost znát, že je „něco jinak“. Důležité je zmínit, že omezení funguje ze všech čtyř stran, ne pouze zleva a zprava.
V praxi se jedná o velmi zajímavou funkci, která dává smysl v celé řadě scénářů. Já jsem si po úvodním nadšeném zkoušení funkci zapnul tak, že při běžném používání je vypnutá pro maximální kvalitu zobrazení, ale Privacy Display jsem měl aktivní pro notifikace a všechny bankovní a chatovací aplikace.
Je ale potřeba dodat, že Privacy Display není úplně bez kompromisů. Při aktivaci dochází k mírnému snížení jasu a změně barevného podání, ale i pokud máte Privacy Display vypnutý, je displej zkrátka „jiný“. Bez přímého porovnání vám to úplně nepřijde, ale pokud se na displej zadíváte zejména v úhlech v porovnání s jiným telefonem s AMOLED panelem, odhalíte, že pozorovací úhly jsou mírně horší a displej vykazuje zvláštní druh mírných odlesků. Nic, co by reálně vadilo, ale tato inovativní technologie si zkrátka mírnou daň vybrala. Nicméně kvalita je stále špičková a rozhodně za to Privacy Display stojí.
Celkově je displej Galaxy S26 Ultra opět jedním z hlavních důvodů, proč o telefonu uvažovat. Nabízí špičkovou kvalitu obrazu, výbornou čitelnost a navíc přidává funkci, kterou konkurence nenabízí. Privacy Display není dokonalý, ale v řadě situací jde o velmi praktický doplněk.
- špičkový AMOLED panel
- 120Hz obnovovací frekvence
- výborná čitelnost na slunci
- unikátní Privacy Display
- mírné kompromisy v jasu a úhlech
- snížení rozlišení a kvality zobrazení při aktivním Privacy Display
Zvuk: bez výhrad
Stereo reproduktory nabízejí velmi kvalitní a hlasitý přednes. Zvuk je plný a čistý, takže telefon bez problémů obstojí i jako multimediální zařízení.
- kvalitní stereo reproduktory
Výkon: absolutní špička
Galaxy S26 Ultra pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tedy aktuálně nejvýkonnější platforma od Qualcommu upravená přímo pro potřeby Samsungu. Ultra je zároveň jediná z řady S26, která čipset od Qualcommu používá, menší S26 a S26+ totiž používají tovární Exynos. Nový čipset přináší výrazný mezigenerační nárůst výkonu zhruba o 19 % u CPU, o 24 % u GPU a až o 39 % u NPU, tedy části zaměřené na výpočty spojené s umělou inteligencí.
V praxi to znamená jediné – telefon je extrémně rychlý ve všech scénářích. Reakce systému jsou okamžité, aplikace se spouštějí bez prodlev a multitasking je naprosto bezproblémový. K dispozici je 12/16 GB RAM a až 1TB úložiště, což znamená dostatek prostoru nejen pro běžné používání, ale i pro náročnější pracovní scénáře (například editaci videa nebo práci s velkými soubory).
Velký důraz Samsung kladl také na chlazení. Galaxy S26 Ultra má přepracovanou termální architekturu s větší odpařovací komorou a upraveným rozložením tepla uvnitř zařízení. Výsledkem je stabilnější výkon při dlouhodobé zátěži. Telefon se sice při náročnějších úlohách zahřívá, ale ne nepříjemně, hlavně ale nedochází k výraznému throttlingu, tedy snižování výkonu kvůli přehřívání. To je dobře patrné nejen z benchmarků, ale například i při hraní her. I náročné tituly běží plynule na maximální detaily a snímková frekvence zůstává stabilní i po delší době hraní, stejně tak při natáčení videa ve vysokém rozlišení nebo při práci s AI.
Právě AI je přitom oblast, kde se vyšší výkon projeví možná nejvíc. Funkce jako generativní úpravy fotografií, práce s textem nebo kontextové návrhy běží rychleji a plynuleji než dříve. Telefon zvládá více operací přímo v zařízení bez nutnosti odesílat data do cloudu, což má pozitivní dopad jak na rychlost, tak na soukromí. Z dlouhodobého hlediska je důležité i to, že výkon má výraznou rezervu. Galaxy S26 Ultra tak bez problémů obstojí nejen dnes, ale i za několik let. V kombinaci se sedmiletou softwarovou podporou jde o zařízení, které má potenciál vydržet opravdu dlouho bez pocitu zastarávání.
- špičkový čipset Snapdragon
- výrazně vyšší výkon AI
- stabilní výkon bez throttlingu
- vylepšené chlazení
- velká výkonová rezerva do budoucna
Výdrž baterie: pořád 5 000 mAh, ale lepší nabíjení
Galaxy S26 Ultra zůstává u kapacity 5 000 mAh, což na papíře nepůsobí nijak oslnivě, zvlášť ve srovnání s čínskou konkurencí, která dnes běžně nabízí i výrazně vyšší hodnoty. Samsung ale dlouhodobě sází spíše na optimalizaci než na samotnou kapacitu a letošní generace to jen potvrzuje. V praxi je výdrž dobrá a patří k silným stránkám telefonu. Při běžném používání, tedy kombinaci dat, sociálních sítí, focení, navigace a občasného videa, není problém dostat se na jeden a půl dne provozu. Při střídmějším používání se lze dostat i ke dvěma dnům, což je u takto výkonného zařízení velmi solidní výsledek.
Z našeho testu vyplývá, že telefon si dobře poradí i s náročnějšími scénáři. Při kontinuálním používání s aktivním displejem, datovým připojením a vyšším jasem klesá baterie relativně pozvolna a nedochází k žádným dramatickým propadům. Velmi dobře funguje také adaptivní řízení spotřeby, které se postupně přizpůsobuje stylu používání a dokáže výdrž ještě mírně prodloužit.
Výrazné zlepšení přichází u nabíjení. Samsung konečně posouvá drátové nabíjení na 60 W a v praxi to znamená, že se telefon dostane zhruba na 70 až 75 % už za 30 minut. Nabití na plnou kapacitu pak zabere zhruba hodinu. Nejde sice o rekordní hodnoty v rámci trhu, ale ve spojení s dobrou výdrží je to plně dostačující. Bezdrátové nabíjení se také zrychlilo, nyní až na 25 W, a nechybí ani reverzní nabíjení pro příslušenství. Tady se ale opět dostáváme k tradiční slabině Samsungu, což je absence magnetů přímo v těle telefonu. Pro pohodlné používání magnetického příslušenství je tak nutné použít pouzdro, což snižuje celkový komfort.
Z dlouhodobého hlediska potěší i pokročilé možnosti správy baterie. V nastavení lze sledovat stav baterie, její opotřebení nebo omezit maximální nabití například na 80 či 90 %, což pomáhá prodloužit její životnost. Telefon také průběžně optimalizuje výkon a spotřebu podle návyků uživatele. Celkově tak Galaxy S26 Ultra nenabízí revoluci v kapacitě, ale velmi dobře zvládnutou optimalizaci. Výdrž je spolehlivá, nabíjení konečně rychlejší a v praxi jde o zařízení, na které se můžete bez obav spolehnout i při náročném dni.
- v praxi velmi dobrá výdrž
- vylepšené 60W nabíjení
- rychlé bezdrátové nabíjení
- pokročilé řízení spotřeby
- kapacita jen 5 000 mAh
- chybí integrované magnety
Konektivita: moderní výbava bez slabin
Galaxy S26 Ultra nabízí kompletní výbavu odpovídající vlajkové třídě. Nechybí Wi-Fi 7 pro maximální rychlosti a stabilitu, Bluetooth 5.4 pro spolehlivé připojení příslušenství ani plná podpora 5G sítí napříč pásmy. K dispozici je kombinace nanoSIM a eSIM, což se hodí při cestování nebo oddělení pracovního a soukromého čísla. Samozřejmostí je také kompletní sada navigačních systémů včetně GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS, přičemž lokalizace je rychlá a velmi přesná i v náročnějších podmínkách.
Důležitou součástí výbavy je také technologie UWB (Ultra Wideband), která umožňuje přesné určování polohy – například při hledání SmartTagů nebo když telefon využíváte jako digitální klíč k autu.
- kompletní výbava
- Wi-Fi 7, 5G, eSIM
- technologie UWB
- přesná navigace
Fotoaparát: vítaná evoluce
Samsung u Galaxy S26 Ultra přináší opět to nejlepší, co ve fotovýbavě korejský výrobce dokáže nabídnout. Opět staví na extrémně univerzálním fotoaparátovém systému, který kombinuje vysoké rozlišení s pokročilým zoomem. Hlavní snímač má rozlišení 200 Mpx a došlo k výraznému zlepšení světelnosti na f/1.4 i zpracování obrazu, což se projevuje zejména v horších světelných podmínkách. Oproti minulé generaci Samsung pojme až o 47 % více světla na hlavním snímači, což je v praxi znát na lepší dynamice i menším šumu. Novinkou je také 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát (f/1.9), který nahrazuje dřívější 12Mpx snímač a přináší výrazně více detailů i lepší kresbu v rozích.
Unikátem v nabídce Samsungu jsou u verze Ultra rovnou dva fotoaparáty s optickým přiblížením. K dispozici je stále 10Mpx 3× zoom (f/2.4), který ale zůstává stejný jako loni, i když by si podle mého názoru již upgrade také zasloužil. Letos ale Samsung zapracoval hlavně na výrazně vylepšeném 50Mpx fotoaparátu s 5× optickým zoomem (f/2.9), který díky vysokému rozlišení zvládá i 10× přiblížení bez výrazné ztráty kvality. Samsung navíc výrazně zapracoval na algoritmech, takže i hybridní zoom je ostřejší a stabilnější než dříve. V praxi tak S26 Ultra zůstává jedním z nejuniverzálnějších fotomobilů na trhu, protože pokrývá široké spektrum ohnisek bez zásadních kompromisů.
|200Mpx snímač
|50Mpx ultraširokoúhlý objektiv
|10Mpx teleobjektiv (3×)
|50Mpx teleobjektiv (5×)
|12Mpx selfie kamerka
|Světelnost objektivu
|f/1.4
|f/1.9
|f/2.4
|f/2.9
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1.3"
|?"
|1/3.52"
|1/2,6"
|?"
|Ohnisko/rozsah
|24 mm
|120 stupňů
|70 mm
|111 mm
|26 mm
|Velikost pixelů
|0,6 µm
|0,7 µm
|1,12 µm
|0,7 µm
|? µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF, Laser AF
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
Velký posun ale přichází hlavně ve zpracování obrazu. Samsung nasadil nový AI ISP a tzv. Object Aware Engine, který lépe rozpoznává scénu a optimalizuje expozici i barvy podle jednotlivých objektů. Výsledkem jsou přirozenější barvy než u předchozích generací, které byly často kritizované za přehnanou saturaci. Z recenzí vyplývá, že fotografie působí vyváženěji, mají lepší pleťové tóny a zároveň si zachovávají pro Samsung typickou ostrost, která zvýrazňuje detaily. Dle mého názoru to ale u modelu Ultra letos Samsung trochu přehnal a zvýrazňování detailů a postprocessing je v tomto smyslu až moc agresivní. Typickým případem jsou vlny na vodě, které jsou zbytečně výrazně ohraničeny. Věřím ale, že toto postupně Samsung updaty vyladí. Dynamický rozsah patří ke špičce a HDR funguje velmi spolehlivě i v náročných scénách.
Noční fotografie pak těží z kombinace světelnější optiky a agresivnějšího, ale přesnějšího odšumování. Samsung zvládá pokročilé potlačení šumu na základě AI, které funguje proaktivně už při samotném snímání, nikoliv až při postprocessingu. V praxi to znamená čistší snímky s lepším zachováním detailů, i když v některých situacích může být stále patrná snaha o přílišné vyhlazení obrazu. Přesto patří noční režim k tomu nejlepšímu, co dnes telefony s Androidem nabízí.
Video je tradičně silnou stránkou Samsungu a S26 Ultra posouvá možnosti ještě dál. Telefon zvládá záznam až v 8K při 30 FPS s minimální ztrátou kvality i při následné editaci a přidává vylepšenou stabilizaci se „zamykáním horizontu“ až v rozsahu 360 stupňů. Nechybí ani pokročilé funkce AI jako Auto Framing ve 4K, které dokáže automaticky sledovat objekt bez ztráty kvality obrazu. V kombinaci s vysokým rozlišením snímačů jde o jeden z nejlepších nástrojů pro mobilní video.
Celkově lze říci, že Galaxy S26 Ultra nepřináší revoluci v počtu fotoaparátů, ale výrazně zlepšuje jejich kvalitu. Největší posun je vidět v konzistenci napříč objektivy, realističtějším podání barev a lepším výkonu za horšího světla. Fotoaparát je rozhodně jeden z nejlepších na trhu, i když konkurence z Číny má dle mého názoru náskok zejména v postprocessingu.
- výborný hlavní fotoaparát
- špičkový 5× zoom
- pokročilé funkce pro stabilizaci videa
- někdy příliš agresivní postprocessing
- fotoaparát s 3× zoomem by si rovněž zasloužil již upgrade
Software: AI na prvním místě
Samsung má na palubě opět svoje prostředí One UI, tentokrát ve verzi 8.5, které běží Androidu 16 přináší a kromě nového prostředí opět nové funkce umělé inteligence. Velkým benefitem zůstává sedmiletá softwarová podpora, a to nejen po stránce bezpečnostních záplat, ale i co se týče velkých aktualizací systému, která zajišťuje dlouhou životnost zařízení.
Samsung u Galaxy S26 Ultra také posouvá software výrazně dál a hlavní roli zde hraje Galaxy AI, která už nepůsobí jen jako sada funkcí, ale jako komplexní systém. Výrobce mluví o přechodu k tzv. „agentní AI“, tedy telefonu, který aktivně pomáhá a reaguje na kontext, nikoliv jen čeká na zadání. V praxi to znamená, že systém častěji nabízí relevantní akce, doporučení nebo informace podle toho, co právě děláte, a snaží se minimalizovat nutnost manuální interakce. Je zároveň jisté, že prakticky všechny nové funkce se s aktualizacemi ještě dostanou na starší telefony řady S tak, jako tomu bylo v minulých letech.
Jednou z hlavních novinek je pak Now Nudge, který přináší kontextové návrhy v reálném čase. Telefon například dokáže analyzovat obsah zpráv, obrázků nebo situace a nabídnout rychlé akce, jako je sdílení, odpověď nebo další krok. Navazuje na Now Bar a Now Brief, které agregují personalizované informace na základě návyků uživatele, času nebo lokace. Systém tak funguje trochu jako osobní asistent, který kombinuje notifikace, doporučení a zkratky do jednoho přehledného rozhraní. Zatím to však funguje jen v hrstce aplikací přímo od Samsungu, například ve zprávách, a Now Nudge tak není přítomna napříč systémem.
Velký důraz je kladen i na kreativní nástroje. Funkce Photo Assist umožňuje pokročilé úpravy fotografií přímo v galerii, včetně generativních zásahů pomocí textových promptů. Nechybí Creative Studio s připravenými šablonami pro tvorbu obsahu, od pozvánek po tapety, a také Audio Eraser, který dokáže odstranit nežádoucí hluk z videí nebo záznamů bez nutnosti použít externí aplikaci. Tyto funkce navíc nově fungují i ve vybraných aplikacích třetích stran, jako je YouTube nebo Instagram, což výrazně rozšiřuje jejich využití.
Další praktickou funkcí je vylepšený Document Scanner, který automaticky rozpoznává dokumenty, minimalizuje zkreslení a umožňuje vícenásobné skenování v jednom kroku. Toto je za mě nejzajímavější a nejužitečnější přidaná funkce AI. Systém také dokáže automaticky organizovat screenshoty do několika kategorií, což ocení hlavně ti, kteří telefon používají pracovně. Nechybí ani vylepšená funkce Circle to Search, která nově zvládá rozpoznat více objektů najednou a nabídnout relevantní výsledky.
- pokročilé funkce AI
- dlouhá podpora
- některé funkce umělé inteligence nejsou podporovány v češtině
Zhodnocení
Samsung Galaxy S26 Ultra je přesně tím typem telefonu, který na první pohled nemusí působit jako revoluce, ale při delším používání ukáže, že se posunul prakticky ve všech důležitých detailech. Potěší špičkový výkon, stabilnější chlazení, rychlejší nabíjení, velmi dobrá výdrž, kvalitnější noční fotky i výborné video. Největší novinkou je ale bez debat Privacy Display, který je po dlouhé době funkcí, jež nepůsobí jen marketingově, ale má skutečný přínos v každodenním používání. Právě díky takovým detailům dává S26 Ultra smysl jako celek a opět potvrzuje, že Samsung umí udělat velmi dotaženou a univerzální vlajkovou loď.
Zároveň ale platí, že nejde o mobil, který by nutně nutil k okamžitému upgradu každého majitele loňské generace. Pokud máte Galaxy S25 Ultra, důvodů k přechodu není mnoho a většina změn je spíše evoluční. Pokud však přecházíte ze staršího modelu, typicky z řady S23 Ultra nebo S24 Ultra, případně hledáte jeden z nejlepších a nejuniverzálnějších telefonů současnosti bez zásadních slabin, je Galaxy S26 Ultra výborná volba. Není ve všem absolutně nejlepší a konkurence z Číny umí nabídnout třeba větší baterii nebo méně agresivní postprocessing, ale jako celek působí nová Ultra mimořádně vyváženě a dospěle.
Konkurence
Velmi silným konkurentem je pochopitelně Xiaomi 17 Ultra, které sází především na fotografickou stránku a v některých situacích působí ještě ambiciózněji než Samsung. Boduje zejména kvalitou hlavního fotoaparátu, výdrží a celkovou výbavou bez větších kompromisů. Pokud tedy hledáte primárně fotomobil a zároveň vám nevadí odlišné pojetí systému HyperOS, jde o jednu z nejzajímavějších alternativ.
Xiaomi 17 Ultra
|Rozměry
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh
Velmi relevantní alternativou je také iPhone 17 Pro Max. Ten tradičně těží z mimořádně silného videa, výborně odladěného systému, špičkového výkonu a dlouhé softwarové podpory. Oproti Samsungu sice nenabídne S Pen ani tak otevřené prostředí, na druhou stranu pro řadu uživatelů může být atraktivnější díky jednoduššímu ekosystému.
Apple iPhone 17 Pro Max
|Rozměry
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 832 mAh
Za zmínku stojí i Google Pixel 10 Pro XL, který sice nepůsobí tak okázale hardwarově jako Samsung nebo Xiaomi, ale tradičně boduje velmi příjemným a čistým Androidem, povedeným zpracováním fotografií a funkcemi AI. Právě Pixel tak může být ideální volbou pro ty, kteří chtějí špičkový fotomobil a chytrý software, ale nepotřebují nutně největší výkonovou rezervu nebo co nejbohatší hardwarovou výbavu.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz
10x zoom se sotva vyrovná X7 Ultra od OPPO. Jediné plus je antireflexní displej, Privacy taky má své plus ale i mínus.
Výkon jako u konkurence, stylus postrádá stále BT takže je na půl funkční.
Jako 6 let se furt v tom plácat dokola s pár úpravy je děs, to i ten Apple se zlepšuje více než Samsung a to je co říct.
Tu by som úplne nesúhlasil. Za mňa ten postprocesing samsungu nie je zlý, ale viac sa nedá vydolovať z toho slabého hardvéru.
Načíst všechny komentářePřidat názor