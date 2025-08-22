Trumpův telefon? Z hrdě navržen a vyroben v USA spíše na navržen v USA...

Jak již víme, Donald Trump přišel s vlastním smartphonem. O projektu Trump Mobile jsme vás poprvé informovali v červnu, kdy byl představen v newyorské Trump Tower. Každopádně měl stát 499 dolarů (cca 13 tisíc Kč) a přesto být vyroben a navržen v USA.
Plán se přitom nese nepřekvapivě ve stopách Trumpovy politické linie. Jak víme, prosazoval tvrdý postoj vůči čínským technologickým firmám jako Huawei, stejně jako ještě relativně nedávno hrozil zavedením cel s globálním dopadem a opakovaně vyzýval Apple, aby začal vyrábět iPhony v USA, což, jak všichni víme, je nereálné. Právě okolo myšlenky „americké výroby“ však postavil jeho vlastní telefon s názvem Trump Mobile T1.
🚨 The wait is almost over!— Trump Mobile (@TrumpMobile) August 19, 2025
The T1 Phone is powerful, sleek, and built with the features you need most.
🔥 Preorder today & be among the first to experience it.
👉 https://t.co/TjGv5Gz4AA pic.twitter.com/DM8eGim1NS
Společně s telefonem byl navíc oznámen i balíček předplacených služeb operátorů za 47,45 dolarů měsíčně (tisíc korun), jenž měl zahrnovat nejen neomezené SMS do 100 zemí, ale například i konzultace s lékaři či silniční asistenci. A taková cena předplatného byla stanovena údajně proto, že Trump byl v jeho prvním období 45. prezidentem USA a dnes je veden už jako prezident 47. To by bez vysvětlení zřejmě napadlo málokoho.
Každopádně, jak nyní upozorňuje gsmarena.com, od oznámení se mnohé změnilo. Původní slogan „proudly designed and built in the US“ (hrdě navrženo a vyrobeno v USA) se totiž vytratil a nahradila jej neurčitá formulace „proudly American“ (hrdě americký).
Nové oficiální vizuály, například na sociální síti X, jak můžete vidět výše, navíc ukazují design, který připomíná Samsung Galaxy S25 Ultra ve zlatém provedení, zatímco původní vzhled značka stále promuje na oficiálním webu Trump Mobile. Co k tomu říct? Nevíme, stejně jako to, kde se zařízení skutečně vyrábí. Oficiální příspěvky z poslední doby totiž hovoří pouze o tom, že za každým kusem stojí americké ruce.
Uváděné specifikace telefonu T1T Phone
|Barva
|Zlatá
|Úložiště
|256 GB interní paměti (rozšiřitelné pomocí paměťové karty)
|Displej
|6,25" AMOLED panel s průstřelem pro kameru
|Zabezpečení
|Čtečka otisků prstů v displeji + AI rozpoznání obličeje
|Zadní fotoaparáty
|
Hlavní kamera 50 Mpx
Snímač hloubky 2 Mpx
Makro objektiv 2 Mpx
|Přední kamera
|16 Mpx
|Baterie
|5 000 mAh s 20W nabíjením (PD)
|Připojení
|
USB-C (USB 2.0, podpora OTG)
3,5mm jack pro sluchátka
|Operační systém
|Android 15
