Konec zlaté iluze: Escobar Phone byl podvod, přiznal bývalý generální ředitel

Fotografie: Escobar

Sen o levném, luxusním a údajně ohebném smartphonu, který měl navždy změnit trh, se definitivně rozplynul v oblaku obvinění z podvodu a praní špinavých peněz, informuje The Verge (viz theverge.com). Olof Kyros Gustafsson, bývalý generální ředitel společnosti Escobar Inc., která stála za nechvalně proslulými telefony Escobar Fold 1 a Escobar Fold 2, se podle amerického ministerstva spravedlnosti přiznal k závažným trestným činům. Tím se uzavírá jedna z nejkřiklavějších kapitol podvodných kampaní posledních let.

Podle dohody o přiznání viny Gustafsson a společnost Escobar přijímali objednávky na telefony a další produkty nesoucí podobiznu drogového lorda Pabla Escobara. Tyto produkty byly následně distribuovány technologickým recenzentům a influencerům na sociálních sítích ve snaze vyvolat obrovskou poptávku. Realita pro platící zákazníky však byla krutá: produkty jim nikdy nebyly doručeny. Místo toho byly peníze zákazníků převedeny a prány, aby je Gustafsson a jeho společníci mohli použít pro vlastní osobní potřebu. Slavné video youtubera Marquese Brownleeho odhalilo podstatu podvodu, když se ukázalo, že Escobar Fold 2 byl ve skutečnosti Samsung Galaxy Fold s pozlacenou nálepkou, prodávaný za zlomek jeho skutečné ceny.

Podvod se však neomezoval jen na telefony. Escobar Inc. prodávala i Escobar Flamethrower za 500 dolarů, údajně inspirovaný plamenometem od The Boring Company, či Escobar Gold 11 Pro Phone jako renovovaný Apple iPhone 11 Pro. Místo slíbených produktů posílal Gustafsson zákazníkům pouze nic neříkající certifikát o vlastnictví, knihu nebo jiné propagační materiály společnosti Escobar, aby vytvořil zdání doručení. Když zákazníci požadovali vrácení peněz, Gustafsson podvodně odkazoval platební procesory na tyto záznamy o doručení, aby byly žádosti o navrácení peněz zamítnuty.

Soud naplánoval vynesení rozsudku na 5. prosince. Gustafssonovi hrozí až 20 let federálního vězení za podvody a až 10 let za praní špinavých peněz. Kromě trestu odnětí svobody musí Gustafsson zaplatit odškodné ve výši až 1,3 milionu dolarů.