Nový vzhled, ale žádný výřez. Přichází Sony Xperia 1 VIII se špičkovou výbavou

Michal Pavlíček
Fotografie: Sony
  • Nový model má čtyřikrát větší hlavní snímač
  • Výkon dodává procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Stále nechybí 3,5mm jack nebo podpora paměťových karet

Sony už dávno nepatří mezi největší výrobce mobilních telefonů, jako tomu bylo zhruba o dvě dekády nazpět. Tehdy ještě pod značkou Sony Ericsson. Dnes jde o okrajového výrobce se dvěma modely chytrých telefonů, které se navíc nabízí jen na omezeném počtu trhů.

Právě dnes byla světu představena nová vlajková loď Xperia 1 VIII a na poměry japonského výrobce došlo k designovému zemětřesení, které pocítíte zejména na zadní straně. Sony opustilo tradiční vertikální rozestavění fotoaparátů a nasadilo klasičtěji vypadající a spíše čtvercový modul se třemi fotoaparáty. A u nich můžeme rovnou zůstat.

Hlavní fotoaparát se 48 megapixely a světelností f/1.9 má velikost 1/1,35" a optickou stabilizaci obrazu. Výrazně se zvětšil 48megapixleový teleobjektiv na 1/1,56", disponuje 2,9násobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Nakonec nechybí 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Zmiňme i čelní fotoaparát, a to ani ne tak kvůli 12megapixelovému rozlišení, ale proto, že není ve výřezu ani průstřelu. S fotoaparáty souvisí i přetrvávající přítomnost dvoupolohové hardwarové spouště.

Čelné straně dominuje 6,5" OLED displej s jemným rozlišením a poměrem stran 19,5:9, přičemž nad a pod displejem je menší rámeček. Telefon má samozřejmě i stereo reproduktory, avšak rozhodně více překvapí přítomnost 3,5mm jacku.

Mezigenerační inovací je i navýšení výkonu pramenící z procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten je spjat buď s 12GB RAM a 256GB úložištěm, nebo s 16GB RAM a 1TB úložným prostorem. V obou případech je však k dispozici slot pro až 2TB paměťovou kartu. To už je vlastnost u mobilních telefonů zcela ojedinělá. Systém obstarává nejnovější Android 16 a výrobce slibuje 4 velké aktualizace a 6 let bezpečnostních záplat.

Sony zaostává u baterie a nabíjení. Nadále má jen kapacitu 5 000 mAh a vrcholem nabíjení je 30W výkon u drátového nabíjení. Nijak zvlášť nenadchne ani 15W bezdrátové nabíjení.

Sony připravilo Xperii 1 VIII čtyři barevná varianta. Jaké? V nabídce je grafitově černá, iolitově stříbrná, granátově červená a přírodní zlato. Základní varianta bude stát 1 500 eur, což je v přepoštu zhruba 36,5 tisíce korun. Vrcholná 1TB verze má cenu 2 000 eur, tedy téměř 49 tisíc korun. Na českém trhu se však s novinkou zřejmě nesetkáme.

Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
tisková zpráva,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Naposledy upraveno: 12:32
Barvy pěkný. Ale vzhled je divnej. Vypadalo by to líp, kdyby ten fotomodul byl výš. Palec za těch 6.5". Ale výška je pořád zbytečně velká. Jinak šířka ujde a váha super.
Lubos Zdarsky
Mám Xperii rád,ale tady se někdo “úplně posral” za ty peníze si raději koupím nový Razr Fold. Chápu že jsou paměti drahé, ale 1TB za 50tis? Když vezmu Razr fold, obří displej uvnitř, a když si ho koupím u mp,zánovní ušetřím další peníze,i s Motorola slevou. Budou k ní alespoň sluchátka a alespoň 2 leté období Gemini free? A ani tak nedává moc smysl si ji kupovat.
Mates Vašíček
Design nenadchne a neurazí. Ovšem pouze Full HD displej, pomalé nabíjení, podprůměrné fotoaparáty vč. stoletého předního (díval jsem se na videa, opravdu žádná sláva), krátká podpora, žádná podpora LOG formátu, žádné Qi2 magnety v zádech a hlavně naprosto směšně astronomická cena - to je urážlivé už několik let v kuse. Šup Sony, pěkně do hrobečku k HTC!
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 11:51
Opět Sony dokazuje to že už na to nemá a měl by to jako Asus už ukončit. Stále se v tom plácá a zaostává. Plus ceny úplně mimo, a ke všemu downgrade.
https ://x .com/feni_book/status/2054453426495394205 a tohle je vtipná část 😂
