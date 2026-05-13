Nový vzhled, ale žádný výřez. Přichází Sony Xperia 1 VIII se špičkovou výbavou

Sony už dávno nepatří mezi největší výrobce mobilních telefonů, jako tomu bylo zhruba o dvě dekády nazpět. Tehdy ještě pod značkou Sony Ericsson. Dnes jde o okrajového výrobce se dvěma modely chytrých telefonů, které se navíc nabízí jen na omezeném počtu trhů.
Právě dnes byla světu představena nová vlajková loď Xperia 1 VIII a na poměry japonského výrobce došlo k designovému zemětřesení, které pocítíte zejména na zadní straně. Sony opustilo tradiční vertikální rozestavění fotoaparátů a nasadilo klasičtěji vypadající a spíše čtvercový modul se třemi fotoaparáty. A u nich můžeme rovnou zůstat.
Hlavní fotoaparát se 48 megapixely a světelností f/1.9 má velikost 1/1,35" a optickou stabilizaci obrazu. Výrazně se zvětšil 48megapixleový teleobjektiv na 1/1,56", disponuje 2,9násobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Nakonec nechybí 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Zmiňme i čelní fotoaparát, a to ani ne tak kvůli 12megapixelovému rozlišení, ale proto, že není ve výřezu ani průstřelu. S fotoaparáty souvisí i přetrvávající přítomnost dvoupolohové hardwarové spouště.
Čelné straně dominuje 6,5" OLED displej s jemným rozlišením a poměrem stran 19,5:9, přičemž nad a pod displejem je menší rámeček. Telefon má samozřejmě i stereo reproduktory, avšak rozhodně více překvapí přítomnost 3,5mm jacku.
Mezigenerační inovací je i navýšení výkonu pramenící z procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten je spjat buď s 12GB RAM a 256GB úložištěm, nebo s 16GB RAM a 1TB úložným prostorem. V obou případech je však k dispozici slot pro až 2TB paměťovou kartu. To už je vlastnost u mobilních telefonů zcela ojedinělá. Systém obstarává nejnovější Android 16 a výrobce slibuje 4 velké aktualizace a 6 let bezpečnostních záplat.
Sony zaostává u baterie a nabíjení. Nadále má jen kapacitu 5 000 mAh a vrcholem nabíjení je 30W výkon u drátového nabíjení. Nijak zvlášť nenadchne ani 15W bezdrátové nabíjení.
Sony připravilo Xperii 1 VIII čtyři barevná varianta. Jaké? V nabídce je grafitově černá, iolitově stříbrná, granátově červená a přírodní zlato. Základní varianta bude stát 1 500 eur, což je v přepoštu zhruba 36,5 tisíce korun. Vrcholná 1TB verze má cenu 2 000 eur, tedy téměř 49 tisíc korun. Na českém trhu se však s novinkou zřejmě nesetkáme.
Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
