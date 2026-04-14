Telefon, o kterém mluví celá Amerika, opět uniká. Budí však spíše rozpaky

Nový smartphone z USA, za kterým stojí projekt Trump Mobile, se postupně přibližuje uvedení na trh. Aktuálně se objevil na nových renderech a zároveň došlo k úpravě oficiální specifikace na webu operátora, což naznačuje, že finální podoba zařízení už je v podstatě uzavřená. Zatímco marketing kolem zařízení budí pozornost, samotný produkt nicméně působí spíše umírněně.
Design telefonu na první pohled sází na výraznou identitu, kterou podtrhuje motiv americké vlajky a nepřehlédnutelný branding na zadní straně. Jinak ale zařízení zapadá do současného standardu – zejména oválný modul fotoaparátu se třemi snímači odpovídá tomu, co dnes běžně vídáme napříč střední třídou. Samotné rendery navíc působí poněkud neobvykle a místy až uměle, což vyvolává otázky, zda nejde spíše o marketingové vizualizace než reálné produktové snímky.
Výbava pak odpovídá tomu, co bychom v této cenové kategorii očekávali. Jak upřesňuje gsmarena.com, displej narostl na 6,78" a nabízí technologii AMOLED spolu se 120Hz obnovovací frekvencí. Pozornost budí především nasazení 50Mpx selfie kamery, která je v této třídě stále spíše výjimkou, zatímco zadní sestava kombinuje hlavní 50Mpx snímač, teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením a ultraširokoúhlý objektiv, nicméně nevíme, o jaké konkrétní snímače jde, takže jejich kvalita je otázkou.
Pod kapotou má pracovat blíže nespecifikovaný čip ze série Qualcomm Snapdragon 7, což naznačuje, že mobil míří do střední třídy bez ambicí konkurovat vlajkovým lodím. Tomu odpovídá i baterie s kapacitou 5 000 mAh a 30W nabíjení. Také víme, že na startu prodeje výrobce nasadí Android 15. Zajímavým detailem je ale každopádně výrazná podobnost parametrů s HTC U24 Pro, které bylo uvedeno už v roce 2024. To může naznačovat, že zařízení nevzniká zcela „na zelené louce“, ale spíše staví na již existujícím hardwarovém základu.
Otazníky i kvůli tomu směřují především k ceně, která má při startu činit 499 dolarů (cca 10,5 tisíc korun dle aktuálního kurzu). V této hladině je totiž konkurence velmi silná a často nabízí výkonnější čipsety, rychlejší nabíjení i delší softwarovou podporu.
Načíst všechny komentářePřidat názor