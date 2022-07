Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na serveru o nejmodernějších telefonech si dnes budeme povídat o Nokii s retro specifikacemi. Dále se podíváme na představený Nothing Phone, nový Honor a nakonec prozkoumáme nejnovější kauzu z TikToku. Vítejte u mNews.

mNews #180 – Telefon se sluchátky i světelnou show

Podcast v audio formě

Nokia 5710 ukrývá sluchátka

Tohle je kanál o telefonech. Bavíme se zde o nadupaných smartphonech s velkým displejem, skvělými foťáky a téměř neomezenými možnostmi. Jedno však většinou nemají – bezdrátová sluchátka ukrytá přímo v těle. Nokia 5710 ovšem ano. I když zbytek telefonu vypadá jak ze začátku tohoto století. 2,4" displej, tlačítková klávesnice, 128MB úložiště nebo microUSB. Na moderní funkce můžete zapomenout. Na druhou stranu zvládne pojmout až dvě SIM karty a není mu cizí ani LTE. Osobně mě mrzí, že operačním systémem není KaiOS, ale systém založený na stařičkém S30+. Mobil také slibuje hlasitý reproduktor a 3,5mm jack pro sluchátka. Nic ale nepřebije fakt, že má Nokia 5710 XpressAudio v zádech ukrytá bezdrátová sluchátka. Je to v podstatě takové dobíjecí pouzdro, které shodou okolností umí také telefonovat. Bizár.

Nothing Phone (1) představen

Společnost Nothing konečně oficiálně odhalila svůj první telefon Nothing Phone (1). Prezentace kladla opět velký důraz na design a poloprůhledná záda osázená LED. Smartphone například zvládne různě blikat podle toho, kdo vám volá. Zároveň poslouží při fotografování nebo indikaci při nabíjení. Rámečky telefonu jsou z hliníku a potěší alespoň částečná ochrana v podobě IP53. Dosud jsme vždy viděli jen bílou verzi, ale k dispozici bude telefon i v černé. Android má být nasazen v téměř čisté podobě a výrobce slibuje 3 roky aktualizací a 4 roky bezpečnostních záplat. Na zádech najdeme dva snímače s 50 megapixely – Sony IMX 766 a Samsung JN1. Za teleobjektiv bych se nezlobil, ale tohle rozhodně stačí. OLED displej má 6,55" a 120Hz obnovovací frekvenci. Chod pak zajišťuje Snapdragon 778G+, který sice nemá na špičku, ale bohatě postačí. Ještě by vás mohla zajímat baterie s kapacitou 4 500 mAh nebo 33W nabíjení. V tomto ohledu telefon nepřekvapí. A nakonec nezbývá než zmínit cenu, která je stanovena v přepočtu na 11,5 tisíc korun. Koupit telefon však nebude úplně snadné. Jak na to, zjistíte přes stránky výrobce.

Honor X40i je blyštivá novinka

Mnohem normálněji vypadá nově představený Honor X40i, který míří do nižší střední třídy. A jak už jsme si u Honoru zvykli, pokusí se tam zaujmout především stylovým vzhledem. Na první pohled si všimnete blyštivé zadní strany, především zajímavého modulu s fotoaparáty, které se do sebe jakoby prolínají. Nevypadá to vůbec špatně. Stejně jako tloušťka pouhých 7,43 mm. Nepůjde však o vůbec malý telefon. Však má 6,7" displej. Je trochu zklamáním, že pouze typu IPS a navíc pouze s 60 Hz. Skákat radostí nebude ani z čipsetu Dimensity 700. A jen tak mimochodem, druhý snímač na zádech patří zcela zbytečnému 2megapixelovému portrétnímu objektivu. Au. Telefon se zatím bude prodávat v Číně v přepočtu a s daní za cca 7 tisíc korun. Upřímně mě to příliš nepřesvědčilo.

„Blackout Challenge“ má 7 smrtí

Sociální sítí TikTok se šíří další nebezpečná výzva, která má již na svědomí sedm úmrtí dětí ve věku mezi 10 a 15 lety. Princip „Blackout Challenge“ spočívá v tom, že se osoba sama škrtí až do omdlení a celé to natáčí. Proti TikToku byla podána hromadná žaloba, která tvrdí, že podobné výzvy jsou integrální součástí platformy, sama tak podporuje jejich šíření. TikTok by měl podle žalobců zajistit neškodnost šířených videí na své platformě. TikTok zatím reagoval zablokováním vyhledávání této fráze. Tato kauza společnosti rozhodně nepomůže ve Spojených Státech, kde je snaha síť zcela zakázat.

