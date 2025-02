Nothing Phone (1) dostává s nejnovější aktualizací Circle to Search

Fotografie: Nothing

Nothing oznámil, že právě vydal aktualizaci Nothing OS V3.0-250218-1552 pro Nothing Phone (1), která má cca 202 MB a do smartphonu přináší kromě jiného novou funkci Circle to Search. Jak dodává gsmarena.com, po instalaci ji můžete aktivovat tak, že přejdete do Nastavení > Speciální funkce > Gesta > Režim navigace > Circle to Search.

New features:

🔍 Circle to Search

✅ Power Off Verify

🖼️ New Wallpapers



Pokud používáte 3tlačítkové navigační menu, lze Circle to Search vyvolat dlouhým stisknutím tlačítka Domů. Pokud naopak spoléháte na modernější ovládání založené na gestech, musíte dlouze podržet prst na místě tohoto tlačítka, i když využíváte gesta.

Připomeňme, že Nothing Nothing Phone (1) byl představen už před 2,5 roky a ve výbavě má například 33W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, 50Mpx senzory Sony IMX 766 a Samsung JN1 či Snapdragon 778G+. Více se o něm pak dozvíte například z naší videorecenze níže.

Nothing Phone (1) – videorecenze

Co je to Circle to Search?

Funkce Circle to Search je obdobou Google Lens, ovšem Google se Samsungem integroval vyhledávání kdekoliv v rámci telefonu a toho, co se zobrazí na displeji. Circle to Search tak není vázána na jakoukoliv aplikaci a pouhým zakroužkováním (kdekoliv, třeba na Instagramu) lze nechat Google vyhledat relevantní výsledky. Jak funguje, ukazuje video níže.

Jak spustit Circle to Search?

Spuštění funkce probíhá dlouhým podržením prostředního z trojice Android tlačítek, případně podržením prstu na místě tohoto tlačítka, i když uživatel využívá gesta. Funkce vyhledá místa, produkty, text, zkrátka cokoliv. Circle to Search využívá logicky kromě AI v zařízení také cloudové AI.