Nový Nothing Phone (1) za méně než 7 tisíc korun? Ano, ale má to háček

Inovátorská společnost Nothing, která si udělala jméno výrazným designem svých produktů i (na poměry výrobce elektroniky) a zajímavým marketingem na sociálních sítích, je považována za britskou značku, ačkoliv je jejím zakladatelem čínsko-švédský inovátor Carl Pei, jenž se podílel také na zrodu OnePlus. Známá je tak především v Evropě, méně pak na americkém trhu, kde má rozhodně také ambice, ale v současnosti zde například oficiálně neprodává svůj první smartphone s označením Nothing Phone (1).

US, we have something special just for you.



Experience Phone (1) with our Nothing Beta Membership. You'll receive a Phone (1) to test Nothing OS 1.5, powered by Android 13. And the opportunity to claim a Nothing Community Black Dot.



Learn more here: https://t.co/yVwcLADrNH pic.twitter.com/YPsxqHS6p9