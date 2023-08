Majitelé Nothing Phonu (1) obdrželi zásadní aktualizaci na Nothing OS 2.0

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Prvnímu telefonu výrobce Nothing s lakonickým označením Nothing Phone (1) se podařilo zaujmout nejen technologické nadšence, ale také uživatele, kterým jde především o design. Za pozornost však stojí i solidní softwarová podpora a „čistota“ celé nadstavby Nothing OS, výrobce (za značkou stojí Carl Pei) se navíc zavázal zařízení podporovat nadstandardně dlouho (3letá softwarová podpora v oblasti operačního systému a 4 roky bezpečnostních záplat od vydání).

Majitele prvního telefonu značky Nothing tak nyní rozhodně potěší, že pro ně výrobce zveřejnil nejnovější verzi nadstavby s označením Nothing OS 2.0. Podle příspěvku na sociální síti Instagram se nejnovější verze nadstavby dočkají všichni uživatelé v průběhu následujících dní, nebyla-li jim aktualizace již zpřístupněna.