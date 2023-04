Carl Pei srovnáná Galaxy S23 Ultra s Nothing Phonem (1). Jaký je jeho verdikt?

Zakladatel společnosti Nothing a také bývalý spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei, se již nějakou dobu věnuje recenzím smartphonů konkurenčních výrobců. V nejnovějším videu se podíval na zoubek Galaxy S23 Ultra z pohledu běžného uživatele, ale pochopitelně také CEO technologické společnosti s bohatými zkušenostmi s výrobou smartphonů i sluchátek. Jaké jsou jeho dojmy?

Videorecenze v podobě rozhovoru s Carlem se zaměřuje na několik aspektů smartphonu, který je mnohými považován za nejlepší vlajkovou loď s Androidem. Jednou z unikátních předností telefonu je například integrované S Pen, ovšem právě to Carla příliš neuchvátilo. Není to ani tak kvůli technologické (ne)vyspělosti pera jako spíš kvůli tomu, že je zastáncem psaní na obyčejný papír a tento pocit mu při používání S Pen jednoduše schází. Druhou nevýhodou je podle něj, že pero zabere v útrobách telefonu mnoho místa a i kvůli tomu se jedná již o relativně velké zařízení. Právě velikost je pak podle Carla jedním z klíčových rozhodovacích aspektů, zda si Galaxy S23 Ultra pořídit, či nikoliv. Pochopitelně ale i prémiová cena, která je třikrát vyšší než cena Nothing Phonu (1).

Our CEO @getpeid is back with another review. This time of the Samsung S23 Ultra.



Hear his take on the competition and let us know what you think.



Watch the full video here: https://t.co/51lJVZRKsa pic.twitter.com/RQOawfyVCY