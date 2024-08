Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na začátek si připomeneme novinky od Motoroly, které představila v Bělehradě. Dále nás čeká unikátní skládačka od Tecna, kompletně růžový telefon, a nakonec i kompaktní sluchátka. Tak vítejte u mNews.

mNews #252 – Tecno má trojskladný telefon, HMD zase Barbie Phone

Podcast v audio formě

Motorola dlouhodobě nabízí designově povedené, dobře vybavené a cenově přístupné telefony. V této tradici pokračuje i nyní a do své aktuální řady přidává několik modelů. Nebudu to protahovat, na všechny nové telefony máme i samostatná videa. Moto Edge 50 má krásný zahnutý displej, tři fotoaparáty na zádech, dostatek výkonu a rychlé nabíjení. Zvolit můžete i levnější Edge 50 Neo, která má taky zvýšenou odolnost dle IP68 i vojenského standardu, stejné foťáky i nabíjení, akorát menší baterii, displej a o něco nižší výkon. Oba modely se navíc nově chlubí dlouhou podporou, Motorola vám doručí 5 let velkých aktualizací systému. Vedle toho jsme se dočkali i modelů G35 a G55, které spadají už do nižší třídy, ale nově zaujmou moderním vzhledem a dobrým poměrem ceny a výkonu. Více informací najdete na mobilenet.cz.

Kolik ohybů na telefonu chcete? Čínský výrobce Tecno ukazuje působivý koncept se dvěma ohyby. To znamená, že běžně velký telefon s 6,48“ lze rozložit na deset palců při poměru 4:3. Telefonu říká Phantom Ultimate 2 a skutečně tak kombinuje něco mezi telefonem a tabletem. Navíc lze využívat jen dvě části ze tří, kdy jedna bude sloužit jako stojánek, nebo naopak klávesnice. U toho mě však pobavilo, že na videu lze na displeji pohodlně psát, přestože má vystouplé zadní fotoaparáty. Je jasné, že ve skutečnosti by se telefon kýval. Je to koncept a samozřejmě nemá smysl řešit nějaké komponenty, ale při celkové tloušťce pouhých 11 milimetrů bych se dost bál o zahřívání, a hlavně výdrž baterie. No uvidíme. Pokud to tedy někdy vůbec vznikne.

Kde se naopak o baterii bát nemusíte je nový Barbie Phone. Ten totiž ve spolupráci s firmou Mattel představila Nokia, tedy pardon, HMD. V podstatě se jedná o již známý model Nokia 2660 Flip, který byl zahalen do růžových barev. Růžový je prý i datový kabel, a dokonce i vyměnitelná baterie. V balení telefonu jsou další tematické výměnné kryty a korálkový řemínek. V Americe si v telefonu mohou užít systém KaiOS, u nás v Evropě telefon přijde s o něco hloupějším prostředím S30+. A pokud by si Barbie chtěla udělat selfie, může k tomu využít, pozor, VGA fotoaparát. To budou fotky jak víno! No, chtěl bych vidět, jak se nějaká „růžová blondýnka“ tváří na to, že dostala Nokii za 3 300 Kč místo nového iPhonu.

Předchozí Nokia sice má 3,5 jack, váš aktuální telefon už ale asi ne. Nová bezdrátová sluchátka představila společnost Sony. WF-C510 cílí na širší publikum a výrobce se chlubí tím, že jejich tvar by měl být co nejpohodlnější pro co nejširší množinu uživatelů. A to údajně díky jejich databance tvaru uší. Ovládají se přes ploché tlačítko a vydrží až 11 hodin přehrávání hudby. Navíc za 5 minut nabíjení dostanete hodinu poslechu. Potěší možnost je propojit se dvěma zařízeními najednou, odolnost proti postříkání vodou IPX4 a slušná cena 1 600 Kč. Zmíním ještě režim propustnosti Ambient Sound Mode, ale zamrzí tedy chybějící potlačení okolního ruchu.

Tak co na novinky říkáte? Chtěli byste ještě odvážnější skládací telefony, než jsou dostupné dnes? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.