Nejoriginálnější telefon současnosti? Mobil, se kterým ve společnosti rozhodně vzbudíte pozornost? Nebo spíše jen hračka pro nejmenší? Barbie Phone je růžový, má zrcátko a spoustu nesmírně užitečného příslušenství. Jde ho však používat jako skutečný telefon?

Panenka Barbie byla světu poprvé představena v roce 1959 a její popularita ani po více než půl století neutichá. Důkazem může být návštěva jakéhokoliv hračkářství, ale nově i obchodu s elektronikou, kde možná narazíte na nápadně růžový telefon, který vás už na první pohled zaujme. Má jej na svědomí společnost HMD, kterou možná neznáte, ale díky Barbie Phonu se to zřejmě změní. Je důležité vědět, že HMD dlouhá léta vyrábělo telefony s logem Nokia. Od letošního roku se však společnost snaží prosadit pod vlastní značkou – a právě Barbie Phone by jí k tomu měl pomoci.

Technické parametry HMD Barbie Phone Kompletní specifikace Konstrukce 108,4 × 55,1 × 18,9 mm , 123,5 g , konstrukce: véčková, odolnost: ne Displej TFT TN, 2,8" (320 × 240 px) Fotoaparát 0,3 Mpx (640 × 480), LED dioda, video: 320 × 240 px, 16 FPS Chipset Paměť vnitřní paměť: 64 MB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: ne , Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Nokia S30+ Akumulátor 1 450 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2024, Kč

Obsah balení: nevídaná nadílka

V papírovém obalu najdete bytelnou krabičku, která je uzavřena pomocí dvou magnetů. V horní části se nachází samotný telefon, ozdobné korálky, které lze připnout k telefonu, a dva výměnné zadní kryty. Horní část krabičky je potažena měkkým semišem příjemným na dotek. Ve spodní části najdete růžový propojovací kabel a baterii s kapacitou 1 500 mAh.

To však není vše. Výrobce přidal i čistící hadřík (samozřejmě růžový) a drobné přívěsky ve tvaru srdíčka, palmy nebo zmrzlinového kornoutu. V balení najdete také sadu nálepek a zdobných kamínků, které můžete nalepit nejen na telefon.

Líbilo se nám vše sladěno do růžové

bohaté doplňky

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování a klávesnice: smysl pro každý detail

Svět panenky Barbie je růžový, nejinak je tomu v případě telefonu. Kontrola účesu či make-upu nemůže být díky velkému zrcátku snazší. Konstrukčně se jedná o véčkový telefon vycházející z dva roky staré Nokie 2660 Flip. Celoplastová konstrukce byla očekávaná a spíše celkově umocňuje pocit, že jde spíše o hračku než o opravdový mobil.

Navzdory tomu je však zpracování solidní, plasty nevržou, vůli má celá horní hrana. Nejde ale o nic extra neobvyklého. Celý zadní kryt lze sundat, ostatně právě tak jej vyměníte za nějaký jiný. Pod ním je uživatelsky vyměnitelná baterie a ještě pod ní vstup ke dvěma nanoSIM a slotu pro paměťovku.

Zadní kryty jsou vyměnitelné

Zvenku nalezneme ještě dva konektory, USB-C a 3,5mm jack na levém boku. Pravým bok je domovem tlačítek. Rozevírací konstrukce je vcelku lehká a při troše snahy můžete telefon otevřít i jednou rukou.

Klávesnice dostala nebývale velký prostor, což může znít skvěle, ale není. Pokud chcete palcem obsloužit všechna tlačítka, je to dost náročné. Vášniví psavci takto obrovská tlačítka příliš neocení. Tisknou se alespoň velice pohodlně.

Klávesnice je opravdu obrovská, možná až moc

Svět Barbie se v případě klávesnice projevil hned dvakrát. V prvé řadě je potřeba zhasnout, aby vyniklo specifické podsvícení klávesnice. Zatímco čísla a psací písmena jsou bílá, růžově prosvítají různé malé obrázky. Druhý případ se týká tlačítka s logem Barbie. Nadšení povadne ve chvíli, když zjistíte, že se změnil jen povrch tlačítka. Samotný stisk vás tradičně zavede do rychlého menu, které navíc není uživatelsky přizpůsobitelné.

Líbilo se nám perfektně padne do ruky

pohodlná klávesnice

cit pro detaily

Displej: spíše pro ostudu

Jakmile telefon rozevřete, naskytne se vám pohled na horní část s displejem a spodní s klávesnicí. Panel má 2,8", rozlišení QVGA a mizerné pozorovací úhly. Celkově je na displej spíše smutný pohled. Rastr je totiž jasně viditelný a veškerá písmena v prostředí nepříjemně kostrbatá. Jas má vcelku široký rozsah, nicméně na čidlo automatické regulace se nedostalo. Vystačit si musíte s 5 manuálními kroky úrovně jasu. Čitelnost je slušná i venku, opět s přihlédnutím k ceně.

Jelikož však testujeme véčko, je tu ještě druhý displej na vnější straně s úhlopříčkou 1,77", který je velmi šikovně schován pod zrcátkem. Pracuje s tmavým pozadím a bílým písmem. Zobrazí čas, datum, případně příchozí hovor a úroveň nastavení hlasitosti zvonění. Právě při hovoru zjistíte, že i venkovní displej je barevný. Nijak zvlášť toho však nevyužívá.

Líbilo se nám praktický venkovní displej

Nelíbilo se nám mizerné rozlišení

špatné pozorovací úhly

Zvuk: nezbytný standard

Hlasitý reproduktor se nachází na zadní straně, což logicky příliš vhodné umístění není, ale moc často jej zřejmě využívat nebudete. O kvalitě se příliš hovořit nedá, ale pro hlasitý odposlech hovorů či občasný poslech rádia je dostačující. K dispozici je i 3,5mm jack, není tak problém připojit jakákoliv sluchátka. Kvalita zvuku sice nijak nenadchne, ale nenáročnému uživateli to vadit určitě nebude.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám kvalita reproduktoru mohla být lepší

Hardware a software: žádná sláva

Barbie Phone je vybaven procesorem UniSoc T107, 64MB operační pamětí a po prvním zapnutí na vás bude čekat zhruba 12MB interní paměť. Jednotky jsme si nespletli... Naštěstí prostor můžete rozšířit paměťovou kartou o velikosti až 32 GB. U telefonu tohoto typu však na specifikacích tolik nesejde. Mnohem více záleží na operačním systému, jeho možnostech a optimalizaci.

Prostředím mobilu je již známé S30+, které toho bohužel moc neumí. U Barbie Phonu výrobce sáhl ke změně grafiky. Zásadní je bílé pozadí a růžové písmo či ikonky. Dále přibyla třeba meditace s Barbie nebo aplikace pro digitální rovnováhu. Jelikož je Barbie Phone duší stále Nokií, nechybí ani oblíbená hra Had, tentokrát však v úpravě Malibu Snake značící retro barevný styl.

Menu je jednoduché a využívá bílou s růžovou

Optimalizace je slušná, telefon rozhodně nepůsobí zasekaně. Nelze se ale ubránit dojmu, že specialita, jako je Barbie Phone, by si zasloužila více. Třeba zajímavější tapety, více her, speciální melodie atd.

Občas na vás vybafne zajímavá rada od Barbie

Přidanou hodnotou Barbie Phonu je možnost jej použít jako hudební přehrávač, pokud vložíte paměťovou kartu. Hudbu lze pustit do sluchátek, případně skrze hlasitý reproduktor. Dostalo se také na FM rádio, která umí hrát i bez připojených sluchátek. Vyzdvihnout lze i podporu 4G, primárně pro hovory, nechybí totiž VoLTE.

Líbilo se nám přehledné prostředí

rádio hraje i bez sluchátek

nová verze populárního Hada

slušná optimalizace

Nelíbilo se nám prastarý procesor

malá interní paměť

málo odlišností od běžné verze

Výdrž baterie: šplhat může téměř k týdnu

Baterii s kapacitou 1 450 mAh můžete uživatelsky vyměnit. Výdrž je značně variabilní. Pokud budete pouze volat a psát SMS, počítejte přibližně s 6denní výdrží. Jakmile začnete mobil více využívat, například poslouchat hudbu nebo se odvážíte využít datové přenosy, klesá stav baterie o poznání rychleji. Obecně však lze říci, že téměř týden nebudete muset hledat nabíječku. Mobil si na ní pobude většinou necelé dvě hodiny. Nabíjecí adaptér si však musíte sehnat, výrobce jej nedodává.

Baterie je vyměnitelná a samozřejmě růžová

Líbilo se nám dlouhá výdrž

vyměnitelná baterie

Konektivita: internet nepříliš použitelný

Technologie 4G zde není pouze kvůli hovorům, ale má vás přenést i do světa internetu. Ostatně, v hlavním menu naleznete položku Prohlížeč. Pro rozkliknutí vás čeká cesta časem. Otevře se totiž Opera mini ve vzhledu, kteří si někteří z vás mohou pamatovat z roku 2009. V praxi se dnešní stránky téměř nedokáží načíst a použitelnost klesá téměř k nule. S okolním světem lze pak komunikovat skrze Bluetooth 5.0.

Telefon zvládá dvě nano SIM karty

Líbilo se nám Bluetooth 5.0

LTE

Fotoaparát: nežádoucí retro

Na zadní straně je integrovaný digitální fotoaparát, který nijak nevyčnívá nad okolní povrch. To je sice fajn, ovšem jen do doby, než zjistíme, že má VGA rozlišení. Abychom absurdnost přítomnosti fotoaparátu náležitě demonstrovali, napíšeme si rozlišení číselně – 640 × 480 pixelů. Telefon samozřejmě nemá automatické ostření, ale nechybí přisvětlovací dioda. Ta však v praxi reálný dopad nemá, neboť za zhoršených světelných podmínek již telefon fotit v podstatě nezvládá.

V nastavení aplikace je však až nečekaně mnoho možností. Můžete si například zapnout vysokou kvalitu, ačkoliv to zní úsměvně, dále nechybí úprava expozice, kontrastu, jasu, vyvážení bílé i noční režim. Počítat můžete se samospouští či několika základními efekty, mezi kterými nechybí ani rámeček s logem Barbie. Netřeba dodávat, že ať budete s nastavením dělat cokoliv, dopad na snímek to v podstatě nebude mít.

Výsledné fotografie jsou jedním slovem špatné, dvěma slovy velmi špatné. Nízké rozlišení způsobuje, že jsou fotografie malé na displeji moderního telefonu i monitoru. Malá velikost je ale ten nejmenší problém. Snímky nejsou ostré, nikde. Od středu směrem k rohům se neostrost výrazně zvětšuje. O barevné věrnosti nemůže být řeč a často je obtížné rozeznat, co na snímku vlastně je. Objekty se slévají a nevypadají jako ve skutečnosti.

Když si prohlédnete testovací fotografie, možná vás stejně jako mně napadne, jak to výrobce myslí s tvrzením, že fotoaparát je vhodný na fotografování s přáteli. Přátele totiž na snímcích pravděpodobně ani nepoznáte. Bylo by mnohem lepší, kdyby mobil fotoaparát buď vůbec neměl, nebo kdyby měl vyšší rozlišení, například alespoň 5 megapixelů, a mohl tak posloužit alespoň na momentky.

Zrcátko, které jsme zmínili úvodem, se nachází na většině čelní strany a skutečně funguje jako zrcadlo. S trochou snahy si tak můžete pořídit selfie, jak to bylo možné u telefonů z počátku století, některé z nich totiž měly malé zrcátko.

Nezapomněli jsme ani na možnost natáčet video, což Barbie Phone také umí. Po přepnutí režimu se prvky na displeji otočí o 90° a můžete začít nahrávat. Rozlišení je pevně stanoveno na 320 × 240 pixelů a snímkovací frekvence dosahuje maximálních 16 FPS. O záběrech lze říci v zásadě totéž, co platí pro fotografie.

Barbie Phone (testovací video) – 240p, 16 FPS

Nelíbilo se nám velmi nekvalitní snímky

Zhodnocení: specialitka bez cílovky?

Dostáváme se k závěru, tedy k otázce, nebo otázkám, které si možná kladete. Kolik tato legrace stojí a komu je vlastně určena? Na první otázku je odpověď snadná, cena je 3 299 Kč na českém trhu. Na druhou otázku už tak jednoduché odpovědět není. Barbie Phone je specialitkou, kterou si někdo může pořídit jako sběratelský předmět k dalším ze světa Barbie. Dále je novinka ideální dárkem pro malé slečny, které ocení souvislost s Barbie, růžovou barvu a snadné ovládání. Další případy nás však nenapadají. Starším dětem budou vadit absentující moderní funkce, dospělým pak extravagantní vzhled.

Na každý pád se však Barbie Phone svým způsobem zapíše do historie. Značce HMD pak rozhodně může pomoci se dostat do širšího povědomí.

Konkurence

Konkurenci v pravém slova smyslu Barbie Phone nemá. Pokud vás však zaujala základní myšlenka a třeba si říkáte, kéž by mobil nebyl růžový, existuje pro vás řešení. Jmenuje se Nokia 2660 Flip. To je totiž identický telefon, co se týče konstrukce, displeje, klávesnice a výbavy. Jen je černý a stojí polovinu, zhruba 1 700 Kč.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nokia 2660 Flip Rozměry 108 × 55 × 18,9 mm , 123 g Displej TFT TN, 2,8" (240 × 320 px) Fotoaparát 0,3 Mpx Procesor Paměť úložiště: 128 MB , microSDHC Akumulátor 1 450 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz