Vítejte u dalšího dílu mNews, kde si ukazujeme ty nejzajímavější novinky ze světa telefonů za uplynulý týden. Tentokrát nás čeká dvojice mobilů od Sony, řekneme si co přinese druhá beta Android 15 a ukážeme růžovou novinku T Phone 2.

mNews #238 – Sony představilo dvě krásné Xperie na obou stranách cenového spektra

Novinky pro tento rok představilo Sony, které si nepřichystalo žádnou revoluci, ale pokračuje v nastavených trendech. Xperia 1 VI má tedy stále stejný design jako předchůdci a zaměřuje se na špičkové provedení, foťáky a displej. Stále také nabízí některé dnes již unikátní funkce, jako je třeba dedikovaná spoušť fotoaparátu, podpora paměťovek či 3,5mm jack pro sluchátka. Hlavní inovací je však nový 7,1× teleobjektiv, který dokáže zoomovat v rozsahu 85 až 170 mm ohniskové vzdálenosti a slouží i pro makro fotografie. Opět mělo být zrychleno ostření, prý díky využití AI. Displej těží z technologií televizí Bravia, má vyšší jas a jedno značné zhoršení. Údajně kvůli úspoře energie má nyní panel nižší Full HD+ rozlišení. Samozřejmostí je čipset Snapdragon 8 Gen 3. Baterie s kapacitou 5 000 mAh má udržet telefon nabitý dva dny a díky šetrnému nabíjení zůstat v perfektní kondici po dobu minimálně 4 let. To je mimochodem více než jak dlouho budou chodit velké aktualizace Androidu, tam Sony slibuje pouze tři roky, což za konkurencí značně zaostává. Telefon bude dostupný za 35 tisíc korun od poloviny června. V předobjednávce k němu půjde zdarma získat sluchátka WH-1000XM5, což by vysokou cenu mohlo trochu kompenzovat.

Sony zároveň ukázalo model 10 VI, který nabízí jen nepatrné inovace, ale stále může zaujmout. Za 10 tisíc korun totiž nabízí odolnost IP68, ochranné sklo Gorilla Glass Victus, skvělé repráky nebo až třídenní výdrž baterie. Některé bolístky však zůstávají, hlavně vás bude mrzet pouze 60Hz obnovovací frekvence displeje. Jinak se bude jistě jednat o kvalitní a v rámci možností kompaktní telefon.

Google se na konferenci I/O zaměřil na umělou inteligenci, od vylepšeného vyhledávání přes asistenta Astra až po generování hudby. Slova ovšem přišla i na novou verzi Androidu 15, který se v druhé verzi bety podívá na telefony Pixel. Novinkou této bety je možnost zabezpečit aplikace – třeba kódem či otiskem prstu. Ohebné telefony budou nativně moci ukládat zástupce sad aplikací, které se tak otevřou najednou na rozdělné obrazovce. Zlepšení doznal také režim obrazu v obraze. Beta bude dostupnou pro celou řadu dalších telefonů, nejen Pixely.

T Phone 2 je bezesporu zajímavou volbou pro ty, kteří hledají skvělý poměr ceny a výkonu. To platilo dříve a platí to i nyní. O výkon se stará Snapdragon 6 Gen 1, který jsme tu dnes už jednou měli. Podporuje 5G i eSIM. To platí pro T Phone 2 i T Phone 2 Pro, stejně tak 5 000mAh baterie. Modely se od sebe liší foťáky, displejem, pamětí a dalšími drobnostmi. Poznávacím znamením je také bezdrátové nabíjení, které je dostupné pouze u modelu Pro. Ten má také AMOLED displej, foťák s optickou stabilizací nebo 256GB úložiště. A to za cenu 6 700 Kč bez tarifní dotace. Levnější z modelů vyjde na 4,5 tisíce korun. Zmíním také podporu, kdy bezpečnostní aktualizace budou chodit 5 let, o verzích Androidu ale zatím nepadlo nic konkrétního.

HMD rozjíždí přerod ze značky Nokia na vlastní a začíná u modelu XR21. Ten se tváří jako novinka, ovšem oproti rok staré Nokii XR21 se změnila pouze jediná věc – právě logo na zádech. Korunu tomu nasazuje i starý Android 13 nebo cena okolo 15 tisíc korun, když právě Nokia XR21 dnes stojí o nějakých 5 tisíc méně.

Co říkáte na novou Xperii? Dáte Sony šanci, nebo je těch inovací přeci jen málo a cena je příliš vysoká? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.