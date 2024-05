Tento mobil jsme už jednou viděli. HMD XR21 přináší jedinou změnu

Fotografie: HMD Global

Společnost HMD Global postupně přesouvá své úsilí k produktům pod svým vlastním logem. Důkazem budiž i zdánlivě nově představený kousek HMD XR21. Ve skutečnosti však jde o před rokem odhalenou Nokii XR21, u které došlo pouze k jedné jediné změně. Ta spočívá v odebrání loga Nokia a jeho nahrazení logem HMD.

Samotná výbava se proto nijak neliší. Je nasazen 6,49" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Tělo je odolnější, telefon plní certifikaci IP69K, díky čemuž mobilu nevadí voda ani prach. Dostalo se však i na vojenský standard MIL STD-810H, který značí, že by měl mobil zvládat pády na zem i extrémní teploty.

Hardware je logicky již zastaralý a čítá procesor Snapdragon 695 společně se 6GB RAM a 128GB úložištěm. Co je však ještě mnohem horší, to je přístup HMD k softwaru. Zcela zapomnělo na aktualizace a v telefonu je starý Android 13. Zdá se, že výrobce hodlá pošlapat to dobré, co na posledních Nokiích bylo. Výhodou nadále zůstává dvojice programovatelných tlačítek na levé a horní straně nad rámec klasických ovládacích prvků na pravém boku.

Z další výbavy stojí za zmínku i stereo reproduktory s hlasitostí až 96 dB či fotovýbava čítající 64megapixelový hlavní snímač (f/1.79) s podporou AI i nočního režimu v doprovodu 8megapixelového ultraširokoúhlého objektivu (f/2.2) s rozsahem 112 stupňů a čelní 16megapixelové kamerky (f/2.45).

HMD XR21 je již zalistována na oficiálním evropském e-shopu, nicméně za značně vysokou cenu 599 eur, což je bezmála 15 tisíc korun. Že jde o značně nastřelenou cenu dokládá i to, že v nabídce najdete i loňskou Nokii XR21 s identickou výbavou, ovšem za výrazně příznivějších 399 eur, což je zhruba 10 tisíc korun.