Sony Xperia 1 VI se 7,1× teleobjektivem vás ohromí fotoaparáty i 19,5:9 displejem

Fotografie: Sony

Nejnovější vlajková loď společnosti Sony se v duchu předešlých modelů zaměřuje na špičkovou fotovýbavu, displej i dnes již méně tradiční vychytávky, jako je například 3,5mm jack. Čím dalším se novinka pokusí zaujmout?

Teleobjektiv s až 170mm ohniskovou vzdáleností

Bezpochyby největší zajímavostí v rámci fotovýbavy je nový 7,1× teleobjektiv, který dokáže zoomovat v rozsahu 85 až 170 mm ohniskové vzdálenosti a nabídne možnost pořizovat makro snímky díky minimální ostřící vzdálenosti ze 4 cm. Tomuto snímači pak dělá společnosti primární 48Mpx (24mm) senzor „Exmor T for mobile“, který má zajistit špičkové výsledky i při zhoršených světelných podmínkách. Výrobce dále láká na vysokorychlostní ostření s využitím technologie sledování AF, jež odhaduje pozici zachycené osoby pomocí AI. Samozřejmostí je rovněž nasazení ultraširokoúhlého objektivu s ohniskovou vzdáleností 16 milimetrů.

Výraznou inovací má být také nová fotoaplikace, která prošla velkou aktualizací, aby byla uživatelsky přívětivější. Nově jsou k dispozici přizpůsobitelné barevné předvolby či sledování fotografovaného objektu dotykem s automatickým nastavením jasu a upravením barev.

Vylepšen byl však i displeji, který rovněž těží z umělé inteligence „Powered by Bravia“, jež má na displeji telefonu vykouzlit stejnou obrazovou kvalitu jako u vyhlášených televizorů Bravia. Obrazovka je navíc mezigeneračně 1,5× jasnější pro co nejlepší čitelnost. Další velkou změnou je nasazení (pro Sony) nového poměru stran 19,5:9 či LTPO OLED technologie s rozsahem 1 až 120 Hz. Rozlišení obrazovky činí tentokrát Full HD+, aby bylo dosaženo ještě delší výdrže na nabití.

Lze se těšit i na kvalitní stereo reproduktory, jež mají být mezigeneračně rovněž výkonnější, ale také stále praktický 3,5mm jack. Pro náročné preferující bezdrátová sluchátka je pak k dispozici samozřejmě i kodek LDAC či technologie Snapdragon Sound.

Velká baterie a výkonný procesor

O výkon novinky se stará velmi výkonný, ale také efektivní čipset Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu. Hráče by pak konkrétně mohla zaujmout i nová funkce Game Enhancer: FPS Optimizer pro optimalizaci snímkové frekvence na základě herního prostředí. Baterie o kapacitě 5 000 mAh má dle výrobce zprostředkovat až dvoudenní výdrž na plné nabití a umožnit přehrávání videa po dobu více než 36 hodin. Sony dále slibuje, že baterie zůstane díky šetrnému nabíjení ve špičkové kondici minimálně po dobu 4 let. Výměnou za to však není podporováno tak rychlé nabíjení, jako nabídne některá (čínská) konkurence. Sony konkrétně slibuje doplnění 50 % kapacity za 30 minut.

Z dalších parametrů japonský výrobce prozradil, že se jedná o první Xperii s parní komorou. Novinka by tak měla mít lepší termální management, i když má na tloušťku pouze 8,2 milimetrů. Hmotnost činí 192 gramů a na zařízení najdeme dedikovanou spoušť fotoaparátu, ochranu v podobě Corning Gorilla Glass či odolnost dle standardů IP65 a IP68. Zájemce potěší také příslib tří velkých aktualizací OS a 4 let bezpečnostních záplat či podpora paměťových karet o velikosti až 1,5 TB.

Cena a dostupnost

Xperia 1 VI bude k dispozici od poloviny června za doporučenou cenu 34 990 Kč ve stříbrném, černém a tmavě zeleném provedení. U vybraných prodejců bude možné Xperia 1 VI objednat ve startovací nabídce se sluchátky WH-1000XM5 v černé barvě v hodnotě 9 990 Kč, která dostanete zdarma. Nabídka platí do vyprodání zásob.