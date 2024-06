Máte rádi originální produkty s puncem exkluzivity? Pak by vás mohla zaujmout Xperia 1 VI, která nabídne v prémiovém kabátku pokročilé funkce, unikátní teleobjektiv i mezigeneračně vylepšený displej či softwarovou podporu. Povede se jí vás oslovit?

O nejlépe vybavených smartphonech se obvykle hovoří jako o vlajkových lodích, Sony Xperia 1 VI je však spíše jednorožcem, neboť na našem trhu snad aktuálně neexistuje žádný další natolik unikátní telefon. Jak se tento „japonský jednorožec“ povedl a vedly provedené změny k lepšímu?

Technické parametry Sony Xperia 1 VI Kompletní specifikace Konstrukce 162 × 74 × 8,2 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, 34 990 Kč

Obsah balení: více environmentálně to již ani nejde

Xperia 1 VI je dodávána, stejně jako například předešlý model a další produkty značky, v papírovém „krytu“, který kromě telefonu samotného skrývá již jen legislativou vyžadované papírové manuály. Sony tak v tomto ohledu (rozuměj environmentálním přístupu) předběhlo Apple a lze předpokládat, že se absencí adaptéru i kabelu brzy inspirují další výrobci.

Líbilo se nám maximálně environmentální obsah

Konstrukční zpracování: sklo, co působí jako plast a širší pas

Xperia 1 VI se dočkala na poměry Sony poměrně zásadního redesignu, neboť výrobce nenasadil obrazovku s poměrem stran 21:9. Výsledkem je menší (resp. nižší) konstrukce a také širší pas. Změna podle mě telefonu prospěla, drží se příjemně a eliminovaly se tím situace (alespoň částečně), kdy se budete pokoušet dosáhnout palcem na ovládací prvek v horní části obrazovky. Výhoda rovněž spočívá v tom, že v kapse nebudete nosit tak dlouhý telefon, který může vyčnívat nebo třeba nepříjemně tlačit během chůze. Dalším benefitem může být rovněž fakt, že se novinka vměstná do přihrádky pro bezdrátové nabíjení ve vozidle, ačkoliv to závisí vždy na konkrétním případu.

Přestože jsme se dočkali této změny, mobil rozhodně nic neztratil na své unikátnosti a okamžitě jej rozpoznáte od ostatních smartphonů. Třeba i díky mřížkovaným rámečkům, jež působí velmi prémiově a také příjemně. Telefon díky nim z dlaně jen tak nevyklouzne, čemuž napomáhají i záda. Ta sice chrání ochranné sklo Gorilla Glass Victus, avšak kvůli speciální textuře vyznačující se malými hrbolky připomínají na dotyk spíše plast. Máme zde tak poměrně netradiční situaci, kdy prémiový materiál (sklo) evokuje dojem méně prémiového plastu, z hlediska praktičnosti se však jedná o skvělé řešení a zároveň můžete mít jistotu, že se zadní strana hned tak nepoškrábe.

Sony se jako obvykle povedla i barevná paleta, kdy testovaná zelená verze vypadá velmi líbivě, stejně hezky ale vypadá i světlá a černá varianta. Samozřejmostí je pochopitelně dvojice standardů odolnosti IP65 a IP68, slot na nanoSIM (podporovány jsou však i eSIM) a paměťovou kartu (s max. kapacitou 1,5 TB), který lze vytáhnout nehtem bez potřeby mít po ruce speciální nástroj či dedikované dvoustupňové tlačítko (spoušť) fotoaparátu. Sony rovněž zůstalo věrné čtečce otisků prstů na pravém boku, která se nachází ve vypínacím tlačítku. Výška tlačítka/čtečky je naprosto ideální, stejně tak funkčnost čtečky. Ačkoliv jsem s tímto řešením jakožto pravák spokojen, domnívám se, že by Sony mohlo u příštího modelu klidně přejít na čtečku otisků prstů v displeji, která bude výhodnější pro leváky, avšak ideálně rovnou na ultrazvukovou čtečku v rozumné výšce, tj. ne u spodního rámečku. Na závěr zmíním ještě tradičně povedenou haptickou odezvu, po konstrukční stránce tak novince v podstatě nelze absolutně nic vytknout.

Líbilo se nám kvalitní haptická odezva

spolehlivá čtečka otisků prstů

praktická záda s vroubkovaným povrchem, na kterých neulpívají otisky

příjemně padne do dlaně a lépe se používá díky upravené výše a šířce

velmi povedený a stále neotřelý design

podpora slotu pro paměťové karty i eSIM

Nelíbilo se nám u příští generace by mohla být čtečka otisků již v displeji

Displej: Full HD+ se obávat netřeba

Sony Xperie 1 se vyznačovaly extrémně vysokým 4K (či téměř 4K, pokud jste pedanti) rozlišením, které bylo sice u podporovaného obsahu působivé, nicméně vzhledem k uhlopříčce relativně zbytečné, neboť se rozdíl mezi Full HD a 4K na takto malé ploše snadno ztratí. Sony Xperia 1 VI proto učinila odvážný krok a 4K rozlišení snížila na Full HD+, které je však stále víc než dostačující a je přímo svázané i s výdrží baterie, které to prospěje. Ve výsledku jsem s tímto rozhodnutím naprosto spokojen a po 4K se mi ani náznakem nestýská. Co naopak rozhodně oceníte, je mezigeneračně vyšší jas. Sony se v podstatě nikdy nechlubí maximálním jasem, každodenní používání ve slunečném počasí nicméně potvrdilo, že novinka má více než dostačující maximální svítivost a hravě si poradí s každou situací. Oceňuji rovněž velmi nízký jas, který se hodí například před spaním v zatemněném pokoji.

Nebylo by to však Sony, kdyby uživatelům neposkytlo poměrně široké možnosti úprav obrazovky. Konkrétně si tak mohou vybrat mezi tzv. Režimem autora a Standardním režimem, kdy prvně jmenovaný pracuje s barevnou škálou BT.2020 a 10bitovou barvou specifikace HDR. Jak napovídá samotný název, cílem je zobrazit obsah tak, jak to zamýšlel autor, což ale vzhledem k novému poměru stran 19,5:9 bude již jen částečné u filmové obsahu v 21:9. V souvislosti s tím zmizela také aplikace Bravia Core (či nově Sony Pictures Core), která je jakousi obdobou Netflixu. Důvodem má být právě změna poměru stran, což je za mě velká škoda, neboť se jednalo o pěknou přidanou hodnotu a přál bych si, aby aplikace v telefonu zůstala. Dá se sice stáhnout z Obchodu Play, ale Sony vám k zařízení zkrátka již neposkytne žádné bezplatné členství či kredity, za které se dají koupit filmy.

Rozhodnutí odstranit tuto aplikaci tedy zamrzí. Co naopak potěší, to je integrace LTPO OLED displeje, což je u Sony novinka a technologii LTPO dlouho ignorovalo. I tento krok se pozitivně projeví na výdrži telefonu na nabití, neboť si Xperia 1 VI zvládne chytře regulovat obnovovací frekvenci s maximem až 120 Hz. K dispozici je rovněž Always-On, i když ten byl oproti předešlým možnostem osekán – dočkáte se tak pouze hodin a notifikací ve formě ikonek daných aplikací. Osobně nemám s tímto minimalistickým AoD problém, lze však očekávat, že některé tento krok nepotěší. Stejně tak bych uvítal podporu Dolby Vision, HDR10 však neschází.

Dalším, pro Sony typickým aspektem, je zachování rámečků dole a nahoře. Boční rámečky jsou extrémně tenké a rámečky dole a nahoře mají své opodstatnění, neboť se v nich nachází hlasité reproduktory a další senzory. O ochranu zobrazovače se pak stará Corning Gorilla Glass Victus 2 a mnozí mohou za výhodu považovat rovněž absenci jakéhokoliv výřezu či průstřelu.

Líbilo se nám kvalitní OLED zobrazovací panel

špičkový jas

nasazení technologie LTPO

bez výřezu/průstřelu

Nelíbilo se nám zcela zbytečně bez podpory Sony Pictures Core (dříve Bravia Core)

menší možnosti nastavení Always-On

bez podpory Dolby Vision

Zvuk: parádní nahlas i do sluchátek

Sony ani tentokrát nezanedbalo zvukovou stránku, která hraje možná důležitější roli, než se na první pohled může zdát. Ostatně Sony nedávno představilo také novou řadu hudebních produktů ULT a svými sluchátky, reproduktory a další audiotechnikou je proslavené po celém světě. Stejně jako loňský rok je tak i letos standardem dvojice velmi hlasitých a také nadprůměrně kvalitních reproduktorů se solidními basy či 3,5mm jack, jenž se dnes již jen tak nevidí. U něj se výrobce chlubí konkrétně tím, že se mu podařilo vylepšit oddělení pravého a levého kanálu (o 50 %), což se projeví na výsledné kvalitě poslechu. S telefonem jsem zkoušel drátově i bezdrátově sluchátka ULT Wear a kvalitu zvuku mohu pouze a jen chválit. V současnosti mě popravdě nenapadá lepší hudební telefon než právě Sony Xperia 1 VI, která podporuje rovněž všemožné kodeky (pochopitelně včetně LDAC), 360 Reality Audio a další možnosti, viz screenshoty. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou záznamu zvuku.

Líbilo se nám parádní stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: Snapdragon a premiéra v oblasti chlazení

Novinka sází na špičkový čipset Snapdragon 8 Gen 3, který snad u žádného jiného telefonu nenajdete zároveň s podporou eSIM i paměťové karty. O tom, že použitý čipset nabídne dostatek výkonu netřeba polemizovat a přesvědčit se můžete i z přiložených screenshotů. Velkou novinkou je pak integrace odpařovací komory, což je chladící prvek, se kterým se u lepších smartphonů setkáváme již několik let, ale Sony jej využilo až nyní. Výsledek je schopnost telefonu lépe uchladit náročnější scénáře používání, jako je třeba hraní (náročnějších) her či záznam videa v 4K po delší dobu. Na rozdíl od některých předešlých jedničkových Xperií jsem neměl s novinkou žádný problém z hlediska zahřívání, výrobce tak mohu v této oblasti pochválit. Menší pochvalu si pak zaslouží za velikost úložiště, které je na našem trhu pouze 256 GB (neudaného typu). S ohledem k prémiové ceně je to v dnešní době již trochu málo a mnohem raději bych viděl rovnou půl terabajtu. Ano, možnost paměťové karty to částečně kompenzuje, ta však nedosáhne stejných rychlostí jako moderní typy úložišť. Zato 12 GB (rovněž nespecifikované) RAM je dle mého názoru zcela postačujících na léta dopředu.

Líbilo se nám dostačující výkon

vylepšené chlazení

Nelíbilo se nám menší úložiště, i když s podporou paměťových karet

Výdrž baterie: dvoudenní parťák

Sony Xperia 1 VI ukrývá v relativně kompaktním (tenkém) těle rovnou 5 000mAh baterii, která je dle zástupců Sony nově fyzicky menší, má tedy vyšší energetickou hustotu. U této baterie Sony rovněž slibuje zachování skvělé kondice i po 4 letech používání, což jistě přijde vhod těm, kteří se snaží používat telefon co nejdéle. S ohledem na úpravy, jako je Full HD+ rozlišení či nasazení technologie LTPO, musím vyzdvihnout i parádní výdrž, která je v rámci běžného používání vcelku bez problémů dvoudenní a vyšplhat se lze určitě i výš. Dokáži si představit, že například někde na výletě v přírodě, kdy nebudete celou dobu „viset“ na telefonu, by se výdrž mohla vyšplhat i na tři až čtyři dny, neboť je úbytek baterie (pochopitelně s aktivní SIM v telefonu) v tzv. standby režimu velmi malý.

Dlouhá výdrž na nabití a garance dlouhé životnosti baterie má v případě Xperie 1 VI také jednu nevýhodu, kterou je relativně pomalé nabíjení. Maximální podporovaný výkon činí 30 W, což mnohé napoví, na druhou stranu je na tom Xperia v tomto ohledu podobně jako iPhony či třeba Pixely. Konkrétně jsem se dostal za 28 minut nabíjení z 0 na 47 %, za 40 minut z 0 na 68 % a plné nabití trvalo přibližně 80 minut. S ohledem na dlouhou výdrž lze pomalejší nabíjení s přimhouřeným okem odpustit, ale výkonnější nabíjení by pochopitelně stejně přišlo vhod, stejně jako podpora standardu Qi2, kterou však stále nikdo (kromě iPhonů) nemá, a tak nelze novinku příliš kritizovat. K dispozici je každopádně standardní bezdrátové nabíjení, ale také reverzní bezdrátové (ani v jednom případě výrobce výkon neudává), stejně tak se mi líbí možnost limitovat úroveň nabití např. na 90 %.

Líbilo se nám nadprůměrná výdrž na nabití

podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení

možnost limitovat úroveň nabití a garance dlouhé životnosti baterie

Nelíbilo se nám nabíjení je spíše pomalé

Konektivita: se vším všudy

Jak již bylo zmíněno, Xperia 1 VI podporuje eSIM, což může přijít vhod například během dovolené. Nechybí nejmodernější Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a také veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo. Samozřejmostí je rovněž NFC či 5G, oproti některým vlajkovým lodím tak schází snad jen UWB, které však zatím stejně nemá příliš velké využití.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: krok správným směrem

Sony Xperia 1 VI přinesla něco, na co jsem dlouho čekal, čímž narážím na konsolidaci veškerých foto a videoaplikací do jediné, skrze níž může uživatel vše ovládat. Osobně mám pocit, že Sony zřejmě muselo přijít na něco, o čem ostatní výrobci smartphonů již dávno vědí – že průměrnému uživateli se nechce běžně trávit čas nastavováním parametrů jako u fotoaparátu, aby zachytil co nejpěknější snímek. Výsledkem je jediná, pěkně zpracovaná, svižná a přehledná aplikace, kde najdete vše důležité včetně pokročilých možností nastavení. Pokud například používáte běžně fototechniku Sony, budete okamžitě vědět, kde co najdete, resp. jak vše nastavit, abyste dosáhli kýženého výsledku. Ke změnám však došlo také u hardwarové fotovýbavy, konkrétně u teleobjektivu.

Primární senzor Variabilní teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.3 až f/3.5 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,35" 1/3,5" 1/2,5" 1/2,9" Velikost pixelů 2,24 µm 1,0 µm 1,4 µm 1,22 µm Ohnisková délka 24 mm 85 až 170 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 84° 28/15° 123° 83° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Nový teleobjektiv je zajímavý již jen tím, v jak širokém spektru, resp. ohniskové vzdálenosti, dokáže fungovat. Sony tak opět ostatním ukázalo, s čím vším lze v tomto ohledu přijít a možná i překvapit. Z praktického hlediska se však zase až o tak fantastickou novinku, jak by se na první pohled mohlo zdát, nejedná. S teleobjektivem jsem hodně fotil již krátce po převzetí telefonu v botanické zahradě. S trochou citu lze dosáhnout velmi pěkných výsledků. Zřejmě jsem však měl příliš vysoká očekávání, neboť jsem osobně čekal ještě o trochu víc. Samozřejmě jsem se nemohl ubránit alespoň myšlenkovému srovnání se současnou vlajkovou lodí od Viva a jejím teleobjektivem, který je podle mého názoru lepší, má variabilnější využití (navzdory fixní ohniskové vzdálenosti) a portréty i makro snímky jsou z něj ještě lepší. Sony mělo tedy trochu smůlu právě v tom smyslu, že je na trhu ještě další fotomobil s takto špičkovým teleobjektivem, jinak však dokáže rovněž oslovit a rozhodně se za výsledky nemusí stydět.

Zbývající snímače jsou převzaty z předešlé generace, kde jsem je hodnotil pozitivně a stejně je hodnotím i nyní. Sony se na rozdíl od některých jiných značek v tomto případě nespoléhá na senzor typu 1", ale ve výsledku to vůbec nevadí, neboť je na snímcích i tak velké množství detailů. Podobně jako v minulosti bych snad jen vytkl, že i tentokrát HDR občas funguje trochu zvláštně (ne snad špatně, ale zkrátka jinak, než jak je to obvykle u konkurence). Pochválit musím za barevnou věrnost, bezproblémovou expozici a jednoduše kvalitní a věrné snímky ve dne i v noci.

Sony boduje rovněž v oblasti videa, kde nabídne kromě selfie snímače možnost záznamu ve 4K s 120 FPS na všechny snímače. Video má kvalitní stabilizaci, záznam zvuku a dostatečný bitrate. Selfie kamerky je tradičně spíše jen průměrná, těšit se však můžete na záznam ve 4K s 60 FPS.

Líbilo se nám kvalitní hardwarová výbava

unikátní teleobjektiv s funkcí makra

věrné barevné podání

konsolidace aplikací

video v 4K a 120 FPS

Software: dohání konkurenci?

Sony se letos pokusilo velmi pozvolna dohnat konkurenci a u novinky garantuje tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat. K uživatelům se tak dostane (minimálně) Android 17, což je podle mě solidní nabídka, ačkoliv ani zdaleka nedosahuje na to, co slibuje u nových modelů Google či Samsung. Jistotou je každopádně víceméně čistý Android s velmi lehkou nadstavbou/úpravou od Sony. Vše funguje maximálně svižně, vypadá hezky a možnosti nastavení jsou dostačující. V době testování (červnu 2024) byly v zařízení aktuální červnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám garance tří aktualizací OS a 4 roků záplat

víceméně čistý Android

aktuální bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Sony Xperia 1 VI je parádní telefon s nadprůměrnou výdrží, skvělým displejem bez výřezů/průstřelů, schopnou fotovýbavou a konečně i delší softwarovou podporou, kterou si takovéto zařízeni jistě zaslouží. Unikátní je pak i podpora paměťových karet, 3,5mm jack či originální design. Pomineme-li však lákavou předobjednávkovou nabídky se sluchátky Sony WH-1000XM5, nebude to mít za prémiovou cenu 35 tisíc Kč ani tentokrát lehké a lze předpokládat, že si ji pořídí opět pouze zarytí fanoušci Sony. Nákupu každopádně nebudou litovat, neboť se jim dostane originálního smartphonu s unikátními vlastnostmi, který jen tak někdo nemá.

Konkurence

Ve stejné cenové relaci se nachází i Samsung Galaxy S24 Ultra, který nabídne novější typ odolnějšího ochranného skla výrobce Corning se schopností pohltit až 75 % odlesků, chytré pero S Pen i delší softwarovou podporu. Zapomenout však musíte na unikátní teleobjektiv, 3,5mm jack či třeba displej bez výřezu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB Rozměry 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Vivo X100 Pro nabídne za méně peněz ještě lepší teleobjektiv, větší baterii i podporu násobně rychlejšího drátového i bezdrátového nabíjení. Má však o něco méně výkonný čipset, nedisponuje 3,5mm jackem ani slotem pro paměťové karty, a také má o něco kratší softwarovou podporu než Xperia.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Pro příznivci Applu je jasnou alternativou iPhone 15 Pro Max s akčním tlačítkem, které může suplovat dedikovanou spoušť Xperie 1 VI, rovněž velmi dobrou výdrží na nabití a ještě výkonnějším čipsetem. Schopná je také fotovýbava a potěší i podpora standardu Qi2.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz