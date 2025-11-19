mobilenet.cz na sociálních sítích

Oficiálně: Qualcomm už příští týden představí nový vlajkový čipset pro mobily

Marek Vacovský
Oficiálně: Qualcomm už příští týden představí nový vlajkový čipset pro mobily
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm oznámil, že Snapdragon 8 Gen 5 bude oficiálně uveden 26. listopadu 2025
  • Čipset by měl být postaven na 3nm procesu a nabídnout konfiguraci 2+6 jader s grafikou Adreno 840

Qualcomm dnes na sociální síti Weibo oznámil, že jeho nový čipset Snapdragon 8 Gen 5 bude oficiálně uveden na trh 26. listopadu 2025. Informace přichází po představení Snapdragonu 8 Elite Gen 5 v září na akci Snapdragon Summit na Havaji, kde Qualcomm poprvé promluvil i o Snapdragonu 8 Gen 5, ale detaily si nechal pro sebe.

Nejrychlejší čip světa pro mobily. Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5
Přečtěte si také

Nejrychlejší čip světa pro mobily. Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5

Nicméně víme, že podle dosavadních úniků je Snapdragon 8 Gen 5 postaven na 3nm výrobním procesu, podobně jako varianta „Elite“. Hlavní jádra čipu dosahují maximální frekvence 3,8 GHz a ta úsporná 3,32 GHz. Pro srovnání, Snapdragon 8 Elite Gen 5 má jádra taktovaná až na 4,6 GHz + 3,62 GHz.

Původně se přitom předpokládalo, že Snapdragon 8 Gen 5 bude mít konfiguraci 1+7 jader (jedno hlavní jádro a sedm úsporných), avšak jak dodává gsmarena.com, čip bude mít nejspíše stejnou konfiguraci 2+6 jako jeho elitní verze. Čip bude vybaven i stejnou grafikou Adreno 840, avšak její výkon by měl být nižší než u varianty Elite, což způsobí například omezený takt.

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra
Přečtěte si také

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra

Kompletní specifikace a funkce každopádně budou známé při oficiálním uvedení.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze