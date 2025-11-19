Oficiálně: Qualcomm už příští týden představí nový vlajkový čipset pro mobily

Qualcomm dnes na sociální síti Weibo oznámil, že jeho nový čipset Snapdragon 8 Gen 5 bude oficiálně uveden na trh 26. listopadu 2025. Informace přichází po představení Snapdragonu 8 Elite Gen 5 v září na akci Snapdragon Summit na Havaji, kde Qualcomm poprvé promluvil i o Snapdragonu 8 Gen 5, ale detaily si nechal pro sebe.
Nicméně víme, že podle dosavadních úniků je Snapdragon 8 Gen 5 postaven na 3nm výrobním procesu, podobně jako varianta „Elite“. Hlavní jádra čipu dosahují maximální frekvence 3,8 GHz a ta úsporná 3,32 GHz. Pro srovnání, Snapdragon 8 Elite Gen 5 má jádra taktovaná až na 4,6 GHz + 3,62 GHz.
Původně se přitom předpokládalo, že Snapdragon 8 Gen 5 bude mít konfiguraci 1+7 jader (jedno hlavní jádro a sedm úsporných), avšak jak dodává gsmarena.com, čip bude mít nejspíše stejnou konfiguraci 2+6 jako jeho elitní verze. Čip bude vybaven i stejnou grafikou Adreno 840, avšak její výkon by měl být nižší než u varianty Elite, což způsobí například omezený takt.
Kompletní specifikace a funkce každopádně budou známé při oficiálním uvedení.