Nejrychlejší čip světa pro mobily. Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm na Snapdragon Summitu na Havaji oficiálně představil nový vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC). Americký výrobce jej bez nadsázky označuje za nejrychlejší mobilní systém na čipu na světě a zdá se, že k tomu má pádné důvody.
„Se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 jste středobodem svého mobilního zážitku. Umožňuje personalizovaným AI agentům vidět to, co vidíte vy, slyšet to, co slyšíte vy, a přemýšlet s vámi v reálném čase,“ uvedl Chris Patrick, senior viceprezident a generální manažer divize mobilních zařízení ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc. „Snapdragon 8 Elite Gen 5 posouvá hranice osobní umělé inteligence a umožňuje vám zažít budoucnost mobilních technologií už dnes.“
Po technické stránce je každopádně základem 3nm výrobní proces a třetí generace CPU Oryon, která přináší až výkon vyšší až o 20 % oproti loňskému modelu a současně 35% úsporu energie. Osmijádrový procesor je rozdělen do konfigurace 2+6 – dvojice prémiových jader dosahuje frekvence až 4,6 GHz, zatímco šestice výkonných jader pracuje na taktu až 3,62 GHz.
Qualcomm nadsázky označuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 za nejrychlejší mobilní systém na čipu na světě.
Hráče pak bude zajímat nová generace grafické jednotky Adreno, jež se chlubí nárůstem výkonu o 23 %, o 20 % vyšší efektivitou a také vylepšeným ray tracingem.
A jak se sluší a patří na rok 2025, nechybí pokročilá umělá inteligence. Hexagon NPU je nyní o 37 % rychlejší a v kombinaci s Qualcomm Sensing Hub umožňuje využívat tzv. agentní AI asistenty. Ti díky multimodálním modelům chápou kontext, učí se přímo na zařízení a dokáží nabídnout doporučení v reálném čase s tím, že všechna data zůstávají lokálně v telefonu, v překladu tedy v bezpečí.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 se brzy objeví v telefonech předních značek, mezi nimiž nechybí Samsung, Xiaomi, Sony, ASUS, OnePlus, Oppo, Vivo, Honor či ZTE. První zařízení s novým čipem přitom budou oznámena už během několika následujících dní.