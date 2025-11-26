Snapdragon 8 Gen 5 oficiálně představen. Cílí na dostupnější vlajky

Qualcomm dnes oficiálně představil mobilní platformu Snapdragon 8 Gen 5, nový přírůstek do prémiové řady 8, který míří těsně pod absolutní špičku reprezentovanou modelem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Novinka má přinést vlajkový výkon a funkce do širšího spektra prémiových smartphonů s nižší cenovou hladinou.
„Jak roste poptávka po prémiových smartphonech, je Snapdragon 8 Gen 5 ideálně připraven splnit – a dokonce překonat – očekávání dnešních uživatelů. Znovu jsme promysleli naši řadu 8-series a přinášíme špičkový výkon ještě většímu počtu zákazníků po celém světě,“ uvedl Chris Patrick, senior viceprezident a generální manažer divize mobilních zařízení ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc.
Snapdragon 8 Gen 5 každopádně vychází ze stejné 3nm výrobní technologie i architektury Qualcomm Oryon jako elitní varianta. Procesor využívá konfiguraci 2+6 jader Oryon, přičemž dvě hlavní jádra dosahují taktu až 3,8 GHz. Qualcomm uvádí, že oproti populárnímu, dva roky starému Snapdragonu 8 Gen 3 nabízí o 36 % vyšší výpočetní výkon, 76% zlepšení odezvy při prohlížení webu a zároveň 13% úsporu spotřeby.
Jak dodává gsmarena.com, výrazných posunů se dočkala rovněž oblast umělé inteligence. NPU Hexagon nové generace poskytuje až o 46 % vyšší výkon v AI úlohách, podporuje multimodální vstupy a umožňuje běh kontextových agentních asistentů přímo v zařízení. Díky systémům Qualcomm Sensing Hub také mohou telefony s tímto čipem reagovat na uživatele ještě dřív, než promluví – například automatickým probuzením asistenta při zvednutí zařízení.
Grafickou část výkonu pak zajišťuje modernizované GPU Adreno, které poskytuje přibližně 11% nárůst grafického výkonu. Nechybí ani technologie Frame Motion Engine 3.0, která zvyšuje plynulost her, ačkoliv tentokrát Qualcomm vynechal prémiovou paměťovou technologii Adreno HPM vyhrazenou pro vlajkovou řadu Elite.
Ve výbavě je dále obrazový procesor Spectra ISP a také 5G modem Snapdragon X80, stejný jako u loňské nejvyšší řady. Ten má zlepšit stabilitu připojení, rychlost i úspornost zejména v náročných podmínkách.
Jako první uvede telefon se Snapdragonem 8 Gen 5 OnePlus, konkrétně jím budou vybaveny modely OnePlus Ace 6T a 15R. V následujících týdnech nový čip nasadí také iQOO, Motorola, Vivo, Honor či Meizu.
Načíst všechny komentářePřidat názor