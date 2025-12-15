Qualcomm představuje Snapdragon 6s 4G Gen 2 a Snapdragon 4 Gen 4

Qualcomm tiše představil dvojici nových čipsetů (viz qualcomm.com), které cílí na segment levnějších a střední třídy chytrých telefonů: Snapdragon 6s 4G Gen 2 a Snapdragon 4 Gen 4. Oba čipy přinášejí vylepšení ve výkonu i technologiích.
Procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2, který bude určen výhradně pro zařízení bez podpory 5G, přináší výrazný skok ve výkonu oproti svému předchůdci. Procesor má takt až 2,9 GHz a je až o 51 % rychlejší než předchozí Snapdragon 6s Gen 1. Grafický výkon je až o 20 % rychlejší a podporuje displeje s rozlišením 1080p+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Procesor je vyroben na 6nm procesu. Podporuje až 8 GB LPDDR4X RAM a úložiště UFS 2.2. Dále podporuje až 108MP fotoaparáty a 12bitový trojitý ISP. Videozáznam je omezen na Full HD při 60 FPS.
Další procesor se nazývá Snapdragon 4 Gen 4, navzdory tomu, že model 4 Gen 3 nikdy neexistoval. Je určen pro 5G modely a je vyroben na modernějším 4nm procesu. Procesor má dvě jádra Kryo s taktem až 2,3 GHz a šest jader s taktem až 2,0 GHz. Grafika Adreno také podporuje displeje s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Podporuje LPDDR4X i rychlejší LPDDR5 RAM (3 200 MHz) a rychlejší úložiště UFS 3.1. Dále podporuje až 108megapixelové fotoaparáty, ale má pouze duální ISP a záznam videa je omezen na Full HD rozlišení při 60 FPS. První telefony s oběma novými čipsety bychom měli vidět v příštím roce.
