Velké porovnání výkonu procesorů. Qualcomm a MediaTek excelují, Tensor nestíhá

Rok 2025 přinesl na trh generaci 3nm mobilních čipsetů, které představují zásadní výkonový posun. Qualcomm, MediaTek i Google staví na stejném výrobním procesu TSMC, ale každý k němu zvolil jinou strategii z pohledu architektury.
Qualcomm se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 sází na vlastní jádra a extrémní frekvence až 4,6 GHz, což se odráží ve špičkovém jednojádrovém výkonu. Ve výpočtech má tak čipset jasný náskok nad konkurencí a udržuje si i velmi solidní pozici také v grafických testech. Oproti minulé generaci přináší dvouciferné nárůsty výkonu, i když teplotní limity zůstávají Achillovou patou platformy.
MediaTek s Dimensity 9500 naopak používá nejnovější ARM jádra C1 a vlastní GPU G1 Ultra. Přestože v jednojádrovém výkonu za Qualcommem mírně zaostává, jak můžete vidět níže, v multi-core testech se rozdíl téměř stírá a v ray tracingu dokáže Qualcomm dokonce dorovnat. V praxi však MediaTek nejvíce vyniká stabilitou – zařízení jako Vivo X300 Pro nebo Find X9 Pro totiž obvykle udržují výrazně nižší teploty než telefony se Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Rozdíl kolem 5 až 8 °C při dlouhodobé zátěži není zanedbatelný, a kolegové z Android Central, kteří celé srovnání provedli, se nebojí MediaTek označit za nejvyváženější platformu letoška.
|Kategorie
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Dimensity 9500
|Tensor G5
|Geekbench 6 (single-core)
|3 614
|3 133
|3 391
|2 288
|Geekbench 6 (multi-core)
|10 785
|9 479
|10 085
|6 030
|3DMark Wild Life Extreme (score)
|7 105
|6 954
|6 546
|3 182
|3DMark Wild Life Extreme (FPS)
|42,55
|41,64
|39,2
|19,05
|3DMark Solar Bay (score)
|13 449
|12 379
|13 588
|test nebyl úspěšně dokončen
|3DMark Solar Bay (FPS)
|51,14
|47,07
|51,67
|test nebyl úspěšně dokončen
U Google Tensoru G5 přechod na 3nm výrobní proces prospěl spotřebě i teplotám, z hlediska hrubého výkonu však čipset zůstává o generaci zpět. Nepoužívá nejnovější jádra, grafická část je výrazně slabší a některé testy (např. Solar Bay) nezvládl mobil dokončit vůbec.
V praxi se rozdíly mezi Qualcommem a MediaTekem smazávají, jak se můžete přesvědčit i v našich recenzích. Lépe je na tom z hlediska použitelnosti i Tensor G5, ovšem při delší zátěži se jeho limity mohou projevit.