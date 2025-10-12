mobilenet.cz na sociálních sítích

Velké porovnání výkonu procesorů. Qualcomm a MediaTek excelují, Tensor nestíhá

Marek Vacovský
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm potvrzuje špičkový výkon díky vlastním jádrům a extrémním frekvencím
  • MediaTek Dimensity 9500 mu ale velmi silně konkuruje
  • Naopak Tensor G5 na konkurenci v otázce surového výkonu nestačí

Rok 2025 přinesl na trh generaci 3nm mobilních čipsetů, které představují zásadní výkonový posun. Qualcomm, MediaTek i Google staví na stejném výrobním procesu TSMC, ale každý k němu zvolil jinou strategii z pohledu architektury.

Snapdragon 8 Gen 5 vs. 8 Elite Gen 5. Rozdíly jsou větší, než Qualcomm přiznává
Qualcomm se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 sází na vlastní jádra a extrémní frekvence až 4,6 GHz, což se odráží ve špičkovém jednojádrovém výkonu. Ve výpočtech má tak čipset jasný náskok nad konkurencí a udržuje si i velmi solidní pozici také v grafických testech. Oproti minulé generaci přináší dvouciferné nárůsty výkonu, i když teplotní limity zůstávají Achillovou patou platformy.

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra
MediaTek s Dimensity 9500 naopak používá nejnovější ARM jádra C1 a vlastní GPU G1 Ultra. Přestože v jednojádrovém výkonu za Qualcommem mírně zaostává, jak můžete vidět níže, v multi-core testech se rozdíl téměř stírá a v ray tracingu dokáže Qualcomm dokonce dorovnat. V praxi však MediaTek nejvíce vyniká stabilitou – zařízení jako Vivo X300 Pro nebo Find X9 Pro totiž obvykle udržují výrazně nižší teploty než telefony se Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Rozdíl kolem 5 až 8 °C při dlouhodobé zátěži není zanedbatelný, a kolegové z Android Central, kteří celé srovnání provedli, se nebojí MediaTek označit za nejvyváženější platformu letoška.

Kategorie Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Dimensity 9500 Tensor G5
Geekbench 6 (single-core) 3 614 3 133 3 391 2 288
Geekbench 6 (multi-core) 10 785 9 479 10 085 6 030
3DMark Wild Life Extreme (score) 7 105 6 954 6 546 3 182
3DMark Wild Life Extreme (FPS) 42,55 41,64 39,2 19,05
3DMark Solar Bay (score) 13 449 12 379 13 588 test nebyl úspěšně dokončen
3DMark Solar Bay (FPS) 51,14 47,07 51,67 test nebyl úspěšně dokončen

U Google Tensoru G5 přechod na 3nm výrobní proces prospěl spotřebě i teplotám, z hlediska hrubého výkonu však čipset zůstává o generaci zpět. Nepoužívá nejnovější jádra, grafická část je výrazně slabší a některé testy (např. Solar Bay) nezvládl mobil dokončit vůbec.

V praxi se rozdíly mezi Qualcommem a MediaTekem smazávají, jak se můžete přesvědčit i v našich recenzích. Lépe je na tom z hlediska použitelnosti i Tensor G5, ovšem při delší zátěži se jeho limity mohou projevit.

