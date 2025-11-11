mobilenet.cz na sociálních sítích

Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích

Marek Vacovský
Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • Evropská komise podle agentury Bloomberg plánuje zákaz čínských 5G komponent od Huawei a ZTE v členských státech EU
  • Cílem je posílit bezpečnost mobilních sítí a ochránit ekonomiku před vysokorizikovými dodavateli

Jak informovala agentura Bloomberg, Evropská komise údajně plánuje důležitý krok v oblasti bezpečnosti mobilních sítí. Podle posledních informací se totiž chystá na zákaz využívání čínských 5G síťových komponent od společností Huawei a ZTE napříč členskými státy EU. Toto opatření přichází po výzvách finské političky Henny Virkkunenové, která apelovala na členské státy, aby plně implementovaly tzv. 5G Toolbox z roku 2020 a přestaly sázet na vysokorizikové dodavatele komponent pro mobilní sítě.

Velká věc? Indie předběhla Čínu v exportu chytrých telefonů do USA
Přečtěte si také

Velká věc? Indie předběhla Čínu v exportu chytrých telefonů do USA

Bezpečnost našich 5G sítí je zásadní pro naši ekonomiku. Komise vyzývá členské státy, které dosud nezavedly opatření z 5G Toolbox, aby přijaly příslušné kroky k účinnému a rychlému řešení rizik. Nedostatek rychlé akce vystavuje celou Evropskou unii zřetelnému nebezpečí,“ uvedl Thomas Regnier, mluvčí Evropské komise.

EU dává 5G infrastruktuře od Huawei zelenou. Dodavatele si mohou státy vybrat samy
Přečtěte si také

EU dává 5G infrastruktuře od Huawei zelenou. Dodavatele si mohou státy vybrat samy

V současnosti totiž mají jednotlivé státy možnost rozhodovat o své telekomunikační infrastruktuře samostatně, jak rozhodla už v roce 2020 sama Evropská unie, i přestože USA svým spojencům spolupráci s Huawei doslovně nedoporučily. Komise však připravuje novou směrnici, která by mohla zavést jednotný zákaz čínských dodavatelů 5G komponent v celé EU. Jak dodává gsmarena.com, státy jako Německo, Finsko a Švédsko již omezení zavedly, zatímco například Španělsko a Řecko stále používají vybavení Huawei a ZTE ve svých sítích.

Odstranění infrastruktury Huawei bude stát Američany přes 70 miliard korun
Přečtěte si také

Odstranění infrastruktury Huawei bude stát Američany přes 70 miliard korun

Česká republika se pak problematice bezpečnosti 5G sítí věnuje už několik let. Už v roce 2022 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu s dalšími bezpečnostními složkami státu doporučení pro hodnocení důvěryhodnosti dodavatelů technologií do 5G sítí. Dokument zdůrazňuje, že mobilní sítě nové generace představují páteř digitální ekonomiky, a proto je nutné prověřovat, odkud technologie pocházejí a kdo nad nimi má kontrolu – proto by taková infrastruktura neměla pocházet z nepřátelských nebo nedemokratických zemí. Česko tak patří k obezřetnějším státům vůči čínským technologiím, byť zatím nezavedlo plošný zákaz.

Evropská komise, „díky“ za telefon bez Gorilla Glass
Přečtěte si také

Evropská komise, „díky“ za telefon bez Gorilla Glass

, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze