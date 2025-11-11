Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích

Jak informovala agentura Bloomberg, Evropská komise údajně plánuje důležitý krok v oblasti bezpečnosti mobilních sítí. Podle posledních informací se totiž chystá na zákaz využívání čínských 5G síťových komponent od společností Huawei a ZTE napříč členskými státy EU. Toto opatření přichází po výzvách finské političky Henny Virkkunenové, která apelovala na členské státy, aby plně implementovaly tzv. 5G Toolbox z roku 2020 a přestaly sázet na vysokorizikové dodavatele komponent pro mobilní sítě.
„Bezpečnost našich 5G sítí je zásadní pro naši ekonomiku. Komise vyzývá členské státy, které dosud nezavedly opatření z 5G Toolbox, aby přijaly příslušné kroky k účinnému a rychlému řešení rizik. Nedostatek rychlé akce vystavuje celou Evropskou unii zřetelnému nebezpečí,“ uvedl Thomas Regnier, mluvčí Evropské komise.
V současnosti totiž mají jednotlivé státy možnost rozhodovat o své telekomunikační infrastruktuře samostatně, jak rozhodla už v roce 2020 sama Evropská unie, i přestože USA svým spojencům spolupráci s Huawei doslovně nedoporučily. Komise však připravuje novou směrnici, která by mohla zavést jednotný zákaz čínských dodavatelů 5G komponent v celé EU. Jak dodává gsmarena.com, státy jako Německo, Finsko a Švédsko již omezení zavedly, zatímco například Španělsko a Řecko stále používají vybavení Huawei a ZTE ve svých sítích.
Česká republika se pak problematice bezpečnosti 5G sítí věnuje už několik let. Už v roce 2022 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu s dalšími bezpečnostními složkami státu doporučení pro hodnocení důvěryhodnosti dodavatelů technologií do 5G sítí. Dokument zdůrazňuje, že mobilní sítě nové generace představují páteř digitální ekonomiky, a proto je nutné prověřovat, odkud technologie pocházejí a kdo nad nimi má kontrolu – proto by taková infrastruktura neměla pocházet z nepřátelských nebo nedemokratických zemí. Česko tak patří k obezřetnějším státům vůči čínským technologiím, byť zatím nezavedlo plošný zákaz.