Střední třída zrychluje. Snapdragon 6s Gen 4 slibuje hlavně více výkonu

Marek Vacovský
23
Střední třída zrychluje. Snapdragon 6s Gen 4 slibuje hlavně více výkonu
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm představil nový čip Snapdragon 6s Gen 4, který posouvá výkon střední třídy na vyšší úroveň
  • Využívá moderní 4nm proces TSMC, přináší až o 36 % rychlejší CPU a o 59 % výkonnější GPU
  • Podporuje 144Hz FHD+ displeje, 5G, Wi-Fi 6E a zvládá práci s fotoaparáty až do 200 Mpx

Qualcomm právě oficiálně představil čip Snapdragon 6s Gen 4, který míří do střední třídy a přináší znatelný posun v oblasti výkonu. Vyrábí se moderním 4nm procesem společnosti TSMC a nese označení SM6435-AA.

Jak doplňuje gsmarena.com, oproti předchůdci 6s Gen 3 nabízí až 36% nárůst výkonu CPU a o 59 % rychlejší GPU. Osmijádrový procesor přitom tvoří čtyři výkonnostní jádra s taktem až 2,4 GHz a čtyři úsporná jádra běžící na 1,8 GHz.

Grafický čip podporuje HDR a technologie jako OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP a Vulkan 1.1. Nechybí ani vybrané funkce z řady Snapdragon Elite Gaming, včetně Variable Rate Shading (VRS) a Game Quick Touch, které zlepšují odezvu a plynulost her.

Paměťová výbava pak zahrnuje podporu až 12 GB LPDDR5X RAM na frekvenci 3 200 MHz a úložiště typu UFS 3.1. O obrazový výstup se stará Qualcomm Spectra ISP, který si poradí se snímači až do 200 Mpx a podporuje 2K video při 30 snímcích za sekundu.

Z hlediska konektivity čip nabízí 5G (mmWave i sub-6GHz), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 a Snapdragon Sound pro kvalitní bezdrátový přenos audia. Samozřejmostí je také Quick Charge 4+ pro rychlé nabíjení.

Dodejme, že první telefony s čipem Snapdragon 6s Gen 4 by se měly objevit už v následujících měsících.

Parametr Specifikace
Procesor (CPU) 8jádrový Qualcomm Kryo, 64bit, až 2,4 GHz
Grafika (GPU) Qualcomm Adreno, podpora OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
Výrobní proces TSMC 4 nm
5G modem Qualcomm 5G Modem-RF System, rychlost stahování až 2,9 Gb/s, podpora mmWave a Sub-6 GHz
Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6E (802.11ax), MU-MIMO, Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive / Lossless
Fotoaparát (ISP) Qualcomm Spectra ISP, až 200 Mpx, dvojitý ISP (12bit), 32 Mpx jednočočkový, 16 + 16 Mpx duální, 2K video @ 30 fps
Displej Max. FHD+ @ 144 Hz
Paměť LPDDR5 @ 3200 MHz, UFS 3.1 úložiště
Zvuk Qualcomm Aqstic audio, smart speaker amp, aptX Adaptive / Voice / Lossless
GPS / Navigace QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC, GPS (L1/L5) – přesnost na úrovni jízdního pruhu
NFC Podporováno
Zabezpečení 3D sonický snímač otisků, TEE, Hypervisor, Wireless Edge Services
Nabíjení Qualcomm Quick Charge 4+ technologie
USB USB-C
Označení čipu SM6435-AA
,
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 15:24
jedná se o modifikovaný Snap 6 Gen4 v AnTuTu nějakých 700 000b (ale jak jsem se dočetl jinde, navazuje spíše na Snap 6 Gen3)
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Vůbec by nevadila nějaká srovnávací tabulka chipsetů. S výkonem procesoru a grafické části.

Začínám v tom mít slušný hokej.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Tak snad přestanou výrobci dávat do telefonů úložiště UFS 2,2. Ne, že by se s tím nedalo žít (jsou i mnohem horší věci), ale byl by to dobrý posun.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 16:01
Proč 100x Převařené Nepřevařit po 101 :(

Vzpomene si ještě někdo na Echt 6(xx)kovou řadu - např. Bezva SD 625 z 2016 i se 4K Videem (!!!) kupř. v Designově Legendárním - à la Nexus 6P ;) Huawei Nova (1) - stále mám tento Celokovový Skvost s první bat a furt jede jak z praku :)
Odpovědět

