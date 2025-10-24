Střední třída zrychluje. Snapdragon 6s Gen 4 slibuje hlavně více výkonu

Qualcomm právě oficiálně představil čip Snapdragon 6s Gen 4, který míří do střední třídy a přináší znatelný posun v oblasti výkonu. Vyrábí se moderním 4nm procesem společnosti TSMC a nese označení SM6435-AA.
Jak doplňuje gsmarena.com, oproti předchůdci 6s Gen 3 nabízí až 36% nárůst výkonu CPU a o 59 % rychlejší GPU. Osmijádrový procesor přitom tvoří čtyři výkonnostní jádra s taktem až 2,4 GHz a čtyři úsporná jádra běžící na 1,8 GHz.
Grafický čip podporuje HDR a technologie jako OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP a Vulkan 1.1. Nechybí ani vybrané funkce z řady Snapdragon Elite Gaming, včetně Variable Rate Shading (VRS) a Game Quick Touch, které zlepšují odezvu a plynulost her.
Paměťová výbava pak zahrnuje podporu až 12 GB LPDDR5X RAM na frekvenci 3 200 MHz a úložiště typu UFS 3.1. O obrazový výstup se stará Qualcomm Spectra ISP, který si poradí se snímači až do 200 Mpx a podporuje 2K video při 30 snímcích za sekundu.
Z hlediska konektivity čip nabízí 5G (mmWave i sub-6GHz), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 a Snapdragon Sound pro kvalitní bezdrátový přenos audia. Samozřejmostí je také Quick Charge 4+ pro rychlé nabíjení.
Dodejme, že první telefony s čipem Snapdragon 6s Gen 4 by se měly objevit už v následujících měsících.
|Parametr
|Specifikace
|Procesor (CPU)
|8jádrový Qualcomm Kryo, 64bit, až 2,4 GHz
|Grafika (GPU)
|Qualcomm Adreno, podpora OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
|Výrobní proces
|TSMC 4 nm
|5G modem
|Qualcomm 5G Modem-RF System, rychlost stahování až 2,9 Gb/s, podpora mmWave a Sub-6 GHz
|Wi-Fi / Bluetooth
|Wi-Fi 6E (802.11ax), MU-MIMO, Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive / Lossless
|Fotoaparát (ISP)
|Qualcomm Spectra ISP, až 200 Mpx, dvojitý ISP (12bit), 32 Mpx jednočočkový, 16 + 16 Mpx duální, 2K video @ 30 fps
|Displej
|Max. FHD+ @ 144 Hz
|Paměť
|LPDDR5 @ 3200 MHz, UFS 3.1 úložiště
|Zvuk
|Qualcomm Aqstic audio, smart speaker amp, aptX Adaptive / Voice / Lossless
|GPS / Navigace
|QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC, GPS (L1/L5) – přesnost na úrovni jízdního pruhu
|NFC
|Podporováno
|Zabezpečení
|3D sonický snímač otisků, TEE, Hypervisor, Wireless Edge Services
|Nabíjení
|Qualcomm Quick Charge 4+ technologie
|USB
|USB-C
|Označení čipu
|SM6435-AA
Začínám v tom mít slušný hokej.
Vzpomene si ještě někdo na Echt 6(xx)kovou řadu - např. Bezva SD 625 z 2016 i se 4K Videem (!!!) kupř. v Designově Legendárním - à la Nexus 6P ;) Huawei Nova (1) - stále mám tento Celokovový Skvost s první bat a furt jede jak z praku :)
