mobilenet.cz na sociálních sítích

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra

Marek Vacovský
1
MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • MediaTek uvádí Dimensity 9500 s architekturou „All Big Core“
  • Prvními telefony s Dimensity 9500 budou Oppo Find X9 Pro a Vivo X300 ještě letos

MediaTek oficiálně představil vlajkový čipset Dimensity 9500. Dorazí přitom jako přímý konkurent připravovaného Snapdragonu 8 Elite Gen 5.


Dimensity 9500 staví na nové generaci procesorových jader ARM s unikátním uspořádáním „All Big Core“. Konfigurace zahrnuje jedno výkonné jádro Arm C1-Ultra s taktem 4,21 GHz, tři jádra C1-Premium a čtyři jádra C1-Pro. MediaTek slibuje nárůst výkon na jedno jádro až o 32 % a 17 % u vícejádrových úloh oproti předchozímu Dimensity 9400.

Chcete si lépe zahrát na Androidu? Volte překvapivě mobily s MediaTekem
Přečtěte si také

Chcete si lépe zahrát na Androidu? Volte překvapivě mobily s MediaTekem

Grafickou část obstarává nové GPU ARM G1-Ultra, které přináší o 33 % vyšší špičkový výkon a efektivitu vylepšenou o 42 %. MediaTek slibuje také kompatibilitu s technologiemi Unreal Engine 5.

Jak dodává gsmarena.com, součástí čipsetu je i devátá generace NPU 990 s technologií Generative AI Engine 2.0. Ta má dvojnásobný výpočetní výkon oproti předchůdci a podporuje energeticky úsporné zpracování velkých jazykových modelů pomocí technologie BitNet 1.58-bit. Výsledkem je 100% rychlejší generování textu pro modely s 3 miliardami parametrů, podpora 128k tokenů a tvorba 4K obrázků, a to vše při spotřebě snížené o 56 %. „Jak se umělá inteligence stává součástí každodenního života, spotřebitelé chtějí zařízení, která působí chytřeji, rychleji a osobněji, aniž by přitom museli obětovat výdrž baterie,“ uvedl JC Hsu, senior viceprezident společnosti MediaTek. „MediaTek Dimensity 9500 přináší přesně to: průlomovou AI přímo v zařízení, špičkový výkon a efektivitu a kompletní sadu prémiových funkcí, které mohou naši partneři nabídnout uživatelům po celém světě.

MediaTek představil čipset Dimensity 9400e. Co nabídne vyšší střední třídě?
Přečtěte si také

MediaTek představil čipset Dimensity 9400e. Co nabídne vyšší střední třídě?

Nový ISP Imagiq 1190 pak zvládá RAW pre-processing až u 200Mpx snímků a nabízí kontinuální ostření při 30 fps. V oblasti konektivity MediaTek uvádí spotřebu sníženou o 10 % v 5G režimu a 20 % u Wi-Fi.

Nabídne připravované Vivo X300 Pro nejlepší haptickou odezvu na trhu? – 3× aktualizováno
Přečtěte si také

Nabídne připravované Vivo X300 Pro nejlepší haptickou odezvu na trhu? – 3× aktualizováno

První telefony vybavené Dimensity 9500 budou Oppo Find X9 Pro a Vivo X300, jejichž uvedení se očekává ještě letos.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jinak tenhle soc umožňuje i natáčet videa 60FPS při 8K, tak si myslím že letos budou.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze