MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra

MediaTek oficiálně představil vlajkový čipset Dimensity 9500. Dorazí přitom jako přímý konkurent připravovaného Snapdragonu 8 Elite Gen 5.
Dimensity 9500 staví na nové generaci procesorových jader ARM s unikátním uspořádáním „All Big Core“. Konfigurace zahrnuje jedno výkonné jádro Arm C1-Ultra s taktem 4,21 GHz, tři jádra C1-Premium a čtyři jádra C1-Pro. MediaTek slibuje nárůst výkon na jedno jádro až o 32 % a 17 % u vícejádrových úloh oproti předchozímu Dimensity 9400.
Grafickou část obstarává nové GPU ARM G1-Ultra, které přináší o 33 % vyšší špičkový výkon a efektivitu vylepšenou o 42 %. MediaTek slibuje také kompatibilitu s technologiemi Unreal Engine 5.
Jak dodává gsmarena.com, součástí čipsetu je i devátá generace NPU 990 s technologií Generative AI Engine 2.0. Ta má dvojnásobný výpočetní výkon oproti předchůdci a podporuje energeticky úsporné zpracování velkých jazykových modelů pomocí technologie BitNet 1.58-bit. Výsledkem je 100% rychlejší generování textu pro modely s 3 miliardami parametrů, podpora 128k tokenů a tvorba 4K obrázků, a to vše při spotřebě snížené o 56 %. „Jak se umělá inteligence stává součástí každodenního života, spotřebitelé chtějí zařízení, která působí chytřeji, rychleji a osobněji, aniž by přitom museli obětovat výdrž baterie,“ uvedl JC Hsu, senior viceprezident společnosti MediaTek. „MediaTek Dimensity 9500 přináší přesně to: průlomovou AI přímo v zařízení, špičkový výkon a efektivitu a kompletní sadu prémiových funkcí, které mohou naši partneři nabídnout uživatelům po celém světě.“
Nový ISP Imagiq 1190 pak zvládá RAW pre-processing až u 200Mpx snímků a nabízí kontinuální ostření při 30 fps. V oblasti konektivity MediaTek uvádí spotřebu sníženou o 10 % v 5G režimu a 20 % u Wi-Fi.
První telefony vybavené Dimensity 9500 budou Oppo Find X9 Pro a Vivo X300, jejichž uvedení se očekává ještě letos.
