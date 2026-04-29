Sledujte mobilecast #special zaměřený (nejen) na novou Motorolu Razr Fold

U příležitosti představení nové a špičkové skládačky od Motoroly, konkrétně modelu Razr Fold, jsme si pro vás připravili speciální vysílání mobilecast #special. V tom si povíme nejen všechny benefity, které můžete při startu prodeje nového smartphonu získat, ale rozebereme si také speciální FIFA edici, která se bude prodávat souběžně se „základní“ variantou.
Kromě benefitů se zaměříme také na specifikace novinky, sami si tak můžete udělat představu o tom, jak je na tom nový Razr Fold ve srovnání se skládačkami od konkurence.
Motorola Razr Fold vstupuje na trh s extra slevou a náloží benefitů – Přehled nabídky
Kdy a kde?
Celým pořadem vás bude dnes, tedy ve středu 29. 4. 2025 od 18:00 hod., provázet Martin Pultzner a Marek Toth, náš host z Motoroly. A jak možná už tušíte, budeme pro vás mít i překvapení! Jako jedni z prvních totiž naživo uvidíte i další modely z rodiny Motorola Razr!
Bude se i soutěžit
Bude toho ale více! Díky Motorole, která je partnerem pořadu mobilecast #special, si budete moci i zasoutěžit, konkrétně o chytré hodinky z dílny společnosti Motorola. Soutěžní otázku se dozvíte pouze a jen v rámci vysílání mobilecast #special, svoje odpovědi poté zadejte do soutěžního formuláře.
