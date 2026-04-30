Noční Praha objektivem Motoroly Signature: Poradí si s temnými scénami i portrétem?

Ioannis Papadopoulos
Noční Praha objektivem Motoroly Signature: Poradí si s temnými scénami i portrétem?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Motorola Signature nás nočními snímky Prahy příjemně zaskočila
  • Vyzkoušeli jsme všechny tři fotoaparáty na zadní straně, těšit se můžete na dostatek detailů i absenci šumu
  • Prohlédněte si, jak fotí v různých nočních scénách
Motorola Signature
Motorola Signature se v současnosti profiluje jako jeden z nejzajímavějších smartphonů v segmentu s cenovkou kolem 20 tisíc korun. Při započtení aktuálního výkupního bonusu, který srazí výslednou cenu na 20 490 Kč, a dárku v podobě bezdrátového reproduktoru, se tento model může velmi snadno ocitnout v hledáčku všech, kteří hledají designově povedené zařízení se štědrým úložištěm a celkově nadstandardními parametry. Jedním z hlavních prodejních argumentů má být přitom právě fotografická výbava, která sází na kombinaci tří senzorů od Sony a jednoho snímače od Samsungu. Přesné technické specifikace jednotlivých objektivů si můžete prostudovat v přehledné tabulce, mnohem důležitější je však otázka, jak si tato sestava poradí s nástrahami fotografování za zhoršených světelných podmínek.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 f/2.0 f/1.9
Velikost snímače 1/1,28" 1/1,95" 1/2,76" 1/2,93"
Označení snímače Sony LYTIA 828 Sony LYTIA 600 Samsung ISOCELL JNS Sony LYTIA 500
Velikost pixelů 1,22 µm 0,8 µm 0,64 µm 0,6 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 71 mm 12 mm (122 stupňů) 23 mm
Typ ostření vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF PDAF PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

V rámci testování jsme s modelem Signature pořídili rozsáhlou sérii nočních snímků v kulisách pražských ulic, přičemž jsme se zaměřili na výstupy z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu i trojnásobného teleobjektivu. Jak je patrné z výsledných fotografií, i za velmi slabého světla si primární fotoaparát udržuje velké množství detailů a i drobné nápisy v hlubším pozadí zůstávají po přiblížení zpravidla bez problémů čitelné. Nedochází ani k nežádoucímu slévání textur a v obraze se prakticky nesetkáte s rušivým šumem. Snímky si navíc zachovávají líbivé a přirozené barevné podání, Signature netrápí tendence posouvat noční scénu do nepřirozených bílých či žlutých odstínů, což je nešvar, který často doprovází výstupy u některých konkurenčních smartphonů.

Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Pozadu nezůstává ani ultraširokoúhlý objektiv, který si i přes svůj značný rozsah záběru 122 stupňů zachovává solidní úroveň kresby, velmi slušný dynamický rozsah a barevnost, která je ve shodě s hlavním snímačem.

Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Trojnásobný teleobjektiv pak znovu potvrzuje své kvality vysokou úrovní detailů i věrnou interpretací barev, přičemž si dokáže poradit i s kompozičně náročnými a velmi tmavými scénami. Tento snímač se ukázal také jako schopný nástroj pro portrétní záběry, a to i v případě fotografování domácích mazlíčků, kde se algoritmu podařilo příkladně separovat focený objekt, včetně problematických odstávajících chlupů, od pozadí. Úroveň vykreslení jemných nuancí pak dokládají například detaily na malbách za výlohami sídla J&T, které zůstávají ostré a jasně definované.

Motorola Signature

Rozměry162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
DisplejAMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 200 mAh
