Noční Praha objektivem Motoroly Signature: Poradí si s temnými scénami i portrétem?

Motorola Signature se v současnosti profiluje jako jeden z nejzajímavějších smartphonů v segmentu s cenovkou kolem 20 tisíc korun. Při započtení aktuálního výkupního bonusu, který srazí výslednou cenu na 20 490 Kč, a dárku v podobě bezdrátového reproduktoru, se tento model může velmi snadno ocitnout v hledáčku všech, kteří hledají designově povedené zařízení se štědrým úložištěm a celkově nadstandardními parametry. Jedním z hlavních prodejních argumentů má být přitom právě fotografická výbava, která sází na kombinaci tří senzorů od Sony a jednoho snímače od Samsungu. Přesné technické specifikace jednotlivých objektivů si můžete prostudovat v přehledné tabulce, mnohem důležitější je však otázka, jak si tato sestava poradí s nástrahami fotografování za zhoršených světelných podmínek.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,93"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JNS
|Sony LYTIA 500
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,6 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|23 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
V rámci testování jsme s modelem Signature pořídili rozsáhlou sérii nočních snímků v kulisách pražských ulic, přičemž jsme se zaměřili na výstupy z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu i trojnásobného teleobjektivu. Jak je patrné z výsledných fotografií, i za velmi slabého světla si primární fotoaparát udržuje velké množství detailů a i drobné nápisy v hlubším pozadí zůstávají po přiblížení zpravidla bez problémů čitelné. Nedochází ani k nežádoucímu slévání textur a v obraze se prakticky nesetkáte s rušivým šumem. Snímky si navíc zachovávají líbivé a přirozené barevné podání, Signature netrápí tendence posouvat noční scénu do nepřirozených bílých či žlutých odstínů, což je nešvar, který často doprovází výstupy u některých konkurenčních smartphonů.
Pozadu nezůstává ani ultraširokoúhlý objektiv, který si i přes svůj značný rozsah záběru 122 stupňů zachovává solidní úroveň kresby, velmi slušný dynamický rozsah a barevnost, která je ve shodě s hlavním snímačem.
Trojnásobný teleobjektiv pak znovu potvrzuje své kvality vysokou úrovní detailů i věrnou interpretací barev, přičemž si dokáže poradit i s kompozičně náročnými a velmi tmavými scénami. Tento snímač se ukázal také jako schopný nástroj pro portrétní záběry, a to i v případě fotografování domácích mazlíčků, kde se algoritmu podařilo příkladně separovat focený objekt, včetně problematických odstávajících chlupů, od pozadí. Úroveň vykreslení jemných nuancí pak dokládají například detaily na malbách za výlohami sídla J&T, které zůstávají ostré a jasně definované.
Motorola Signature
|Rozměry
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh