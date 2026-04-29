Ohebné véčko pro nejnáročnější? Razr 70 Ultra ohromí obří baterií i displejem

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Motorola
  • Neschází štědré 512GB úložiště typu UFS 4.1 ani moderní čipsety od Qualcommu
  • Fotovýbava se chlubí technologií LOFIC zajišťující špičkový dynamický rozsah

Motorola má bohatou historii v segmentu ohebných telefonů, který výraznou měrou uvedla do pohybu a zasloužila se velkým dílem o dnešní popularitu skládaček. Po uvedení prvních ohebných véček postupem času přešla na strategii, kdy uvedla vlajkové véčko a také cenově dostupnější véčkový model. V tomto roce se přitom (kromě konstrukce typu Fold) rozhodla zkusit štěstí hned se třemi novými modely (Razr 70, Razr 70 Plus a Razr 70 Ultra), a jak jistě tušíte, právě Ultra představuje to nejlepší, co si můžete z dílny Motoroly v tomto segmentu pořídit.

Vysoká ochrana a prémiové materiály

Novinka v oblasti konstrukce zřejmě nijak nepřekvapí, neboť v tomto ohledu ani není moc co vymýšlet. Jedná se o ohebné véčko, které má v rozevřeném stavu tloušťku 7,19 milimetrů (v zavřeném pak v maximu 15,69 mm), šířku 73,99 mm a výšku 171,48, respektive 88,12 milimetrů. Novinka vás zřejmě příliš nezaskočí ani hmotností 199 gramů, kvůli které nemůže být řeč o ultralehkém smartphone, ale ani se v kontextu moderních smartphonů nejedná o nic extrémního. Kde se Motorola také činí, je oblast zvýšené ochrany, která je v tomto případě IP48. V praxi to znamená kompletní voděodolnost, avšak nikoliv již kompletní prachotěsnost. V běžném životě je sice IP48 více než dostačující, dodejme však, že Google šel u ohebného telefonu ještě o kousek dál a chlubí se IP68.

Motorola je také o elegantním vzhledu a působivých materiálech, což rozhodně nelze novince upřít. V hlavní modrofialové barvě působí Razr 70 Ultra skutečně moc hezky, ostatně barevná provedení pochází z dílny společnosti Pantone a jejich označení je Orient Blue, případně Cocoa Wood. A samozřejmě, že chybět nemůže ani alcantarová úprava zadní části, což je prémiový materiál, který znáte především z automative segmentu.

Kromě vzhledu si Motorola vždy zakládala také na displejích, kdy v tomto případě nasadila obří 6,96" primární ohebný panel s poměrem stran 22:9, podporou Dolby Vision i HDR10+ a obnovovací frekvencí až 165 Hz, a také vnější 4" obrazovku. Tyto panely se chlubí jasem až 5 000, respektive až 3 000 nitů i certifikací Pantone Validated pro přesné podání barev. Vnější obrazovku pak chrání Gorilla Glass Ceramic, tedy relativně nové ochranné sklo uvedené v březnu loňského roku.

Velká baterie a technologie LOFIC

Velikost obrazovky může zaujmout například i hráče, které potěší přítomnost výkonného čipu Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 16 GB RAM typu LPPDR5X a 512GB úložištěm rychlého typu UFS 4.1. Novinka by navíc měla bodovat také v oblasti výdrže, a to díky obří baterii o kapacitě 5 000 mAh. Jedná se o stejnou hodnotu, jakou najdeme například u vlajkového modelu Galaxy S26 Ultra běžné konstrukce, a lze tak očekávat velmi slušnou výdrž na nabití. Vše navíc doplňuje podpora až 68W drátového nabíjení a také 30W bezdrátového doplňování energie. Dodejme přitom, že se nejedná o křemíkovou technologii, Motorola nás tak v budoucnu jistě oslní ještě větší kapacitou.

Nakonec jsme si nechali fotovýbavu, která čítá rovnou tři 50Mpx snímače. Primární fotoaparát zaujme podporou záznamu v Dolby Vision, ale také optickou stabilizací či clonou f/1.8. Především však podporou technologie LOFIC, která dokáže udělat zázraky, když přijde na maximalizaci dynamického rozsahu. Například fotografie krbu s plameny olizujícími dřevo se tak nestane jen jednolitou bílou plochou, ale plameny budou pěkně „prokreslené“. Dále ve výbavě nechybí ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 122 stupňů, clonou f/2.0 a podporou makro snímků, a také 50Mpx selfie kamera se stejnou clonou. Novinka si poradí s videem až v 8K s 30 FPS a kromě výše uvedeného disponuje samozřejmě také stereo zvukem, podporou veškerých navigačních služeb a dorazí s Androidem 16. Stran softwarových aktualizací výrobce garantuje alespoň 3 velké OS a 4 roky bezpečnostních záplat.

Novinku si výrobce cení na 32 499 Kč a do konce května bude možné uplatnit slevový kód na 2 500 Kč, ale také získat dárek v podobě Moto Sound Flow reproduktoru. Jako odměnu za recenzi pak bude možné získat Motorola Moto Watch (Polar edici).

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Jak píšu jinde za 19k je Flip 7 512GB verze.
