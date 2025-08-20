Sledujte komentované představení novinek z rodiny Google Pixel – mobilecast #special

Již dnes, tedy ve středu 20. srpna od 19:00 hod. představí Google své portfolio novinek z rodiny Pixel, a to v rámci akce „Made By Google“. Tuto výjimečnou událost si samozřejmě nemůžete nechat ujít. Aby pro vás bylo představení novinek co možná nejzajímavější, připravili jsme pro vás komentovaný přenos v rámci našeho pořadu mobilecast #special!
Těšit se můžete na příval novinek – kromě nových smartphonů řady Pixel 10 se spekuluje také o nových sluchátkách Pixel Buds a hodinkách Pixel Watch. Dá se očekávat, že Google zapracuje také na produktech pro ovládání chytré domácnosti a novinky očekáváme i v oblasti rozšířené reality, kde se mluví o speciálním headsetu. Vypadá to tedy, že akce bude opravdu nabitá novinkami, takže u našeho komentovaného přenosu nesmíte chybět!
Kdy a kde?Celým pořadem vás budou dnes, tedy 20. 8. 2025 od 18:45 provázet Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch.
|Partnerem našeho speciálního vydání pořadu mobilecast u příležitosti představení novinek z rodiny Google Pixel je společnost Mobil Pohotovost. Zde si můžete novinky už nyní předobjednat, navíc s bonusem až 6 250 Kč!
Tohle by vás mohlo zajímat!
Snad neprozradíme příliš, když řekneme, že kdo bude sledovat náš stream, dozví se jako první nejen specifikace všech novinek, ale bude mít možnost zapojit se i do soutěže o tajemnou novinku. Podrobnosti se dozvíte až v rámci našeho živého vysílání. Partnerem soutěže je společnost Mobil Pohotovost.
