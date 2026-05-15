Konec jedné éry? Google mění pravidla pro bezplatný 15GB cloudový prostor

Dlouholeté neměnné pravidlo, že ke každému Google účtu získáte bezplatných 15 GB prostoru v cloudu, se mění. Uživatel s přezdívkou sungusungu na Redditu (viz reddit.com) sdílel screenshot, na kterém se při zakládání nového účtu na Googlu dozvídá, že 15 GB prostoru získá až po ověření telefonního čísla. Bez ověření mu Google poskytne pouze 5GB prostor.
Google to nijak oficiálně neoznámil, avšak jak informuje server 9to5google (viz 9to5google.com), došlo k drobné změně při čtení podmínek používání cloudového prostoru. Zatímco dříve stránka podpory Googlu uváděla následující: „Součástí vašeho účtu Google je 15 GB cloudového úložiště bez dalších poplatků,“ dnes se na stejném místě dozvíte toto: „Součástí vašeho účtu Google je až 15 GB cloudového úložiště bez dalších poplatků.“ Rozdílem je ono slovo „až“, kdy tak Google dává najevo, že to celých 15 GB nemusí být vždy.
Nadále tak platí, že pokud Google dáte i své telefonní číslo, získáte 15 GB, což je v rámci bezplatných nabídek ojedinělé, zpravidla totiž konkurence nabízí výrazně méně. Naopak bez telefonního čísla budete mít jen 5 GB, což je s ohledem na sdílení všech možných služeb, velice málo. Prostor totiž využívá Gmail, Google Fotky nebo Google Disk.
