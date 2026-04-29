Motorola Moto G37 Power má velký displej a poslouží jako powerbanka

Motorola představila nový model spíše nižší třídy Moto G37 Power a takřka zcela identickou variantu Moto G37, tedy bez přídomku Power. Ačkoliv ve výbavě najdeme tu a tam zbytečné kompromisy, obecně jde o zařízení, které i nenáročným uživatelům nabídne vše potřebné. 6,67" IPS panel zaujme 120Hz obnovovací frekvencí. Ta překvapí zejména v kontrastu se spíše nižším HD+ rozlišením, které ukazuje, do jakých cenových hladin novinka míří. Méně nároční však možná spíše ocení stereo reproduktory.
„Pod kapotou“ je procesor MeidaTek Dimensity 6300, který se pojí se 4/8GB RAM. V případě verze Moto G37 bohužel vždy jen se 4GB RAM. U ní je startem jen 64GB interní paměť, existovat však mají i verze 128 GB a 256 GB. Varianta Power začíná se 128GB úložištěm. Ve všech případech ani slot pro až 1TB paměťové karty. Rádi vidíme, že Motorola nasadila nejnovější Android 14 a samozřejmě i svou tradiční lehkou nadstavbu s několika praktickými funkcemi navíc.
Záda telefonu nabídnou jen dva fotoaparáty. Hlavní snímač je 50megapixelový a doprovází jej pouze pomocný světelný objektiv. Záznam videa je umožněn ve 2K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Za zmínku stojí velmi dobrá konektivita. Neschází 5G, dále NFC, Bluetooth 5.4 či podpora eSIM.
Hlavním lákadlem modelu Moto G37 Power bude baterie s kapacitou 7 000 mAh, která by mohla zvládnout i tři dny bez nabíjení. Dočerpání energie je možné maximálně 30 W a je dále podporováno i reverzní 6W nabíjení. Mobil tak lze využít i jako powerbanku. Základní Motorola Moto G37 má jen průměrnou baterii s kapacitou 5 200 mAh a méně výkonným 20W nabíjením. Podpora reverzního nabíjení o výkonu 6 W však nechybí.
Základní novinky z nabídky Motoroly pro rok 2026 se dostanou na vybrané evropské trhy v následujících týdnech. Brzy bychom se tak měli dočkat informací o cenách.