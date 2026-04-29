Motorola Razr Fold vstupuje na trh s extra slevou a náloží benefitů

Právě dnes vstupuje na trh špičková Motorola Razr Fold, která má v plánu pořádně zatopit konkurenčním „skládačkám“. Na trh vstupuje hned ve dvou variantách – v „základní“ a ve speciální FIFA edici. K oběma verzím se vážou benefity, které hned ze startu prodeje můžete získat zcela zdarma.
Začneme cenami. „Základní“ Motorola Razr Fold (512+16 GB) vyjde na 49 999 Kč, přičemž pokud uplatníte slevový kód, můžete ušetřit celých 7 tisíc korun, finálně tedy zaplatíte 42 999 Kč. Navíc získáte stylus Moto Pen Ultra a sluchátka Motorola Moto Buds Loop. Pokud si Motorolu Razr Fold pořídíte u vybraných partnerů a zanecháte recenzi na Motorolu Razr Fold, získáte rovněž i chytré hodinky Motorola Moto Watch. A to už je slušná sada dárků, co říkáte?
Pokud chcete něco speciálního, nabízí se limitovaná edice FIFA World Cup 2026™, která je k dispozici za počáteční cenu 59 999 Kč, ovšem i na ní můžete ušetřit 7 tisíc korun hned při startu, pokud uplatníte slevový kód. Benefitem je v tomto případě vstupenka na utkání Anglie nebo Argentiny, včetně play-off – navštívit tak můžete Miami, Dallas nebo Atlantu. I tentokrát se můžete těšit na stylus Moto Pen Ultra a chytré hodinky Motorola Moto Watch, pokud napíšete recenzi. Sama Motorola uvádí a upozorňuje, že tato speciální edice je velmi limitovaná, k dispozici je jen okolo 110 kusů – kdo si zařízení koupí dříve, bude si moci vybírat ze zápasů dle vlastního uvážení, i zde je počet limitován.
O specifikacích Razr Fold si můžete poslechnout v našem mobilecast #special, my jen zmíníme, že Motorola Razr Fold patří dle žebříčku DxOMark k těm nejlepším fotomobilům dneška, a to i ve srovnání s „obyčejnou“ konkurencí standardní konstrukce. Vyzdvihnout musíme také špičkové reproduktory a basovou složku, která rozhodně patří k dnešní špičce.
Motorola Razr Fold
|Rozměry
|160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g
|Displej
|POLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh