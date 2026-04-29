Zlatá střední cesta? Razr 70 Plus je nejtenčí z řady a nic důležitého mu nechybí

V rámci nově uvedeného trojlístku najdeme přesně uprostřed variantu Razr 70 Plus, která se může pochlubit nejtenčím tělem, ale například také solidně výkonným čipem od Qualcommu a rozumnou kapacitou baterie. Co všechno nabídne?
Nejtenčí ze všech
Začněme rozměry, kdy se novinka pyšní nejtenčím pasem, tj. 7,09 milimetrů v rozevřeném a 15,32 milimetrů v zaklapnutém stavu. Šířka telefonu je pak 73,99 milimetrů, a novinka ji tak sdílí s dalšími modely. Na výšku má Razr 70 Plus 171,42, respektive 88,09 milimetrů (v zaklapnutém stavu) a hmotnost činí 189 gramů. Úroveň ochrany je přitom stejná jako u dalších modelů, tj. IP48, tedy kompletní voděodolnost a do velké míry i prachotěsnost, přesto je vzhledem k technologii ohebného displeje na místě větší obezřetnost, pokud byste chtěli telefon používat na pláži atd. K dispozici bude také atraktivní barevné zelené provedení od Pantone s označením Mountain View.
A jak na tom bude novinka po stránce výkonu? V tomto ohledu má vše obstarat Snapdragon 8s Gen 3 v kombinaci s 12 GB operační paměti typu LPPDR5X a 256GB úložištěm. Uživatelé by se tak měli dočkat zcela dostačujícího výkonu pro běžné používání, ale i případné hraní her, kapacita baterie je 4 500 mAh. Je tedy o něco menší než například u základního Razru 70, což je zřejmě zapříčiněno právě nejmenší tloušťkou zařízení. Nabíjecí výkon činí 45 W, respektive 15 W bezdrátově. A jak je na tom Razr 70 Plus v oblasti displejů?
Velký displej i vysoká obnovovací frekvence
Ohebný panel má 6,9" (stále se jedná o tzv. Extreme AMOLED), až 165Hz obnovovací frekvenci, rozlišení 2 620 × 1 080 pixelů a klasický poměr stran 22:9. Maximální jas činí 3 000 nitů a neschází ani podpora Dolby Vision či HDR10+, s čímž můžeme počítat i u vnějšího panelu. Externí obrazovka má více než dostačující 4", chrání ji Corning Gorilla Glass Victus, a podporuje rovněž až 165Hz obnovovací frekvenci. Jas pak činí 2 400 nitů, čitelnost by teda měla být bezproblémová.
Z další výbavy nezbývá než zmínit fotoaparáty, kde figuruje 50Mpx hlavní senzor s clonou f/1.8 a naštěstí i optickou stabilizací, dále pak 50Mpx ultrašorirokoúhlý objektiv s podporou makro záběrů a rozsahem 122 stupňů. Selfie kamera disponuje 32Mpx rozlišením a clonou f/2.4.