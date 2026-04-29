Zlatá střední cesta? Razr 70 Plus je nejtenčí z řady a nic důležitého mu nechybí

Ioannis Papadopoulos
Zlatá střední cesta? Razr 70 Plus je nejtenčí z řady a nic důležitého mu nechybí
Fotografie: Motorola
  • V rozevřeném stavu má novinka v pase 7,09 milimetrů, hmotnost se ustálila na 189 gramech
  • Výrobce nasadil dvojici 165Hz obrazovek s podporou Dolby Vision
  • Neschází ani bezdrátové nabíjení a 4 500mAh baterie

V rámci nově uvedeného trojlístku najdeme přesně uprostřed variantu Razr 70 Plus, která se může pochlubit nejtenčím tělem, ale například také solidně výkonným čipem od Qualcommu a rozumnou kapacitou baterie. Co všechno nabídne?

Nejtenčí ze všech

Začněme rozměry, kdy se novinka pyšní nejtenčím pasem, tj. 7,09 milimetrů v rozevřeném a 15,32 milimetrů v zaklapnutém stavu. Šířka telefonu je pak 73,99 milimetrů, a novinka ji tak sdílí s dalšími modely. Na výšku má Razr 70 Plus 171,42, respektive 88,09 milimetrů (v zaklapnutém stavu) a hmotnost činí 189 gramů. Úroveň ochrany je přitom stejná jako u dalších modelů, tj. IP48, tedy kompletní voděodolnost a do velké míry i prachotěsnost, přesto je vzhledem k technologii ohebného displeje na místě větší obezřetnost, pokud byste chtěli telefon používat na pláži atd. K dispozici bude také atraktivní barevné zelené provedení od Pantone s označením Mountain View.

Motorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
A jak na tom bude novinka po stránce výkonu? V tomto ohledu má vše obstarat Snapdragon 8s Gen 3 v kombinaci s 12 GB operační paměti typu LPPDR5X a 256GB úložištěm. Uživatelé by se tak měli dočkat zcela dostačujícího výkonu pro běžné používání, ale i případné hraní her, kapacita baterie je 4 500 mAh. Je tedy o něco menší než například u základního Razru 70, což je zřejmě zapříčiněno právě nejmenší tloušťkou zařízení. Nabíjecí výkon činí 45 W, respektive 15 W bezdrátově. A jak je na tom Razr 70 Plus v oblasti displejů?

Velký displej i vysoká obnovovací frekvence

Ohebný panel má 6,9" (stále se jedná o tzv. Extreme AMOLED), až 165Hz obnovovací frekvenci, rozlišení 2 620 × 1 080 pixelů a klasický poměr stran 22:9. Maximální jas činí 3 000 nitů a neschází ani podpora Dolby Vision či HDR10+, s čímž můžeme počítat i u vnějšího panelu. Externí obrazovka má více než dostačující 4", chrání ji Corning Gorilla Glass Victus, a podporuje rovněž až 165Hz obnovovací frekvenci. Jas pak činí 2 400 nitů, čitelnost by teda měla být bezproblémová.

Motorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Motorola Razr 70 Plus
Z další výbavy nezbývá než zmínit fotoaparáty, kde figuruje 50Mpx hlavní senzor s clonou f/1.8 a naštěstí i optickou stabilizací, dále pak 50Mpx ultrašorirokoúhlý objektiv s podporou makro záběrů a rozsahem 122 stupňů. Selfie kamera disponuje 32Mpx rozlišením a clonou f/2.4.

