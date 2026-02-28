Sledujte mobilecast #special zaměřený na nové Xiaomi 17 a 17 Ultra!

Je to tak, Xiaomi představilo své špičkové novinky a už v pondělí si obě detailně představíme v rámci našeho pořadu mobilecast #special! Jak jste u nás zvyklí, novinky už budeme mít u sebe, a tak vám je budeme moci detailně představit přímo v rámci živého vysílání.
Jsme připraveni i na vaše otázky, takže pokud už teď tušíte, že byste se chtěli na něco zeptat, nezapomeňte nás sledovat – odpovíme vám v rámci našeho živého vysílání.
Kdy a kde?
Pořadem vás provedou v pondělí, tedy 2. března 2026 od 19:00, Martin Pultzner spolu s Ioannisem Papadopulosem. Jako bonus jsme si pro vás navíc přichystali přehlídku profesionálních fotografií od Radovana Šubína, který na Xiaomi 17 Ultra již nějakou dobu fotí.
Partnerem mobilecastu #special je společnost Mobil Pohotovost, kde si novinky můžete rovnou zakoupit, a to včetně všech mimořádných bonusů.
