Komentované představení novinek z rodiny Galaxy S od Samsungu – mobilecast #special

Již za pár dnů, konkrétně ve středu 25. února, se můžete těšit na další mobilecast #special, tentokrát na vlně se Samsungem. Ptáte se proč? Důvod je jednoduchý: Samsung bude představovat novinky v rámci akce Galaxy Unpacked 2026 – a rozhodně je na co se těšit!
Konkrétně se můžete začít těšit na zcela nová „eSka“!
Kdy a kde?
Celým pořadem vás bude ve středu 25. 2. 2025 od 18:50 hod. provázet Ioannis Papadopulos a Petr Matějíček, náš host ze Samsungu. A jak možná už tušíte, dost pravděpodobně uvidíte všechny novinky on-line naživo. A to rovnou ve chvíli, kdy teprve zažijí celosvětovou premiéru v rámci akce Galaxy Unpacked 2026.
Bude se i soutěžit
Bude toho ale více! Díky Samsungu, který je partnerem pořadu mobilecast #special, si budete moci i zasoutěžit, ovšem výhru si prozatím necháme jako tajemství. Partnerem mobilecast #special je rovněž společnost Mobil Pohotovost.
Stačí, abyste pořad sledovali naživo a v průběhu správně odpověděli na otázku, kterou položíme právě v průběhu vysílání. Odpověď následně stačí zanést do formuláře, který se v tomto článku objeví před začátkem vysílání. Sledovat nás naživo se vyplatí – ti, kteří zanesou odpověď do formuláře v rámci živého vysílání, budou mít šanci na výhru dvojnásobnou. Soutěž ukončíme 11. března ve 23:59 hod.
