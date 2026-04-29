Hodně megapixelů a FM rádio, tím láká nová Motorola Moto G47

Nový přírůstek do nižší střední třídy dnes ohlásila Motorola, která oficiálně představila model Moto G47. Tento telefon zaujme například zadní stranou z veganské kůže nebo celkem zajímavým IPS displejem. Displej má úhlopříčku 6,67" a disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz. O ochranu se stará sklo Gorilla Glass 7i.
Motorola vybavila tento model procesorem MediaTek Dimensity 6300, který vždy spjat s velmi solidní 8GB operační pamětí. Volit lze mezi 128GB a 256GB úložištěm typu UFS 2.2, které lze rozšířit díky hybridnímu slotu pro paměťovou kartu až do kapacity 1 TB. Tento slot lze použít buď pro paměťovou kartu, nebo pro nano SIM kartu.
Nový model je se svými 7,9 milimetry příjemně tenký a váží 191 gramů, což je poměrně lehké. Zařízení běží na nejnovějším systému Android 16, přičemž o zabezpečení se stará čtečka otisků prstů umístěná na pravém boku. Telefon také nabízí několik prvků, které mohou některým uživatelům připadat jako dávno zapomenuté, například 3,5mm audio jack a FM rádio.
Na zadní straně telefonu jsou umístěny dva fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 108 megapixelů a je doplněn 2megapixelovým makro objektivem. V průstřelu displeje se nachází 8megapixelová selfie kamera. Zklamáním může být záznam videa hlavním fotoaparátem, který je omezen na Full HD rozlišení s 60 snímky za sekundu. Baterie má standardní kapacitu 5 200 mAh, avšak podporuje pouze pomalejší 20W nabíjen. Dostalo se však i na reverzní nabíjení s výkonem 6 W.
Nová Motorola Moto G47 se v nejbližších týdnech dostane do prodeje napříč Evropou, nicméně prozatím nebyla oznámena cena.