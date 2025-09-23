Sledujte mobilecast #special zaměřený na nové Xiaomi 15T a 15T Pro!

Je to tak, Xiaomi již zítra představí své novinky z řady Xiaomi 15T a už o den později si obě novinky detailně představíme v rámci našeho pořadu mobilecast #special! Jak jste u nás zvyklí, novinky už budeme mít u sebe, a tak vám je budeme moci detailně představit přímo v rámci živého vysílání.
Jsme připraveni i na vaše otázky, takže pokud už teď tušíte, že byste se chtěli na něco zeptat, nezapomeňte nás sledovat – odpovíme vám v rámci našeho živého vysílání.
Kdy a kde?
Pořadem vás provede ve čtvrtek 25. září 2025 od 18:00 Martin Pultzner spolu s Petrem Vojtěchem. Aby vám tato mimořádná událost neunikla, můžete si ji rovnou přidat do kalendáře!
Překvapení na závěr
Sledovat mobilecast #special se rozhodně vyplatí – ani tentokrát nebude chybět překvapení, které vám odhalíme v průběhu vysílání. A už nyní vám můžeme prozradit, že překvapení to bude opravdu neodolatelné a výhodu budou mít ti, kteří nás budou sledovat naživo!
