Sledujte mobilecast #special zaměřený na nové Xiaomi 15T a 15T Pro!

Petr Vojtěch Martin Pultzner
1
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Podrobně si rozebereme novinky od Xiaomi z řady 15T
  • mobilecast #special startuje již ve čtvrtek v 18:00 hod.
  • Pořadem vás budou provázet Martin Pultzner a Petr Vojtěch

Je to tak, Xiaomi již zítra představí své novinky z řady Xiaomi 15T a už o den později si obě novinky detailně představíme v rámci našeho pořadu mobilecast #special! Jak jste u nás zvyklí, novinky už budeme mít u sebe, a tak vám je budeme moci detailně představit přímo v rámci živého vysílání.

Jsme připraveni i na vaše otázky, takže pokud už teď tušíte, že byste se chtěli na něco zeptat, nezapomeňte nás sledovat – odpovíme vám v rámci našeho živého vysílání.

Kdy a kde?

Pořadem vás provede ve čtvrtek 25. září 2025 od 18:00 Martin Pultzner spolu s Petrem Vojtěchem. Aby vám tato mimořádná událost neunikla, můžete si ji rovnou přidat do kalendáře!

Partnerem mobilecast #special je společnost Mobil Pohotovost

Překvapení na závěr

Sledovat mobilecast #special se rozhodně vyplatí – ani tentokrát nebude chybět překvapení, které vám odhalíme v průběhu vysílání. A už nyní vám můžeme prozradit, že překvapení to bude opravdu neodolatelné a výhodu budou mít ti, kteří nás budou sledovat naživo!

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
A Datart byl rychlejší než Xiaomi 🤣 a už ho má v prodeji v shopu:

https ://m.facebook .com/photo.php?fbid=24638033159164932
