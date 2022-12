Satelitní konektivita od Applu spasila prvního šťastlivce. Uvázl na Aljašce

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S příchodem nové řady iPhonů 14, ale také letos představených chytrých hodinek Apple Watch, cupertinský výrobce představil novou funkci, která má pomoci uživatelům, kteří se ocitnou v extrémních podmínkách a nemají se na koho obrátit. Řeč je pochopitelně o satelitní konektivitě, kterou však Apple v České republice nespustil (a pravděpodobně zde vzhledem ke kvalitnímu pokrytí ani v budoucnu příliš mnoho využití nenajde, bude-li zde někdy dostupná), ale na americkém trhu (a dalších) bezpochyby má své opodstatnění.

Šťastlivcem, jehož případ se zapíše do dějin jako první příběh uživatele, kterého vytáhla satelitní konektivita z bryndy, je řidič sněžného skútru cestující z Noorviku do Kotzebue na Aljašce. Ten využil satelitní konektivity svého iPhonu poté co uvázl na cestě, čímž se spojil se záchranou jednotkou, která ho ze situace dostala.

Satelitní konektivita je první dva roky zdarma. Kolik bude stát později, však stále nevíme.

Uživatel se nacházel v rurální oblasti bez signálu, kde se právě satelitní konektivita prokázala jako velmi užitečná. Podle macrumors.com byli dobrovolní záchranáři, kteří se pro muže vydali, překvapeni přesností určení polohy iPhonu. Funkce se spustí automaticky po vytočení tísňového čísla 911 v případě, že není možnost klasického mobilního připojení.

V současné době je služba zdarma, ovšem po dvou letech od představení by měla být zpoplatněna. Apple prozatím neprozradil, kolik si za možnost přivolání pomoci skrze satelitní konektivitu hodlá účtovat.