Uběhlo 30 let od poslání první SMS. Víte, kdy dorazily k nám?

Mobilní telefony nám slouží už poměrně dlouhé dobu a dávno neplatí, že umožňují jen telefonovat. Jednou z prvních funkcí, kterou se naučily „navíc“, byly SMS zprávy. Textová komunikace byla spjata s nástupem druhé generace mobilních sítí, která je označována zkratkou GSM. Po spuštění v prvních zemích v roce 1991 byla cesta pro SMS otevřená. K odeslání vůbec první SMS zprávy došlo 3. prosince 1992. Dnes je to tedy přesně 30 let. Pokud by vás zajímalo, co v oné první SMS zprávě stálo, vězte, že šlo o prosté přání ve znění: „Veselé Vánoce“. Do naší české kotliny se SMS zprávy dostaly až v roce 1996, kdy tehdejší EuroTel spustil GSM síť.

Tvorba SMS zprávy na Nokii 3310

První SMS jako by předznamenala to, že půjde o krátké textové zprávy. Limitem bylo 160 znaků, a to na spoustu let. Zpočátku byla cena na českém trhu vysoká a za poslání jedné krátké SMS jste mohli platit i 10 Kč. V tomto ohledu se situace začala lámat až s příchodem nového tisíciletí, kdy cena za jednu zprávu postupně klesla i pod hranici 2 Kč. Na výše zmíněnou limitaci počtu znaků uživatelé reagovali různými způsoby. Hojně se využívali smajlíci, kdy šlo pomocí dvou, tří znaků vyjádřit pocit bez použití slova. Ujaly se též zkratky, a to anglické BTW (mimochodem), ale i české, například NZ (není zač) nebo Z5 (zpět).

Jak uvádí operátor O2, během vánočního týdne v roce 2000, tedy před 22 lety, jsme již my Češi odeslali 27 miliónů textovek. A například pouze v síti T-Mobile se během silvestrovské noci odeslalo 17 miliónů SMS. Nejnovější data pak ukazují, že například o Vánocích 2020 jsme odeslali přibližně 40 milionů zpráv. Ačkoliv se může zdát, že SMS takřka mizí, nadále jsou hojně využívány, a to především během významných svátků.

Postupem času došlo k vývoji SMS. Byly například podporovány dlouhé SMS, které ale v síti prošly jako několik zpráv současně, ale na displeji telefonu se vám zobrazily současně. Pamětníci si možná vzpomenou na EMS (obrázkové zprávy) a MMS, které umožnily odesílat obrázky či fotografie. Budoucnost SMS zpráv je svým způsobem nejistá. Pro běžnou komunikaci budou využívány méně a méně, neboť je vytlačují internetové komunikační aplikace, kde se za každou zprávu již samozřejmě neplatí.