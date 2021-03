Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Včera veškerou pozornost ukradl Samsung s představením svých nejdůležitějších modelů. Mimo to se ale podíváme i k Xiaomi a ukážeme na drobnou aférku Applu. Vítejte u mNews.

Samsung překvapil s A52, Apple ztrácí barvu – mNews

Samsung představil A52 a A72

Samsung představil nové modely ve střední třídě, které zpravidla patří k jeho nejprodávanějším. Místo nějakých předobjednávek některé rovnou začal prodávat. Dobrá zpráva na začátek: všechny verze, a že jich není málo, mají certifikaci IP67, takže je nějaké polití vodou nerozhází. Všechny telefony také mají 6 GB RAM a 128GB úložiště. Samozřejmostí je i Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a rychlou obnovovací frekvencí 90 Hz + procesor Snapdragon 720G. V případě A52 5G to bude rovnou 120 Hz a Snapdragon 750G. Tato verze tak má nabídnout nejlepší výbavu, což ale trochu narušuje fakt, že základní A52 nabídne druhou variantu s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm. Hm, díky, že je v tom pořádek. Ceny se pohybují od 9 do 12 tisíc. Co si budeme nalhávat, je to trochu zmatek a určitě vám pomůže náš přehledný článek.

Xiaomi chystá ohebný telefon

Osobně jsem čekal, že se s ohebnými telefony roztrhne pytel, vždyť čínští výrobci se chlubili prototypy už před dvěma lety. A pak najednou ticho po pěšině. Nejnovější úniky však naznačují, že Xiaomi chystá nástupce Mi MIX a mělo by jít o skládací telefon po vzoru Galaxy Fold. Moc toho zatím nevíme, na fotce je vidět vnitřní pant a vzadu je modul tří fotoaparátů. Rozhodně by se tu nějaká konkurence Samsungu hodila.

Wear OS neumřelo?

Systém pro chytré hodinky Wear OS od Googlu se již dlouho nedočkal pořádné aktualizace a většina výrobců používá vlastní řešení. Nyní se však chystá zajímavá novinka v podobě dlaždic. Nejde o nic převratného, stejné řešení používají i ostatní (jedno takové mám právě na ruce). Jde v podstatě o widgety, kdy jednoduchým tažením na hlavní obrazovce vidíte třeba počasí a máte přístup k rychlým funkcím. Update by měl přijít již během jara. Pokud to tedy někoho zajímá.

iPhone 12 má problém s barvou

Uživatelé si stěžují na odbarvování u iPhonů s hliníkovým rámečkem (např. 12 a 12 mini). Na fotkách můžete vidět barevné šmouhy, kdy nejvíce má být náchylná právě výrazná červená varianta. U dražších verzí s ocelovým rámem se tento problém neobjevuje. A i když jde čistě o estetickou drobnost, u tak drahých telefonů rozhodně zamrzí. Na druhou stranu, pokud si telefon stejně schováte do nějakého stylového krytu, může vám to být jedno.

Co říkáte na novinky od Samsungu? Osobně jsem doufal v trochu odvážnější design, ale minimálně výbava mě potěšila.