Samsung Galaxy A52 a Galaxy A72: dostupnost a ceny všech verzí na českém trhu

Fotografie: Samsung

Samsung právě představil své dvě klíčové novinky Galaxy A52 a Galaxy A72. Obě se již nyní prodávají na českém trhu, avšak aby to nebylo tak snadné, připravil výrobce hned tři varianty Galaxy A52. V tomto článku se podíváme na všechny české ceny a dokonce i dárek, který k novinkám Samsung naděluje.

Zahájení prodeje?

Nové Samsungy Galaxy A52 a Galaxy A72 se na českém trhu začínají prodávat již dnes, tedy od 17. března 2021. Tento termín je platný pro všechny varianty.

Bonus navíc

Samsung nezapomíná na ty, kteří chtějí novinky co nejdříve. Pokud si pořídit jakoukoliv verzi Galaxy A52 či Galaxy A72 v termínu do 11. dubna, případně do vyprodání zásob, získáte zdarma bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds+.

Ceny

Situace kolem cen je nejjednodušší u Galaxy A72, který existuje pouze v jedné variantě, a to LTE 128+6 GB. Samsung bohužel u tohoto modelu nenabízí podporu moderních sítí 5G. Naopak u Galaxy A52 je situace o poznání složitější. Vybírat budete moci ze tří různých variant, které se nijak neliší vzhledem. Základem je LTE verze se 128GB interní pamětí a 6GB RAM. Zajímavě vypadá vylepšená LTE varianta nabízející 256GB interní paměť a 8GB RAM. Pomyslným vrcholem je Galaxy A52 5G, který má 120Hz displej (LTE verze „jen“ 90Hz), ale paradoxně disponuje pouze 128 GB interní paměti a 6GB RAM.

Samsung Galaxy A52 LTE 128+6 GB Samsung Galaxy A52 LTE 256+8 GB Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A72 rozměry 159,9 × 75,1 × 8,4 mm 159,9 × 75,1 × 8,4 mm 159,9 × 75,1 × 8,4 mm 165 × 77,4 × 8,4 mm hmotnost 189 gramů 189 gramů 189 gramů 203 gramů úhlopříčka displeje 6,5" 6,5" 6,5" 6,7" obnovovací frekvence 90 Hz 90 Hz 120 Hz 90 Hz procesor Snapdragon 720G Snapdragon 720G Snapdragon 750G Snapdragon 720G operační paměť 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB interní paměť 128 GB 256 GB 128 GB 128 GB hlavní fotoaparát 64 Mpx + OIS 64 Mpx + OIS 64 Mpx + OIS 64 Mpx + OIS teleobjektiv ne ne ne 8 Mpx (3× zoom) podpora 5G ne ne ano ne česká cena 8 999 Kč 10 799 Kč 10 999 Kč 11 999 Kč

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh