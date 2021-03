Samsung Galaxy A52 vs. Redmi Note 10 Pro: který fotí lépe?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Střední třída se začíná plnit zajímavými novinkami roku 2021. Mezi ně bezpochyby patří duo Samsung Galaxy A52 a Redmi Note 10 Pro. Oba mobily disponují kvalitními displeji, výkonnými procesory či sestavou ambiciózních fotoaparátů. Okamžitě jsme je proto vzali k sobě a rozhodli se porovnat jejich fotoschopnosti. Primárně srovnáváme hlavní a ultraširokoúhlý snímač. Obě letošní novinky se pyšní vysokým rozlišením, Redmi 108megapixelovým, Samsung 64megapixelovým.

Pro účely srovnání jsme však telefony nastavili na automatický režim, což v praxi znamená, že Redmi pořizuje 12megapixelové fotky skládáním 9 snímků do jednoho, Samsung pak 16megapixelové skládáním 4 snímků do jednoho. To platí pro hlavní fotoaparáty, u ultraširokoúhlého byl opět automatický režim a tedy maximální možné rozlišení. U Samsungu jde o 12 megapixelů, u Redmi jen o 8 megapixelů.

Hlavní snímač

Samsung Galaxy A52 Redmi Note 10 Pro Světelnost objektivu f/1.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,7" 1/1,52" Ohnisková délka 26 mm 26 mm Rozlišení 64 Mpx 108 Mpx Ostření a stabilizace PDAF, OIS PDAF

Ultraširokoúhlý objektiv

Samsung Galaxy A52 Redmi Note 10 Pro Světelnost objektivu f/2.2 f/2.2 Záběr 123° 118° Rozlišení 12 Mpx 8 Mpx

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Samsungu Galaxy A52, druhý pak Redmi Note 10 Pro (posuvník umístěn vlevo).

Ukázkové snímky v původním rozlišení

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A52 4G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 10 990 Kč