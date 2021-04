Samsung Galaxy A72 je největší z trojice nedávno představených telefonů řady Galaxy A, paradoxně má však papírově velmi podobné specifikace jako levnější Galaxy A52. Vyplatí si za A72 připlatit a přináší vůbec nějakou zásadní výhodu?

Pokud vás lákají smartphony s více než 6,5" displejem a dlouhou výdrží, neměli byste si nechat ujít nový Galaxy A72. Mobil se chlubí trojnásobným teleobjektivem, 6,7" Super AMOLED obrazovkou i zvýšenou odolností IP67. Bude to však stačit na konkurenci z cizích i vlastních řad?

Samsung Galaxy A72 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy A72 Kompletní specifikace Konstrukce 165 × 77,4 × 8,4 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 720G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2021, Kč 11 509 Kč 11 990 Kč

Obsah balení: jen to nejnutnější

Bílá krabička obsahuje smartphone, napájecí adaptér a kabel typu USB-C/USB-C. Kromě toho zde najdeme již jen základní příručky a nástroj pro vytažení SIM.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: Galaxy A52 ve větším

Pokud jste si četli recenzi Galaxy A52, případně jste tento telefon měli v ruce, víte, co můžete čekat od Galaxy A72. Jedná se v podstatě jen o něco větší a těžší zařízení, které si však zachovává stejný design, na němž jsou podle mě nejzajímavější matná polykarbonátová záda s fotomodulem, jenž má zaoblené okraje. V testované bílé variantě se tak nemusíte obávat otisků ani (viditelného) prachu v oblasti fotomodulu.

I přes větší rozměry se navíc Galaxy A72 stále vcelku pohodlně drží a hmotnost 203 gramů je dobře rozprostřená, takže se mobil při držení v jedné ruce nepřevažuje. Zajímavější, avšak na první pohled skrytá vlastnost, je certifikace zvýšené odolnosti IP67. Díky tomu si s sebou bez obav můžete vzít telefon k vodě nebo jej v případě potřeby klidně opláchnout. Fyzické ovládací prvky mají zcela konvenční umístění (na pravém boku) a „šuplíček“ pojme buď dvojici nanoSIM karet, nebo kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

zařízení je dobře vyvážené

praktická bílá varianta „bez otisků“

Displej: větší, ale stále 90Hz

S výjimkou uhlopříčky zůstal prakticky identický i displej, který je oproti Galaxy A52 o 0,2 palce větší, ale stále se jedná o kvalitní Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišením bez zaoblení. Obrazovka podporuje 90Hz obnovovací frekvenci, která však není adaptivní, takže je v nastavení nutné vybrat mezi 60 a 90 Hz. Oproti konkurenci potěší relativně drobný „průstřel“ selfie kamerky, který rozhodně nepůsobí nijak rušivě, okolní rámečky jsem však u Galaxy A72 oproti Galaxy A52 vnímal častěji.

S obrazovkou jsem byl během používání spokojen a snad až na pomalejší animaci odemykání prstu k ní nemám žádných výtek. Čtečka by sice mohla být rovněž umístěna o něco výš, ale jinak však funguje vesměs spolehlivě. Notifikační dioda chybí, což ale nemusí uživatele vzhledem k přítomnosti propracovaného režimu Always-On mrzet.

Rozdílů oproti Galaxy A52 jsem si nevšiml ani v oblasti maximálního jasu, který činí 800 nitů a je zcela dostačující pro použití venku na přímém světle. Bezproblémová je rovněž automatická regulace jasu a nechybí ani zvýšená ochrana v podobě skla Corning Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám 90Hz obnovovací frekvence

Super AMOLED panel

čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pomalejší animace odemykání prstu

Zvuk: stále skvělý, stále stereo

Galaxy A72 je vybaven stereo reproduktory, které zvládnou zprostředkovat hodně hlasitý projev slušné kvality a po zvukové stránce se rozhodně řadí k lépe hrajícím smartphonům. Majitelé oblíbených drátových sluchátek s jackem jistě potěší také přítomnost 3,5mm audiokonektoru.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: postačí i do budoucna?

Jak moc je Galaxy A72 podobný levnějšímu a menšímu Galaxy A52 dokazuje i použitý procesor Snapdragon 720G s 6 GB RAM. Čipset by tedy rozhodně mohl být (s přihlédnutím k ceně) výkonnější, na druhou stranu však ani 720G není úplné „ořezávátko“ a při běžném používání nebudete mít problém. Náruživí hráči pravděpodobně stejně sáhnou po zařízení s výkonnějším procesorem a běžní uživatelé by žádné výkonnostní limity pocítit neměli.

Opatrný bych byl snad jen v případě, pokud si chcete pořídit mobil na delší časový horizont (například tři, čtyři nebo pět let) a možná se raději porozhlédl po výkonnějším zařízení. S čím jsem naopak velmi spokojen, to je slot pro až 1TB microSD karty, který se z telefonů podobně jako 3,5mm audiokonektor již pomalu ale jistě vytrácí. Interní 128GB úložiště přitom nabídne uživatelům využitelných zhruba 110 GB.

Líbilo se nám pro běžného uživatele dostatek výkonu

slot pro až 1TB microSD karty

Nelíbilo se nám čipset by mohl být výkonnější

Výdrž baterie: opravdu excelentní

Od výdrže Galaxy A72 jsem si sliboval zhruba stejné hodnoty jako u Galaxy A52. Doba, kterou zvládne smartphone „přežít“ bez nabíjení, mě však velmi mile překvapila. Se 100% nabitou baterií jsem se totiž zvládl dostat až na tři dny běžného používání, a to považuji za velmi slušnou hodnotu. Nabíjení probíhá výkonem max. 25 W, kdy takto výkonný adaptér najdete již v balení od výrobce. Nabití z 0 na 100 % poté zabere zhruba hodinu a půl. Bezdrátové nabíjení se bohužel nekoná.

Líbilo se nám skvělá výdrž na jedno nabití

25W nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše s výjimkou 5G

Samsung Galaxy A72 disponuje naprosto dostačující výbavou, která čítá Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BDS i Galileo nebo NFC. Chybí jen podpora 5G (Samsung má pro tyto účely model Galaxy A72 5G) a infraport.

Líbilo se nám dostačující výbava

Nelíbilo se nám „základní“ Galaxy A72 neumí 5G

Fotoaparát: jak se povedl teleobjektiv?

Ani fotovýbava se příliš neliší od Galaxy A52 a rozdíly jsem během focení či natáčení nezaznamenal ani v kvalitě výsledných snímků, které jsem hodnotil v recenzi Galaxy A52. Těšit se můžete na líbivé (saturovanější) snímky s pěkným kontrastem i dobře fungujícím HDR. Nový je však trojnásobný 8Mpx teleobjektiv, který známe už z Galaxy S20 FE. Fotoaparát má optickou stabilizaci a pokud rádi zoomujete na delší než 2× přiblížení (které obstojně zvládá i 64Mpx fotoaparát tzv. „croppem“), můžete se těšit na hezké snímky se solidní úrovní detailů i pěknými barvami. Pokud vás však na zoomování příliš neužije, nemusí vás (ne)přítomnost teleobjektivu příliš trápit.

Ničím se od Galaxy A52 neliší ultraširokoúhlý objektiv či 5Mpx makro kamerka. Můžete tedy očekávat stejné barvy, kontrast nebo práci s vyvážením bílé. K dispozici je rovněž noční režim, který však nijak zvlášť nezesvětluje a v některých případech mi snímky dokonce přišly tmavší než u defaultního (denního) režimu.

Samsung Galaxy A72 4K 30 FPS 1

Specialitou Samsungu je klasicky režim Single Take, který dokáže z krátkého záznamu vytvořit několik různých smyček, fotek a dalších krátkých videí, či Pro režim. Videa lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, a to jak na hlavní, tak na čelní 32Mpx selfie kamerku, která umí vyfotit pěkné snímky, a to i v portrétním režimu.

Líbilo se nám povedené fotoaparáty

kvalitní makro snímač

Nelíbilo se nám teleobjektiv nepředstavuje velkou výhodu ve srovnání s Galaxy A52

diskutabilní noční režim

Software: na One UI je spoleh

Uvnitř telefonu najdeme nejnovější Android 11 s nadstavbou One UI 3.1 a březnovými bezpečnostními záplatami. Nadstavba funguje svižně, je uspořádána přehledně a také je díky jejímu rozhraní relativně pohodlné zařízení ovládat jednou rukou.

Líbilo se nám povedená nadstavba One UI

Zhodnocení

Samsung Galaxy A72 s výrobcem doporučenou cenou 11 990 Kč je povedený telefon, jehož hlavní nevýhodou je podle mého názoru malé množství rozdílů oproti značně levnějšímu Galaxy A52. O trochu větší displej či přítomnost teleobjektivu podle mě příliš uživatelů nepřesvědčí o smysluplnosti příplatku za Galaxy A72. Za jeho největší trumf tak považuji výtečnou výdrž na nabití. Pokud tedy hledáte až třídenní smartphone se zvýšenou odolností IP67, kvalitním Super AMOLED displejem i povedenými fotoaparáty, nákup Galaxy A72 zvažte. Spokojíte-li se naopak „jen“ s klasickou jednodenní až dvoudenní výdrží, zvažte raději nákup levnějšího Galaxy A52, případně jeho lépe vybavené 5G varianty se 120Hz displejem a výkonnějším procesorem.

Konkurence

Samsung Galaxy A52 nabízí v mnoha ohledech identickou výbavu, stojí však méně a je kompaktnější. Jeho 5G varianta má pak výkonnější procesor i vyšší obnovovací frekvenci displeje.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 4G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 720G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč 8 990 Kč 8 919 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč

Hráči a ti, kterým jde o výkon, zaujme Poco F3 se 6,67" 120Hz AMOLED panelem a Snapdragonem 870 s podporou 5G sítí.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco F3 256+8 GB Rozměry 163,7 × 76,4 × 7,8 mm , 196 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 520 mAh , doba nabíjení: 0:52 hodin 10 490 Kč

Pokud preferujete „stylovky“, zvažte nákup LG Velvet s podporou 5G i kvalitním AMOLED panelem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi LG Velvet Rozměry 161 × 74,4 × 6,8 mm , 180 g Displej OLED, 6,8" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 300 mAh Kč 10 990 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz